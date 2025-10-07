Rendkívüli

Döntött az EP Magyar Péter mentelmi jogáról

alapjogokért központRuszin-Szendi RomuluszFidesz-KDNPMagyar Péter

A szeptembert is a kormánypártok nyerték, a Tisza vergődik

A Fidesz–KDNP nyerte meg a szeptembert, a nyári zuhanást követően a kampányhajrá előtti hetedik hónap eseményei sem a Tisza Párt malmára hajtották a vizet – derül ki az Alapjogokért Központ legfrissebb elemzéséből. Mint írták, Magyar Péterék az adóemelési tervek, valamint Ruszin-Szendi Romulusz illegális fegyverviselési botránya kapcsán kíséreltek meg napról napra kínosabb magyarázatokkal előállni. E botrányokat tetézte a társasági adó emeléséről, valamint a vállalkozókat segítő támogatások szűkítéséről szóló elképzelések kiszivárgása is – ezek pedig nem meglepő módon egybevágnak Brüsszel hosszú ideje hangoztatott követeléseivel.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 13:06
Nem a Tisza Párt malmára hajtották a vizet a szeptemberi politikai események – olvasható az Alapjogokért Központ friss elemzésében, amelyből kiderül, számtalan, a választók szempontjából kiemelt esemény történt a hónapban. Mint írták, a jobboldal már szeptember első napján megszilárdította pozícióját, ugyanis elindult a kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt nyújtó új lakásvásárlási támogatás, az Otthon start program, amely amellett, hogy az albérletárak emelkedésében is fordulatot hozott, továbbra is töretlen népszerűségnek örvend. 

A Tisza Párt ezzel szemben a nyár végén nyilvánosságra került adóemelési tervek, valamint Ruszin-Szendi Romulusz elfogadhatatlan fegyverviselési botrányának ügyében kísérelt meg napról napra kínosabb magyarázatokkal előállni.

Felidézték, nyár végén került nyilvánosságra az a dokumentum, amely szerint egy választási győzelem esetén háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére, hatalmas adóemelésre és a családokat segítő kedvezmények rendszerének felülvizsgálatára készülhet Magyar Péter pártja. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei alapján csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg a mostani adószint, amellett, hogy már az átlagbér összege is a 22 százalékos adósávba esne. Ennek kapcsán Tarr Zoltán kijelentései is borzolták a kedélyeket, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője ugyanis azt mondta,

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

 A felnőtt magyarok 63 százaléka szerint a Tisza adót emelne (Forrás: Alapjogokért Központ)


Az Alapjogokáért Központ felméréséből kiderül, hogy a felnőtt magyarok 63 százaléka arra számít, hogy a Tisza Párt a 2026-os parlamenti választásokat követően megemelné a lakossági adóterheket. Mindez azt jelenti, hogy 

a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kommunikációjának,

ellenben a többkulcsos jövedelemadót propagáló – és a családtámogatási rendszert megszüntető –, sajtóba kiszivárgott javaslatot tartják valósnak.

A kiszivárgott tervekről azt írták, a Tisza Párt nemcsak a magánszemélyek jövedelemét terhelné a jelenlegi 15 százalék helyett jelentősen magasabb adókkal, hanem a vállalkozások, Európában egyedülállóan alacsony, 9 százalékos társasági adóját is 25 százalékra emelnék. „A szóban forgó tervek nemcsak a választópolgárok felháborodását váltották ki, hanem – ahogyan arra több elemzőközpont is rámutatott – Magyarország versenyképességének romlását és vállalkozások tömegének kivonulását, leépítéseket és exportcsökkenést is eredményezhetnék” – írták, példaként említve az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzését, amely rávilágít, hogy 

a társasági adó drasztikus emelése számos kedvezőtlen hatást gyakorolna a teljes magyar gazdaságra, ugyanis az elmúlt 15 évben körülbelül egymillió új munkahely jött létre Magyarországon, amelyek nagy részét külföldi befektetők biztosítják.

A társasági adó emelésének lehetősége pedig a külfölditőke-áramlás magyarországi helyzetét és hazánk versenyképességét is negatívan befolyásolná, a befektetők jelentős hányadának kivonulását eredményezve.

Hangsúlyozták, a választópolgárok szempontjából lényeges továbbá, hogy Magyar Péter pártja pert indított az adóterveket tartalmazó dokumentumot nyilvánosságra hozó lappal szemben, azonban később a bíróságon alulmaradt. Ezt követően számos más médium, állami intézmény és köztisztviselő után a kedvezőtlen ítéletet hozó törvényszék is a pártelnök célkeresztjébe került. Az ilyen és ehhez hasonló megbélyegzések és „bosszúlisták” felállítása azonban láthatóan nem segíti Magyar Péter a saját állítása szerint a „szeretet Magyarországát építő államférfi” imázsának építését, amellett, hogy bizonyos társadalmi csoportokban erős ellenérzéseket is kiválthat.


