Hatalmas az érdeklődés az Otthon start program iránt

Lezajlott a Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére megalakult Családügyi Kerekasztal második ülése, amelyen Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, valamint Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár tartott előadást.

Szimbolikus, hogy július 1-jén tartottuk az első összejövetelünket, amikor elindult Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja

– mondta köszöntőjében Hankó Balázs.

Jelentősen támogatja a kormány a családokat (Fotó: Pexels)

A tárcavezető kiemelte, hogy az elmúlt 15 évben 4400 milliárd forint adókedvezmény maradt a családoknál, az elkövetkező négy évben pedig ugyanezt fogják megugorni, mivel további négyezer forint adókedvezmény marad a családoknál. Emlékeztetett, hogy a Bokros-csomagnak köszönhető az a demográfiai helyzet, hogy most kevesebb a szülőképes korú nő.

Mi adót csökkentünk, az ellenzék adót akar emelni, a régi, bokrosi megközelítés szerint

– utalt Hankó Balázs a Tisza Párt adóemelési terveire.

Panyi Miklós elmondta, hogy a 2010 óta tartó kormányzás első harmada az otthonmentés volt a devizahitelek miatt, utána indult el a családi otthonteremtés időszaka, példaként említve a csokot. Most pedig elindult egy teljesen új szemléletű programként elindult az Otthon start is. Jelezte, hogy a különböző támogatási formák, mint a csok vagy a babaváró, kombinálhatók az Otthon starttal.

Az államtitkár a szeptember 1-jével elindult programról ismertette, hogy az első héten ötezer lakásigénylés volt, ez a lendület pedig a második hétre is megmaradt. Dicsérte az együttműködést a bankok és a kormány között, és várhatóan megmozdul az építőipar a fix 3 százalékos hitelnek köszönhetően.

Panyi Miklós kiemelte, hogy

a fix kamat biztonságot ad, és akár kisebb keresettel is elérhetők nagyobb hitelösszegek.

Szerinte olyan lehetőségek nyílnak meg a fiatalok előtt, ami soha nem volt még Magyarországon, de új távlatokat nyit azoknak is, akik családalapítás előtt állnak. Úgy vélekedett, hogy a következő fél évben több ezer új lakás fejlesztése indulhat el. Az államtitkár kitért arra, hogy az albérletáraknál kisebb is lehet a törlesztőrészlet.