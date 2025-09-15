Otthon Start ProgramPanyi MiklósKoncz ZsófiaHankó Balázscsaládtámogatás

Hatalmas az érdeklődés az Otthon start program iránt

Szeptember 1-jével elindult az Otthon start program, az első héten pedig már ötezer lakásigénylés érkezett be a bankokhoz, ez a lendület pedig a második hétre is megmaradt. A fix 3 százalékos hitellel olyan lehetőségek nyílnak meg a fiatalok előtt, amilyenek soha nem voltak még Magyarországon.

Máté Patrik
2025. 09. 15. 13:44
Építkezés, építőipar, lakás, ingatlan, munkaerő, gazdaság, Erősödést mutat az építőipar .Kurucz Árpád
Lezajlott a Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére megalakult Családügyi Kerekasztal második ülése, amelyen Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, valamint Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár tartott előadást.

Szimbolikus, hogy július 1-jén tartottuk az első összejövetelünket, amikor elindult Európa legnagyobb családi adócsökkentési programja

– mondta köszöntőjében Hankó Balázs.

család
Jelentősen támogatja a kormány a családokat (Fotó: Pexels)

A tárcavezető kiemelte, hogy az elmúlt 15 évben 4400 milliárd forint adókedvezmény maradt a családoknál, az elkövetkező négy évben pedig ugyanezt fogják megugorni, mivel további négyezer forint adókedvezmény marad a családoknál. Emlékeztetett, hogy a Bokros-csomagnak köszönhető az a  demográfiai helyzet, hogy most kevesebb a szülőképes korú nő.

Mi adót csökkentünk, az ellenzék adót akar emelni, a régi, bokrosi megközelítés szerint

– utalt Hankó Balázs a Tisza Párt adóemelési terveire.

Panyi Miklós elmondta, hogy a 2010 óta tartó kormányzás első harmada az otthonmentés volt a devizahitelek miatt, utána indult el a családi otthonteremtés időszaka, példaként említve a csokot. Most pedig elindult egy teljesen új szemléletű programként elindult az Otthon start is. Jelezte, hogy a különböző támogatási formák, mint a csok vagy a babaváró, kombinálhatók az Otthon starttal.

Az államtitkár a szeptember 1-jével elindult programról ismertette, hogy az első héten ötezer lakásigénylés volt, ez a lendület pedig a második hétre is megmaradt. Dicsérte az együttműködést a bankok és a kormány között, és várhatóan megmozdul az építőipar a fix 3 százalékos hitelnek köszönhetően.

Panyi Miklós kiemelte, hogy

a fix kamat biztonságot ad, és akár kisebb keresettel is elérhetők nagyobb hitelösszegek.

Szerinte olyan lehetőségek nyílnak meg a fiatalok előtt, ami soha nem volt még Magyarországon, de új távlatokat nyit azoknak is, akik családalapítás előtt állnak. Úgy vélekedett, hogy a következő fél évben több ezer új lakás fejlesztése indulhat el. Az államtitkár kitért arra, hogy az albérletáraknál kisebb is lehet a törlesztőrészlet.

Koncz Zsófia elmondta, hogy a családszervezeteknek számtalan olyan észrevétele volt az Otthon start kapcsán, amit be tudtak építeni a programba. Kiemelte, hogy a családok ingatlanhelyzete rengeteget javult az utóbbi tíz évben. Azonban vannak olyanok, akik a különböző családtámogatási programokat nem tudják igénybe venni, de szeretnének saját tulajdonhoz jutni.

Mint jelezte,

már idén év elejétől érezhető volt, hogy jelentősen növekedett az érdeklődés a családtámogatási programok iránt.

Megjegyezte, hogy a tízszázalékos önerőt a munkáshitellel is ki lehet egészíteni. Kitért rá, hogy az építőipar beindulása segíti a munkahelyteremtést is. Szerinte fontos, hogy mindig az emberek igényeire reagáljanak a különböző programok.

A tájékoztató végén pedig Zsigó Róbert röviden ismertette, hogy már nyolcszázezren megkapták a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványokat, amelyeket szeptember elején kezdtek postázni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Kurucz Árpád)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

