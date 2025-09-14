Otthon Start Programotthonteremtéslakhatás

Így lett könnyebb saját lakáshoz jutni

Az ingatlanvagyon hagyományosan értéktartó és a vagyonfelhalmozás alapja, a lapunknak nyilatkozó kutató szerint ez is indokolja a saját tulajdonlást segítő Otthon start bevezetését. Ezzel szemben a bérlés során a piaci viszonyok miatt pont az egyik előnye, a mobilitás vész el, a kaució és a bérleti díj miatt ugyanis nehéz a továbblépés akár egy korszerűbb, alacsonyabb rezsijű ingatlanba.

M. Orbán András
2025. 09. 14. 19:22
Az Otthon start megkönnyíti a saját lakáshoz jutást Fotó: Bach Máté
Amíg az Európai Unió számos tagállamában a bérlakások aránya jelentős, addig hazánkban a saját tulajdonszerzés élvez prioritást, és a saját tulajdonhoz jutást segíti elő az Otthon start is. Szegedi Andrea, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető kutatója a témában lapunk megkeresésére ismertette, Magyarországon és a posztszocialista közép- és kelet-európai országokban, az eltérő történelmi fejlődési pályája és kulturális sajátosságok miatt a bérlők ablakon kidobott pénznek gondolják a bérleti díjat, inkább hajlandók törlesztőrészletet fizetni és saját lakástulajdonra törekszenek.

Összevetésül a bér és a saját tulajdonú lakások nagyjából fele-fele aránya Ausztriában és Németországban a második világháború utáni újjáépítési modellből ered, míg idehaza a lakosság 90,5 százaléka él saját ingatlanban. Idehaza a rendszerváltás utáni tömeges lakásprivatizáció, a szocialista örökség és a bérleti piac korlátozott kínálata alakította ki ezt a magas arányt. A tulajdonlást segíti elő az is, hogy idehaza a tulajdonszerzés jogi szabályozása világszínvonalú, ellenben a lakásbérlési piac szabályozása kiforratlanabb. Németországban és Ausztriában pont fordítva van, ott a lakásbérlési piac szabályozása a lényegesen fejlettebb. A kelet-közép-európai országok a magyarhoz hasonló modellt követnek: 

  • Románia (95,6 százalék), 
  • Szlovákia (94 százalék) 
  • és Lengyelország (87,1 százalék) mind magas tulajdonlási aránnyal rendelkeznek.

A kutató szavaiból kiderül, a saját ingatlanhoz való kötődés Magyarországon nemcsak kulturális érték, a biztonság, a függetlenség és a társadalmi státus szimbóluma, hanem racionális gazdasági döntés is, hiszen az ingatlanvagyon hagyományosan értéktartó és a vagyonfelhalmozás alapja. Az elmúlt évtizedekben a magas saját tulajdonhoz kötődő vagyonfelhalmozás támogatta a GDP-növekedést; 2010 és 2023 között Lengyelország GDP-je 70 százalékkal, Magyarországé 55 százalékkal bővült.

A bérlakásprogram lehetséges előnye, hogy üres ingatlanokat von be a piacra, növeli a munkaerőpiaci rugalmasságot és kevesebb tőke kell a költözéshez, ám a mobilitás sokszor illúzió marad, hiszen a bérlők nem halmoznak fel vagyont, kiszolgáltatottak maradnak a piaci ármozgásoknak, és gyakran épp a bérleti rendszer korlátozza őket a mobilitásban. Írtunk róla, gyakran a beköltözés költségei miatt választják a bérlők a rosszabb lokációjú és minőségű, kevésbé energiahatékony lakásokat, mivel a kéthavi kaució és egyhavi bérleti díj megfizetése jövedelemarányosan igen nagy költségnek bizonyul.

A bérlakásprogramok nagy hátulütője a karbantartás. Osztrák példákból tudjuk – magyarázta a vezető kutató –, hogy a karbantartási költségek évente a lakásérték 2,6-5 százalékát is elérhetik. Ez egy ötvenmilliós lakásnál évi 1,3-2,5 millió forintos terhet is jelenthet. 

Összevetésül, a lakáskiadás nagyjából ekkora éves hozamot ígér, mint amit a bérlakások karbantartása felemészt évente. Másfelől a bérlakásban élők nem halmoznak fel vagyont, nincs mit örökíteniük.

Az állami költségvállalási oldalról is a saját tulajdon az, ami jobban kifizetődő. A jegybank 2025. májusi lakáspiaci jelentése szerint piaci alapon átlagosan 27 millió forint, a csok plusz keretében 31 millió forint hitelt vettek fel új lakás vásárlására Magyarországon 2025 februárjában. Átlagosan harmincmillió forintos felvett hitelösszeget feltételezve, ötszázmilliárd forint ráfordítással az állam akár 225 ezer saját lakáshoz jutást képes támogatni, szemben az ugyanekkora összegből megvalósítható tízezer bérlakással.

