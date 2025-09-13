Szentkirályi Alexandra: Magyarországon saját otthonhoz juthatnak a fiatalok + videó

Volt egyszer két világ. Az egyikben az embereknek saját házuk volt, úgy, mint amikor van egy saját legód. A tiéd marad, játszhatsz vele, és később a gyerekeidnek is odaadod. A másik világban az emberek csak bérelhették a házakat, ez olyan, mintha minden hónapban legót kölcsönöznél. Fizetsz érte sokat, de soha nem lesz a tiéd. Németországban az emberek közel fele így él, mindig más zsebébe fizetnek – mondta Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra. A poszthoz írt szövegben arra is felhívta a figyelmet, hogy a bérleményben mindig más szabályaihoz kell alkalmazkodni, a saját otthonban viszont minden döntés a tiéd: te alakítod ki, te építed a jövőt.

A budapesti Fidesz elnöke hozzátette: Magyarországon más az út, az embereknek saját háza lehet. Mint mondta, ezt szolgálja az Otthon start program is.

A saját ház egy kincs, ami megmarad, és minél több családnak van saját kincse, annál erősebb lesz Magyarország

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Mirkó István)