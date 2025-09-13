Szentkirályi AlexandraFideszMagyarország

Szentkirályi Alexandra: Magyarországon saját otthonhoz juthatnak a fiatalok + videó

Szentkirályi Alexandra szerint míg Németországban az emberek közel fele bérli az otthonát, addig Magyarországon más az út: itt a saját ház lehetősége adott, amelyet az Otthon start program is támogat. A budapesti Fidesz elnöke Facebook-videójában úgy fogalmazott, saját ingatlan birtoklása olyan, mint egy legó, amely a tiéd marad, és később a gyerekeidnek is továbbadhatod.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 14:24
Szentkirályi Alexandra
Volt egyszer két világ. Az egyikben az embereknek saját házuk volt, úgy, mint amikor van egy saját legód. A tiéd marad, játszhatsz vele, és később a gyerekeidnek is odaadod. A másik világban az emberek csak bérelhették a házakat, ez olyan, mintha minden hónapban legót kölcsönöznél. Fizetsz érte sokat, de soha nem lesz a tiéd. Németországban az emberek közel fele így él, mindig más zsebébe fizetnek – mondta Facebook-videójában Szentkirályi Alexandra. A poszthoz írt szövegben arra is felhívta a figyelmet, hogy a bérleményben mindig más szabályaihoz kell alkalmazkodni, a saját otthonban viszont minden döntés a tiéd: te alakítod ki, te építed a jövőt. 

A budapesti Fidesz elnöke hozzátette: Magyarországon más az út, az embereknek saját háza lehet. Mint mondta, ezt szolgálja az Otthon start program is.

A saját ház egy kincs, ami megmarad, és minél több családnak van saját kincse, annál erősebb lesz Magyarország

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra. 

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: Mirkó István)


