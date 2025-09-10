Lakhatási megoldások fiataloknak: munkáltatói juttatás és Otthon start hitel egy csomagban

Stabil otthon, biztos munkahely – ezt kínálja a 2025-ben bevezetett két új lakhatást segítő elem, az Otthon start program és a cafeteriaként szabadon adható munkáltatói lakhatási támogatás. Az első új elem idén év elején érkezett, mégpedig 2025. január 1-jétől a munkáltató lakhatási támogatást adhat a fiatal, 35 év alatti munkavállalóinak béren kívüli juttatás formájában. A munkáltató számára azért kedvező ez a juttatási forma, mert az adózása hasonló a Szép-kártyáéhoz, 28 százalékos adó terheli csupán. Az akár havi 150 ezer forintos összeget (évi 1,8 millió forintot) lakbérre vagy lakáshitel törlesztésre is fordíthatják.

A béren kívüli juttatásként adható havi 150 ezer forintos támogatás lakbérre vagy hiteltörlesztésre fordítható, és jól kombinálható az Otthon Start fix 3%-os kamatozású lakáshitelével (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A támogatás felhasználása egyszerű, lakáshitel-törlesztés esetén a bankhoz érkezik az összeg. Ez a béren kívüli támogatási elem kedvező feltételeket teremthet az első lakásuk megvásárlását tervező, legfeljebb 35 éves fiatalok számára, ráadásul jól kombinálható az Otthon start programmal: a munkavállaló egyszerre veheti igénybe az Otthon start hitelt az első lakás megvásárlásához, és emellett kaphat munkáltatói lakhatási támogatást is, ami segítheti a hiteltörlesztés terheinek enyhítését. Jól látható, hogy az új cafeteria-elem mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak kedvező lehet több szempontból is: a munkáltató kedvező adózás mellett nyújthatja, így munkaerőköltséget csökkenthet, miközben a munkavállaló számára adómentes és a támogatást beforgathatja az Otthon start hitelének törlesztésébe. Így támogathatják a munkáltatók dolgozóik stabil lakhatását – írja elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kifejtette, hogy „versenyhátrányba kerülhetnek azok a munkáltatók, amelyek nem adnak lakhatási támogatást az első lakás megvásárlását tervező fiataloknak”.

A támogatás ugyan csak 35 év alattiaknak adható, azonban ezzel együtt is 1,2 millió munkavállalót jelent a KSH adatai alapján, így az alkalmazásban állók közül minden negyedik embert érint. Az ingatlan.com várakozása szerint a szeptembertől kezdődő 12 hónapban legalább 60-70 ezer fiatal vághat bele első lakása megvásárlásába, továbbá a KSH adatai alapján a 18–35 éves korosztály 2020–2023 között évente 30–43 ezer ingatlanvásárlást bonyolított, ami a program hatására megduplázódhat.