Lakhatási megoldások fiataloknak: munkáltatói juttatás és Otthon start hitel egy csomagban

Az Otthon start program és a 35 év alatti fiataloknak járó munkáltatói lakhatási támogatás 2025-ben együtt kínálnak új lehetőségeket a fiatalok otthonteremtéséhez és munkaerőpiaci helyzetük stabilizálásához. A béren kívüli juttatásként adható havi 150 ezer forintos támogatás lakbérre vagy hiteltörlesztésre fordítható, és jól kombinálható az Otthon start fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelével. Ez a támogatási rendszer motiválja a fiatalokat a munkavállalásra, támogatja mobilitásukat, és segítséget nyújt az első lakás megvásárlásában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 11:21
Nem az első eset, hogy alaptalan támadás éri a szepemberben induló Otthon start programot
Az Otthon start program és a 35 év alatti fiataloknak járó munkáltatói lakhatási támogatás 2025-ben együtt kínálnak új lehetőségeket a fiatalok otthonteremtéséhez és munkaerőpiaci helyzetük stabilizálásához Forrás: Shutterstock
Stabil otthon, biztos munkahely – ezt kínálja a 2025-ben bevezetett két új lakhatást segítő elem, az Otthon start program és a cafeteriaként szabadon adható munkáltatói lakhatási támogatás. Az első új elem idén év elején érkezett, mégpedig 2025. január 1-jétől a munkáltató lakhatási támogatást adhat a fiatal, 35 év alatti munkavállalóinak béren kívüli juttatás formájában. A munkáltató számára azért kedvező ez a juttatási forma, mert az adózása hasonló a Szép-kártyáéhoz, 28 százalékos adó terheli csupán. Az akár havi 150 ezer forintos összeget (évi 1,8 millió forintot) lakbérre vagy lakáshitel törlesztésre is fordíthatják.

Debrecen, 2025. szeptember 1. Az Otthon Start Programot hirdető plakát és lakások Debrecenben a program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése. MTI/Czeglédi Zsolt
 A béren kívüli juttatásként adható havi 150 ezer forintos támogatás lakbérre vagy hiteltörlesztésre fordítható, és jól kombinálható az Otthon Start fix 3%-os kamatozású lakáshitelével (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A támogatás felhasználása egyszerű, lakáshitel-törlesztés esetén a bankhoz érkezik az összeg. Ez a béren kívüli támogatási elem kedvező feltételeket teremthet az első lakásuk megvásárlását tervező, legfeljebb 35 éves fiatalok számára, ráadásul jól kombinálható az Otthon start programmal: a munkavállaló egyszerre veheti igénybe az Otthon start hitelt az első lakás megvásárlásához, és emellett kaphat munkáltatói lakhatási támogatást is, ami segítheti a hiteltörlesztés terheinek enyhítését. Jól látható, hogy az új cafeteria-elem mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak kedvező lehet több szempontból is: a munkáltató kedvező adózás mellett nyújthatja, így munkaerőköltséget csökkenthet, miközben a munkavállaló számára adómentes és a támogatást beforgathatja az Otthon start hitelének törlesztésébe. Így támogathatják a munkáltatók dolgozóik stabil lakhatását – írja elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kifejtette, hogy „versenyhátrányba kerülhetnek azok a munkáltatók, amelyek nem adnak lakhatási támogatást az első lakás megvásárlását tervező fiataloknak”. 

A támogatás ugyan csak 35 év alattiaknak adható, azonban ezzel együtt is 1,2 millió munkavállalót jelent a KSH adatai alapján, így az alkalmazásban állók közül minden negyedik embert érint. Az ingatlan.com várakozása szerint a szeptembertől kezdődő 12 hónapban legalább 60-70 ezer fiatal vághat bele első lakása megvásárlásába, továbbá a KSH adatai alapján a 18–35 éves korosztály 2020–2023 között évente 30–43 ezer ingatlanvásárlást bonyolított, ami a program hatására megduplázódhat.

Az Otthon start program a fiatalok munkavállalását is ösztönzi

A különféle támogatási programok kombinációja rugalmasságot hozhat a rendszerbe. Az Otthon start program és a munkáltatói lakhatási támogatás komplex, egymást erősítő eszközök lehetnek, amelyek jelentősen javíthatják a fiatalok lakhatását és munkaerőpiaci pozícióját Magyarországon. Az Otthon start program segíti és ösztönzi a fiatalok munkavállalását, munkaerőpiaci mobilitását és stabilabb lakhatását. Csökkenhet a fiatalok munkanélkülisége és a tanulásban vagy munkában nem részt vevők (NEET) aránya is, vagyis ösztönzően hathat a munkavállalásra. 

A béren kívüli juttatásokkal pedig versenyképesebbé válik az adott munkahely a fiatalok körében, jobban meg tudja tartani a munkavállalóit, illetve segít a tehetségek odacsábításában is – a béren kívüli juttatások nagy vonzerőt jelenthetnek a toborzás során, különösen a munkaerőhiányos ágazatokban. Továbbá a munkáltatók a béren kívüli jutattásokkal motiválhatják és elkötelezettebbé, lojálisabbá is tehetik munkavállalóikat.

Érdemes továbbá látni, hogy a magyarországi lakhatási támogatási rendszer most már minden életkorban kínál célzott segítséget: egy új GINOP Plusz program érdemben kiegészíti a fiatalok Otthon start és munkáltatói lakhatési támogatási lehetőségeit az idősebb korosztályra is kiterjesztve. E három program által a mobilitás, a belépés a munkaerőpiacra és a munkahelyváltás jelentősen könnyebbé válik, akár a fiatalok, akár a (tartósabban) álláskeresők számára; jelentősen javítva a munkaerőpiaci rugalmasságot. 

A 2024-ben indult GINOP Plusz program által a 30–64 év közötti, legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott személyek is kérhetnek lakhatási támogatást, amennyiben új munkaviszonyuk legalább hatvan kilométerre re van lakóhelyüktől. A program keretében a résztvevő akár 12 hónapon keresztül is igénybe veheti a lakásbérleti díj száz százalékára szóló támogatást, de legfeljebb a mindenkori minimálbér hetven százalékáig (2025-ben ez havi bruttó 203 560 forintot jelent). Feltétel a legalább hat hónapra, heti legalább húsz órára szóló munkaviszony, valamint hogy a munkavégzés helyén vagy annak hatvan kilométeres körzetében ne legyen saját lakóingatlan. Ez a támogatás azoknak jelenthet nagy segítséget, akik lakóhelyükön nem találnak munkát, de mobilisak és hajlandók költözni vagy ingázni.

