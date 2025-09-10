Rendkívüli

Ursula von der Leyen: Európa harcban áll

Itt vannak az első számok az Otthon start indulásáról!

Az Otthon start indulása kézzelfogható fordulatot hozott a lakáspiacon az első számok alapján. Az érdeklődések számának megugrása minden településtípuson és árkategóriában érzékelhetővé vált, ami arra utal, hogy a kereslet nem csak a nagyvárosokban és Budapesten, hanem a kisebb városok és a községek lakáspiacán is költözési hullámokat indíthat be.

Nincs olyan településtípus, ahol ne mozgatta volna meg a piacot az Otthon start Fotó: Szabad Föld / Kállai Márton
Ahogy arra előzetesen is számítani lehetett, az első lakás megvásárlását kedvezményes állami lakáshitellel segítő Otthon start program szeptemberi elindulása rárúgta az ajtót a hazai lakáspiacra. Az indulást követő első tényadatok kirajzolják az egyes településtípusok és árkategóriák közti különbségeket is – derül ki az Ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely a kereslet változását ismerteti. 

Otthon Start
Alig több mint egy hete indult, de az Otthon start hatása máris látszik az ingatlanpiacon
Forrás: Ingatlan.com

Otthon start: megduplázódott a kereslet

A program indulását követően, azaz szeptember első hetében több mint kilencven százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet országszerte, azaz  tíz hét leforgása alatt  gyakorlatilag megduplázódott a kereslet az Otthon start bejelentése előtti héthez képest.

A lendület nemcsak Budapesten, hanem országosan is érzékelhető az Otthon start indulásának első hetében. A fővárosban, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyi telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint június végén. A kisebb településeken is erőteljes volt a bővülés: a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több telefonos érdeklődés futott be a hirdetésekre, mint a program bejelentése előtti héten. Ez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érezhető.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kereslet szerkezete is árulkodó. 

Országosan az ötven-százmillió forintos kategória hozta a legnagyobb növekedést, ebben az ársávban 118 százalékkal erősödött a kereslet. A legfeljebb ötvenmilliós lakóingatlanok esetében pedig majdnem 84 százalékos növekedés történt. Ez a két árkategória volt a bővülés motorja.

Mindez érthető, hiszen a program keretében maximum ötvenmillió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum háromszázalékos kamatozással 25 éves futamidőre. Budapesten különösen látványos volt a bővülés: az ötven-százmilliós lakások iránti kereslet több mint 130 százalékkal nőtt, de a nulla-ötvenmilliós kategóriában is csaknem kilencven százalékkal emelkedett a telefonos érdeklődések száma. Ez utóbbi azért figyelemreméltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, vagyis itt sokkal kevesebb lakásra jutott sokkal több érdeklődés. A szakértő szerint az is beszédes, hogy a 100-150 milliós árkategóriában még 44 százalékkal bővült a budapesti kereslet, de 150-200 millió forint között már csak 15 százalékos volt a bővülés, 200-250 millió között pedig hétszázalékos csökkenés történt június végéhez képest.

A szakember elmondta azt is, hogy nemcsak a program bejelentése előtti héthez képest nőtt jelentősen szeptember első hetére a kereslet, hanem éves összevetésben is látható az élénkülés. Szeptember első hetében csaknem ötven százalékkal erősödött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest. Budapesten 53, a megyei jogú városokban 48, a városokban 49, a községekben pedig több mint negyvenszázalékos bővüléssel. Az szeptember elejét megelőző három hónapos időszakban a községekben és a városokban 23-24 százalékos keresletnövekedés következett be éves szinten, Budapesten ugyanakkor visszafogottabb, 18 százalékos volt a többlet. Az éves emelkedés üteme jóval mérsékeltebb, mint idén nyár elejéhez képest tapasztalt duplázódás. 

Ennek egyik fontos oka, hogy nyár végén már elkezdtek megjelenni a piacon azok a befektetők, akik az állampapírokból mozdultak az ingatlanpiac felé. Ez a jelenség tavaly ősszel érezhetően felpörgette a korábban pangó lakáspiacot, magasabb bázist eredményezve, így az idei éves összevetésekben kisebbnek látszik a bővülés.

 

