Itt vannak az első számok az Otthon start indulásáról!

Ahogy arra előzetesen is számítani lehetett, az első lakás megvásárlását kedvezményes állami lakáshitellel segítő Otthon start program szeptemberi elindulása rárúgta az ajtót a hazai lakáspiacra. Az indulást követő első tényadatok kirajzolják az egyes településtípusok és árkategóriák közti különbségeket is – derül ki az Ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely a kereslet változását ismerteti.

Alig több mint egy hete indult, de az Otthon start hatása máris látszik az ingatlanpiacon

Forrás: Ingatlan.com

Otthon start: megduplázódott a kereslet

A program indulását követően, azaz szeptember első hetében több mint kilencven százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet országszerte, azaz tíz hét leforgása alatt gyakorlatilag megduplázódott a kereslet az Otthon start bejelentése előtti héthez képest.

A lendület nemcsak Budapesten, hanem országosan is érzékelhető az Otthon start indulásának első hetében. A fővárosban, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyi telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint június végén. A kisebb településeken is erőteljes volt a bővülés: a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több telefonos érdeklődés futott be a hirdetésekre, mint a program bejelentése előtti héten. Ez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érezhető.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte, a kereslet szerkezete is árulkodó.

Országosan az ötven-százmillió forintos kategória hozta a legnagyobb növekedést, ebben az ársávban 118 százalékkal erősödött a kereslet. A legfeljebb ötvenmilliós lakóingatlanok esetében pedig majdnem 84 százalékos növekedés történt. Ez a két árkategória volt a bővülés motorja.

Mindez érthető, hiszen a program keretében maximum ötvenmillió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum háromszázalékos kamatozással 25 éves futamidőre. Budapesten különösen látványos volt a bővülés: az ötven-százmilliós lakások iránti kereslet több mint 130 százalékkal nőtt, de a nulla-ötvenmilliós kategóriában is csaknem kilencven százalékkal emelkedett a telefonos érdeklődések száma. Ez utóbbi azért figyelemreméltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, vagyis itt sokkal kevesebb lakásra jutott sokkal több érdeklődés. A szakértő szerint az is beszédes, hogy a 100-150 milliós árkategóriában még 44 százalékkal bővült a budapesti kereslet, de 150-200 millió forint között már csak 15 százalékos volt a bővülés, 200-250 millió között pedig hétszázalékos csökkenés történt június végéhez képest.