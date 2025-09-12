A külföldön dolgozó fiatalokat is hazatérésre ösztönözheti az Otthon start program

Azzal, hogy Magyarország 2004-ban az Európai Unió közösségének a tagjává vált, életünk része lett az unió egyik legfontosabb joga és lehetősége, az Európán belüli mobilitás. Ezzel új perspektívák nyíltak meg a munkaerőpiac terén; a középiskolások, egyetemisták határokon átnyúló képzési ösztöndíjakhoz, a pályakezdők szakmai gyakorlati lehetőségekhez jutottak, sokan pedig anyagi megfontolásból döntenek a külföldi munkavállalás mellett.

Minden egyes elvándorló fiatal veszteség, de a szabad mozgás és munkavállalás lehetősége az EU egyik legfontosabb vívmánya, amivel a fiatalok Európa szerte élnek. Régiós viszonylatban vizsgálva ugyanakkor lakosságszám-arányosan Magyarország a relatíve alacsonyabb nettó elvándorlást felmutató országok közé tartozik. A régióból elvándorlók aránya a legmagasabb Romániában (24,1 százalék), Horvátországban (21,3 százalék) és Bulgáriában (18,5 százalék), ezekben az országokban az elvándorlás aránya több, mint négyszerese a magyar mutatónak. A magyarországi 5,6 százalékos elvándorlási arány az uniós átlag alatt van, a cseh (5,4 százalék) és szlovén (3,7 százalék), mutatóhoz áll közel – derül ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzéséből.

2005 és 2024 között 181 ezer fővel nőtt azok száma, akik Magyarországon születtek, de 2024-ben már más országban éltek; számuk mostanra elérte az 538 ezret. A kivándorlási adatok azonban önmagukban nem mutatnak teljes képet, hiszen ezzel párhuzamosan fokozatosan emelkedik a hazatérők száma is. 2010 óta egyre többen döntenek a hazatérés mellett, 2024 rekordszámot döntött, ebben az évben csaknem 29 ezren tértek haza Magyarországra.

Azok száma sem elhanyagolható, akik továbbra is Magyarországon élnek, de szomszédos országban dolgoznak, számuk a 2022-es népszámlálási adatok szerint 122 ezer fő volt. A külföldre ingázók közül legtöbben Ausztriába járnak dolgozni. A munkavállalók mobilitási hajlandósága azonban nemcsak határon túlra jellemző, hanem belföldön is növekszik. Az ingázók magas száma annak is köszönhető, hogy a magyar munkavállalók egyre rugalmasabban választanak munkahelyet: a KSH népszámlálási adatai szerint 2022-ben már csaknem kétmillió ember dolgozott olyan településen, amely nem egyezett meg az állandó lakóhelyével.