Tízezrével épülnek lakások a háromszázalékos hitelprogram eredményeként

Közép-európai jelenség, hogy „természetes nemzeti ösztön vagy vágy” a saját tulajdon iránti igény – jelentette ki Orbán Viktor.

2025. 09. 12. 9:43
Tízezrével épülnek majd lakások a kormány által most elindított, háromszázalékos hitelprogram keretében – mondta a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken Orbán Viktor miniszterelnök.

Azt hiszem, hogy jó hangot ütöttünk le a zongorán – fogalmazott a programmal kapcsolatos optimizmusát hangsúlyozva a kormányfő, kijelentve, ez már az a konstrukció, „amibe bele tudják képzelni magukat az emberek”.

Hozzátette: ezért is hagyták a lehető legszélesebbre a jogosultak körét. 

Mindenkinek akartunk adni egy lehetőséget, és úgy látom, ezt az emberek meg is értették

– fogalmazott.

Orbán Viktor emlékeztetett: volt egy felhalmozódott frusztráció, feszültség, rossz érzés a társadalomban, amiért a fizetéseknél nagyobb mértében nőttek az ingatlanárak, félő volt, hogy egész nemzedékek érzik majd úgy, hogy kiesnek a saját otthon megszerzésének lehetőségéből.

Márpedig, mondta, közép-európai jelenség, hogy „természetes nemzeti ösztön vagy vágy” a saját tulajdon iránti igény.

A magyarok úgy érzik: ha nincs saját fedél a fejem fölött, akkor nem vagyok biztonságban – jelentette ki Orbán Viktor.

