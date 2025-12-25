A brutális KO-t még brutálisabb számok követték Jake Paul szétverését követően

Európai idő szerint az elmúlt szombat hajnalban eljött az igazság pillanata Miamiban. Kiderült, hogy Jake Paul (12-2, 7 KO) bokszolói képességei igencsak behatároltak ahhoz, hogy valódi, igazi ringcsatát vívjon a nehézsúly korábbi kétszeres egyesített bajnoka ellen. Ugyanis a 2024 szeptembere óta most visszatérő Anthony Joshua (29-4, 26 KO) a ringrozsda ellenére a hatodik menetben úgy kiütötte a korábbi youtubert Miamiban, a zsúfolásig megtelt a Kaseya Centerben, hogy annak nemcsak az állkapcsa tört szerte-széjjel, de még a további ökölvívó karrierje is veszélybe került. Persze azért ezen nem bánkódott a dollármilliomos Jake Paul, ugyanis Joshuával igencsak szép pénzzel – a végső a fixen kívül mindent beleszámítva úgy 80-100 millió dollár között állt meg a bevételük fejelként – távoztak a ringben megvívott, egyébként szakmailag szinte értékelhetetlen meccsük után.

Joshua és Jake Paul meccse újfent rengeteg rekordot döntött meg a közösségi oldalakon Fotó: The Ring Magazine

Jake Paul újabb rekordokat döntött a ringben a Joshua elleni gyalázatos vereségével

Mindenesetre a 28 éves amerikai számításai ismét beváltak, és vélhetően a Netflix sem fogja elengedni az aranytojást tojó „tyúkjának" a kezét. Ugyanis kettejük meccse ismételten elképesztő rekordokat hozott, aza Jake Paul neve és ringbeli szereplése valóban egyet jelent a sikerrel. A Ring Magazin összefoglalójában kiderült, hogy milyen elképesztő csúcsokkkal zárta az összecsapást a Netflix.

világszerte 33 millió élő nézőt vonzott az első pillanattól a kiütésig

a mérkőzés 91 országban bekerült a Netflix top 10-es listájára

45 országban, köztük az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Németországban, Ausztráliában, Mexikóban és Argentínában is az első helyen végzett

összesen 1,25 milliárd letöltést hozott a Joshua-Jake Paul meccs a Netflix közösségi oldalain

214 millióan töltötték le Joshua brutális kiütését

a Kaseya Centerben a legnagyobb bevételt hozó bokszmeccs volt

Itt megnézheti azt a brutális jobbost, amit eddig 214 millióan töltöttek le:

A fenti adatok alapján a számokkal elégedett lehetett mindkét fél, ám Jake Paul a törött álla, míg Joshua a mutatott teljesítménye miatt aggódhat. Ugyanis a továbbiakra nézve figyelmeztető lehet a korábbi kétszeres egyesített világbajnok számára az, amit David Haye mondott a meccset követően, miszerint Jake Paul, amíg bírta, versenyképes volt, és Joshua mostani teljesítménye – főleg az első menetekben – nagyon frusztráló lehet a 36 éves brit számára.