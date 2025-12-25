jake paulrekordnetflixanthony joshua

A brutális KO-t még brutálisabb számok követték Jake Paul szétverését követően

Úgy tűnik, a Netflix abszolút megfogta az aranytojást tojó tyúkot azzal, hogy felkarolta a profi bokszot. A december 19-én, a brit Anthony Joshua a hatodik menetben brutális jobbhoroggal nemcsak Jake Paul álmát, hanem az állkapcsát is ripityomra törte, igaz, a remélt rekordok terén nem járt rosszul egyikük sem. Vélhetően sokáig megdönthetetlen marad, miszerint 1,25 milliárd letöltést generált a ringcsata a Netflix valamennyi közösségi oldalán.

Molnár László
2025. 12. 25. 5:35
Joshua megszenvedett Jake Paul ellen, majd a hatodik menetben egy brutális jobbossal eltörte ellenfele állát
Joshua megszenvedett Jake Paul ellen, majd a hatodik menetben egy brutális jobbossal eltörte ellenfele állát Forrás: BBC/Getty Images
Európai idő szerint az elmúlt szombat hajnalban eljött az igazság pillanata Miamiban. Kiderült, hogy Jake Paul (12-2, 7 KO) bokszolói képességei igencsak behatároltak ahhoz, hogy valódi, igazi ringcsatát vívjon a nehézsúly korábbi kétszeres egyesített bajnoka ellen. Ugyanis a 2024 szeptembere óta most visszatérő Anthony Joshua (29-4, 26 KO) a ringrozsda ellenére a hatodik menetben úgy kiütötte a korábbi youtubert Miamiban, a zsúfolásig megtelt a Kaseya Centerben, hogy annak nemcsak az állkapcsa tört szerte-széjjel, de még a további ökölvívó karrierje is veszélybe került. Persze azért ezen nem bánkódott a dollármilliomos Jake Paul, ugyanis Joshuával igencsak szép pénzzel – a végső a fixen kívül mindent beleszámítva úgy 80-100 millió dollár között állt meg a bevételük fejelként – távoztak a ringben megvívott, egyébként szakmailag szinte értékelhetetlen meccsük után.

Joshua és Jake Paul meccse újfent rengeteg rekordot döntött meg a közösségi oldalakon
Joshua és Jake Paul meccse újfent rengeteg rekordot döntött meg a közösségi oldalakon     Fotó: The Ring Magazine

Jake Paul újabb rekordokat döntött a ringben a Joshua elleni gyalázatos vereségével

Mindenesetre a 28 éves amerikai számításai ismét beváltak, és vélhetően a Netflix sem fogja elengedni az aranytojást tojó „tyúkjának" a kezét. Ugyanis kettejük meccse ismételten elképesztő rekordokat hozott, aza Jake Paul neve és ringbeli szereplése valóban egyet jelent a sikerrel. A Ring Magazin összefoglalójában kiderült, hogy milyen elképesztő csúcsokkkal zárta az összecsapást a Netflix.

  • világszerte 33 millió élő nézőt vonzott az első pillanattól a kiütésig
  • a mérkőzés 91 országban bekerült a Netflix top 10-es listájára
  • 45 országban, köztük az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Kanadában, Németországban, Ausztráliában, Mexikóban és Argentínában is az első helyen végzett
  • összesen 1,25 milliárd letöltést hozott a Joshua-Jake Paul meccs a Netflix közösségi oldalain
  • 214 millióan töltötték le Joshua brutális kiütését
  • a Kaseya Centerben a legnagyobb bevételt hozó bokszmeccs volt

Itt megnézheti azt a brutális jobbost, amit eddig 214 millióan töltöttek le:

A fenti adatok alapján a számokkal elégedett lehetett mindkét fél, ám Jake Paul a törött álla, míg Joshua a mutatott teljesítménye miatt aggódhat. Ugyanis a továbbiakra nézve figyelmeztető lehet a korábbi kétszeres egyesített világbajnok számára az, amit David Haye mondott a meccset követően, miszerint Jake Paul, amíg bírta, versenyképes volt, és Joshua mostani teljesítménye – főleg az első menetekben – nagyon frusztráló lehet a 36 éves brit számára.

Mindenesetre annyit végre elért Joshua, hogy pályafutása során először tudott meccset nyerni amerikai földön. Az eredményhirdetést követően megköszönte a közönségnek a szurkolást, és elismerte, bizony a teljesítménye még nem volt az igazi, és kihívta a visszatéréssel kacérkodó Tyson Furyt. Ha összejön a régóta várt brit ringháború, akkor ott a Jake Paul elleni teljesítmény édeskevés lesz a győzelemhez.

A meccs rövid összefoglalója:

