Jake Paul a hatodik menetig húzta, akkor lekapcsolta a fényt nála Joshua

Európai idő szerint szombaton hajnalban eljött az igazság pillanata, és kiderült, hogy Jake Paulnak oigencsak behatárolt képességei vannak ahhoz, hogy valódi, igazi ringcsatát vívjon a nehézsúly korábbi kétszeres egyesített bajnoka ellen. Ugyanis a 2024 szeptembere óta most visszatérő Anthony Joshua a ringrozsda ellenére a hatodik menetben kiütötte a korábbi youtubert, így szégyen nélkül, de elképesztő pénzzel – a végső a fixen kívül mindent beleszámítva úgy 80-100 millió dollár között áll majd meg – készülhet 2026 nagy mérkőzéseire, hogy újra visszaülhessen a csúcsra.

Molnár László
2025. 12. 20. 6:31
Joshua megszenvedett Jake Paul ellen
Joshua megszenvedett Jake Paul ellen Forrás: BBC/Getty Images
Újfent bebizonyosodottk, hogy a profi ökölvívásban nincs az a nagy bajnok, akit a könnyen szerezhető pénz ne csábítana el. A volt kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok, Anthony Joshua (28-4, 25 KO) is úgy gondolta, begyűjt „némi” pénzt a nyugdíjas éveire, ugyanis elfogadta az őt régóta üldöző Jake Paul (12-1, 7 KO) kihívását, és Miamiban december 20-án hajnalban összecsapott a zsúfolásig megtelt a Kaseya Centerben az influenszerből lett bunyóssal. Egy biztos, a nehézsúlyban újra a vb-címről álmodó 36 éves Joshuának Jake Paul minden fronton ideálisnak mondható ellenfél és tökéletes választás. Főleg anyagilag, mert szakmailag egyszerűen elképzelhetetlen, hogy a kihívó akár egy menetet is kihúzzon talpon, ha a brit komolyan veszi kettejük meccsét. Igaz, sokan figyelmeztetnek mindenkit arra, hogy Joshua utoljára 2024 szeptemberében bokszolt, amikor Daniel Dubois (22-3, 21 KO) 5 menet alatt felmosta vele a Wembley ringjének padlóját. Visszatérő, a ringrozsdától megszabadító összecsapásnak egyébként tökéletesen megfelelt a youtuber elleni csata, miután Joshua a 6. menetben kiütötte Jake Pault.

Joshua a hatodik menetig puhította Jake Pault, majd lezárta a csatát
Joshua a hatodik menetig puhította Jake Pault, majd lezárta a csatát   Fotó: BBC/Getty Images

Jake Paul igazi nagyágyúkkal készült a meccsre

A 28 éves kihívó pedig mindent megtett azért, hogy komoly meccset vívjon Joshua ellen. A BBC cikke szerint egy 3 millió fontból átalakított Puerto Ricó-i raktárépületből edzett, és olyan edzőket szerződtetett maga mellé, akik valóban a szakma krémjébe tartoznak: Larry Wade az erőnlétért felelt – olyan nagy bajnokokkal dolgozott, mint Shawn Porter és Badou Jack –, Theo Chambers vezetőedző és a korábbi világbajnoki kihívó, J'Leon Love, ő a technikai felkészítésért felelt.

Jake Paul ráadásul a sparring partnerek közé is igazi klasszisokat választott maga mellé, akik nemcsak a nehézsúly ismert bunyósai, hanem a közvetlen élvonal második feléhez tartoznak:

  • a brit Lawrence Okolie (22-1, 16 KO), a WBC nehézsúlyú interim bajnoka, korábbi cirkálósúlyú világbajnok
  • a kubai Frank Sanchez (25-1-1, 18 KO), a NABO és a WBC korábbi amerikai bajnoka
  • az amerikai Jared Anderson (18-1, 15 KO), amatőrben kétszeres nehézsúlyú amerikai bajnok, az NBAF korábbi profi nehézsúlyú bajnoka
  • az amerikai Cassius Chaney (23-2, 16 KO), aki korábban a WBC interim bajnoka volt nehézsúlyban

Nos, a fentiek közül egyedül a Joshuáhaz hasonlóan brit Okolie volt már világbajnok, az biztos, hogy valamennyi edzőpartner bemutatta Jake Paulnak, mire számíthat egy igazi nehézsúlyú ellen.

A bokszvilág krémje Joshua sikerére fogadott és igaza volt

Természetesen a világ talán legérdekesebb bokszmeccse előtt – hatalmas tudásbeli és méretbeli különbség volt a két főszereplő között – mindenki kíváncsi volt arra, vajon a profi ökölvívás egykori és jelenlegi sztárjai mit várnak az összecsapástól. És kivétellel „fantasztikus" jósnak bizonyultak, igaz, azt egyikük sem találta el, meddig húzza Jake Paul.

  • Lennox Lewis (41-2-1, 32 KO), a nehézsúly korábbi vitathatatlan bajnoka: Joshua KO-sikere a 2-3 menetben
  • Ryan Garcia (24-2-1, 20 KO), két súlycsoportban világbajnok: sima Joshua KO, tett a britre 50 ezer dollárt
  • Shakur Stevenson (24-0, 11 KO), a WBC könnyűsúlyú világbajnoka: Joshua-siker, nem tudja, hogy a kihívó túléli-e az első menetet
  • Paulie Malignaggi (36-8, 7 KO), korábbi kisváltó-, és váltósúlyú világbajnok: ha Jake végig menekül, akkor két-három menet, ha harcol, akkor egy menet alatt nyer Joshua
  • Kovács Kokó István (22-1, 11 KO), a WBO korábbi pehelysúlyú világbajnoka: ha egy menet alatt nem üti ki Joshua, akkor gond van a meccsel

Noha Jake Paulnak esélye sem volt – sem a jóslatok, sem a mérkőzésen látott teljesítménye miatt –, az bebizonyosodott, hogy a 28 éves amerikaira igencsak vevők a bokszrajongók.

Jake Paul elégedett lehet, hiszen hat menetet bokszolt Anthony Joshua ellen
Jake Paul elégedett lehet, hiszen hat menetet bokszolt Anthony Joshua ellen    Fotó: Netflix/képernyőfotó

Joshua lassan kezdett, de nem kegyelmezett a nagyszájú Jake Paulnak

Mielőtt ringbe lépett a Miamiban rendezett gála két főszereplője, sokan azon tanakodtak, hogy vajon melyik forgatókönyv valósulhat meg a ringben. A 36 éves olimpiai bajnok és korábban egyesített profi nehézsúlyú világbajnok a vegyes harcművész Francis Ngannou elleni taktikáz választja – az első komoly ütésével kifektette –, vagy a ringrozsdát egy kicsit lerázva bokszol pár menetet, és utána zárja le az egyelőtlen küzdelmet.

Nos, némi meglepetésre az utóbbi jött be. Jake Paul amíg bírta, addig ütőtávon kívül körbesasszézta a ringet, míg Joshua folyamatosan kereste az ütőtávot, amit aztán először az 5. menetben talált meg, és a 28 éves kihívó – akire ekkor már kétszer kellett számolni – ekkor még kihúzta a gongig, ám a hatodikban végre tisztán elkapta a brit, amivel le is zárult a mérkőzés. Ugyanakkor a továbbiakra nézve figyelmeztető lehet Joshua számára, amit David Haye mondott a meccset követően, miszerint Jake Paul amíg bírta versenyképwes volt, és Joshua mostani teljesítménye – főleg az első menetekben – nagyon frusztráló lehet a 36 éves brit számára.

Joshua máris Tyson Fury ellen készül
Joshua máris Tyson Fury ellen készül     Fotó: Europress/AFP

Joshua első győzelmét aratta Amerikában és azonnal kihívta Tyson Furyt

Mindenesetre annyit végre elért Joshua, hogy pályafutása során először tudott meccset nyerni amerikai földön. Az eredményhirdetést követően megköszönte a közönségnek a szurkolást, és elismerte, bizony a teljesítménye még nem volt az igazi, ám ettől függetlenül tett egy komoly bejelentést.

– Nem ez volt a legjobb teljesítményem, de a célom elértem, kiütöttem Jake Pault és fájdalmat okoztam neki. Kicsit tovább tartott a vártnál, de a jobb kéz végül megtalálta a helyét. Ellenfelem nagyon jól teljesített, szeretném megdicsérni. Újra és újra felállt, és ehhez igazi férfi kell. El kell ismerni Jake erőfeszítéseit, de ma este egy igazi harcossal találkozott. Leráztam a ringrozsdát magamról, alig várom a 2026-ot. Ha Tyson Fury tényleg annyira komolyan gondolja, mint mondja, és meg akar küzdeni az egyik legigazibb harcossal, akkor itt a lehetőség, te lehetsz a következő – közölte elszántan Joshua.

Mindenesetre ha összejön a Fury elleni brit ringháború, akkor ott ez a teljesítmény édeskevés lesz a győzelemhez.

 

