Jake Paul a hatodik menetig húzta, akkor lekapcsolta a fényt nála Joshua

Újfent bebizonyosodottk, hogy a profi ökölvívásban nincs az a nagy bajnok, akit a könnyen szerezhető pénz ne csábítana el. A volt kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok, Anthony Joshua (28-4, 25 KO) is úgy gondolta, begyűjt „némi” pénzt a nyugdíjas éveire, ugyanis elfogadta az őt régóta üldöző Jake Paul (12-1, 7 KO) kihívását, és Miamiban december 20-án hajnalban összecsapott a zsúfolásig megtelt a Kaseya Centerben az influenszerből lett bunyóssal. Egy biztos, a nehézsúlyban újra a vb-címről álmodó 36 éves Joshuának Jake Paul minden fronton ideálisnak mondható ellenfél és tökéletes választás. Főleg anyagilag, mert szakmailag egyszerűen elképzelhetetlen, hogy a kihívó akár egy menetet is kihúzzon talpon, ha a brit komolyan veszi kettejük meccsét. Igaz, sokan figyelmeztetnek mindenkit arra, hogy Joshua utoljára 2024 szeptemberében bokszolt, amikor Daniel Dubois (22-3, 21 KO) 5 menet alatt felmosta vele a Wembley ringjének padlóját. Visszatérő, a ringrozsdától megszabadító összecsapásnak egyébként tökéletesen megfelelt a youtuber elleni csata, miután Joshua a 6. menetben kiütötte Jake Pault.

Joshua a hatodik menetig puhította Jake Pault, majd lezárta a csatát Fotó: BBC/Getty Images

Jake Paul igazi nagyágyúkkal készült a meccsre

A 28 éves kihívó pedig mindent megtett azért, hogy komoly meccset vívjon Joshua ellen. A BBC cikke szerint egy 3 millió fontból átalakított Puerto Ricó-i raktárépületből edzett, és olyan edzőket szerződtetett maga mellé, akik valóban a szakma krémjébe tartoznak: Larry Wade az erőnlétért felelt – olyan nagy bajnokokkal dolgozott, mint Shawn Porter és Badou Jack –, Theo Chambers vezetőedző és a korábbi világbajnoki kihívó, J'Leon Love, ő a technikai felkészítésért felelt.

Jake Paul ráadásul a sparring partnerek közé is igazi klasszisokat választott maga mellé, akik nemcsak a nehézsúly ismert bunyósai, hanem a közvetlen élvonal második feléhez tartoznak:

a brit Lawrence Okolie (22-1, 16 KO), a WBC nehézsúlyú interim bajnoka, korábbi cirkálósúlyú világbajnok

a kubai Frank Sanchez (25-1-1, 18 KO), a NABO és a WBC korábbi amerikai bajnoka

az amerikai Jared Anderson (18-1, 15 KO), amatőrben kétszeres nehézsúlyú amerikai bajnok, az NBAF korábbi profi nehézsúlyú bajnoka

az amerikai Cassius Chaney (23-2, 16 KO), aki korábban a WBC interim bajnoka volt nehézsúlyban

Nos, a fentiek közül egyedül a Joshuáhaz hasonlóan brit Okolie volt már világbajnok, az biztos, hogy valamennyi edzőpartner bemutatta Jake Paulnak, mire számíthat egy igazi nehézsúlyú ellen.