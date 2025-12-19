Rendkívüli

Hatalmas magyar siker az EU-csúcson, Orbán Viktor szerint az orosz vagyon felhasználása belerántott volna bennünket egy háborúba

Jöhet a dollármilliomosok ringháborúja, melyben csak Joshua veszíthet

Európai idő szerint szombaton hajnalban elérkezik az igazság pillanata, és kiderül, vajon a nehézsúly korábbi kétszeres egyesített bajnoka bohócot csinál-e magából, vagy sikerül azt bizonyítania, azért Jake Paul sem ér fel az égig. A 2024 szeptembere óta inaktív Anthony Joshua ugyanis december 19-én összecsap a nagyszájú, önmagát profi ökölvívónak hívő youtuberrel, és a szakemberek szerint amennyiben maximum a második menetben nem lesz vége a csatának a brit bunyós kiütéses sikerével, egy életre lejáratja magát. Mindenesetre mindkét fél számlája rendesen duzzadni fog majd.

Molnár László
2025. 12. 19. 5:40
Rekordösszeget kereshet a december 19-i ringháborúval Jake Paul és Anthony Joshua
Rekordösszeget kereshet a december 19-i ringháborúval Jake Paul és Anthony Joshua Forrás: The Ring Magazine
Űgy tűnik, a profi ökölvívásban nincs az a nagy bajnok, akit a könnyen szerezhető pénz ne csábítana el. A volt kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok, Anthony Joshua (28-4, 25 KO) is úgy gondolta, begyűjt „némi” pénzt a nyugdíjas éveire, ugyanis elfogadta az őt régóta üldöző Jake Paul (12-1, 7 KO) kihívását, és a Miamiban december 19-én késő este rendezendő gálán összecsap az influenszerből lett bunyóssal. A szorítóban ezúttal a közösségi oldalakat uraló két bunyós újabb súlyos tízmilliókért csap majd össze, a világhálón az első bejelentést követően az összes posztot azonnal lájkolja a két ember több tízmilliós követőtábora.

Anthony Joshua utoljára még tavaly szeptemberben bokszolt Daniel Dubois ellen
Anthony Joshua utoljára még tavaly szeptemberben bokszolt Daniel Dubois ellen     Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Joshua 2024 szeptembere óta nem bunyózott, Jake Paul alkalmas lehet a ringrozsda leverésére

A profi ökölvívás egyik nagyon várt összecsapására december 19-én, Miamiban, a Kaseya Centerben kerül majd sor, és a Netflix élőben közvetíti. Egy biztos, a nehézsúlyban újra a vb-címről álmodó 36 éves Joshuának Jake Paul minden fronton ideálisnak mondható ellenfél és tökéletes választás. Főleg anyagilag, mert szakmailag egyszerűen elképzelhetetlen, hogy a kihívó akár egy menetet is kihúzzon talpon, ha a brit komolyan veszi kettejük meccsét. Igaz, sokan figyelmeztetnek mindenkit arra, hogy Joshua utoljára 2024 szeptemberében bokszolt, amikor Daniel Dubois (22-3, 21 KO) 5 menet alatt felmosta vele a Wembley ringjének padlóját. Visszatérő, a ringrozsdától megszabadító összecsapásnak egyébként tökéletesen megfelel a youtuber elleni csata.

Tán nem járunk messze az igazságtól, hogy ők ketten uralják a világhálót, kettejüknek majdnem 80 millió követője van a különböző közösségi oldalakon, ami elképesztő reklámot jelent a ringcsatájuknak és nem mellékesen elképesztő bevételt.

Anthony Joshua kontra Jake Paul

  • vagyon: 470 millió dollár – 112 millió dollár
  • YouTube-követők: 772 ezer – 21 millió
  • Instagram: 16,3 millió – 28,2 millió
  • Facebook: 7,3 millió – 6 millió
  • legnagyobb bevételt hozó meccs: 2019. Andy Ruiz Jr. első meccs 88,5 millió dollár – 2024. Mike Tyson elleni meccs 31 millió dollár
  • YouTube-videók száma: 96 darab – 1543 darab, összesen 7,85 milliárd letöltés

Az adatokból tökéletesen látszik, hogy mind a 36 éves, kétszeres egyesített nehézsúlyú brit világbajnok, mind pedig a profi boksz fenegyereke elképesztő nagyságú bázist képes a közösségi oldalakon megmozgatni. Az biztos, nem apróért lépnek ringbe, hiszen Joshua állítólag 50 millió fontot, míg Jake Paul 25-30 milliót kaszálhat csak azért, hogy ringbe lépnek egymással. És ehhez jön majd a jegybevételek rájuk eső része, illetve a közösségi oldalakon érkező dollármilliók.

Nemcsak tudásban, de méretekben is hatalmas a különbség Anthony Joshua javára
Nemcsak tudásban, de méretekben is hatalmas a különbség Anthony Joshua javára      Fotó: LEONARDO FERNANDEZ/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Amíg Joshua befért a felső limitbe, addig Jake Paul majdnem ütötte az egy mázsát

A felek már túl vannak a mérlegelésen is, mindketten a meghatározott maximum, a 115 kiló alatt mértek be a Fontainebleau Miami Beach-en. A Ring Magazine megírta, Joshua 2021 szeptembere óta a legkönnyebb súllyal mérlegelt, ugyanis 113,3 kg-mot nyomott. Jake Paul ugyanakkor alaposan felpakolt magára több kiló izmot, ugyanis nála 98,25 kilónál állt meg a mérleg nyelve. Ez a korábbi youtuber második legnagyobb súlya, amivel bokszolóként ringbe lép. Mindenesetre önbizalomhiányban egyikük sem szenved.

– Ennek a mérkőzésnek az a lényege, hogy beszéljenek róla, a sportágról, ez az, amit el szeretnénk vele érni. Megígérhetem, hogy nem fogom lazára venni a meccset, ugyanis Jake pont azon a szinten van, ahol az első profi ellenfeleim álltak. 

Tisztelem őt, de ha lesz alkalmam, akkor keményen kiütöm 

– közölte Joshua.

Jake Paul ezúttal sem hazudtolta meg önmagát, és nagyon is magabiztosan kijelentette, 

ő jobb bunyós, mint a mostani Joshua.

– Két bal lába van, és nagyon merev. Ha az edzője lennék, először táncórákra járatnám, mielőtt újra bokszolni kezdene. Egyet ígérhetek, a sporttörténelem legnagyobb meglepetését fogom okozni a szorítóban, amit az egész világ láthat majd – állította a kihívó, aki korábban kijelentette, kész meghalni a ringben, ha ez kell a győzelemhez.

Jake Paul meglepetést okozna Anthony Joshua ellen
Jake Paul meglepetést okozna Anthony Joshua ellen      Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Rácz Félix: Ha ez a meccs tovább tart, mint két menet, akkor nagy baj van

Rácz Félix, a legsikeresebb magyar promóter szerint ez az összecsapás semmi másról nem szól, mint arról, hogyan lehet elképesztően sok pénzt keresni egyetlen este alatt. Biztos abban, hogy ha Joshua komolyan veszi a csatát, Jake Paul maximum a második menetben feküdni fog.

– Szakmailag egyszerűen ezt a meccset nem lehet komolyan venni. Amennyiben a meccs az esélyeknek megfelelően maximum két menetig tart, akkor bebizonyosodik, hogy Jake Paul sem nő az égig. Ha eljutnak a hatodik menetig, akkor úgy vélem, Joshuával komoly gondok lehetnek, és amennyiben netán végigmegy a találkozó, akkor nincs rá jobb szó, mint az, hogy ordas nagy bunda 

– fogalmazott Rácz Félix. 

A közös sajtótájékoztató:

