Jöhet a dollármilliomosok ringháborúja, melyben csak Joshua veszíthet

Űgy tűnik, a profi ökölvívásban nincs az a nagy bajnok, akit a könnyen szerezhető pénz ne csábítana el. A volt kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok, Anthony Joshua (28-4, 25 KO) is úgy gondolta, begyűjt „némi” pénzt a nyugdíjas éveire, ugyanis elfogadta az őt régóta üldöző Jake Paul (12-1, 7 KO) kihívását, és a Miamiban december 19-én késő este rendezendő gálán összecsap az influenszerből lett bunyóssal. A szorítóban ezúttal a közösségi oldalakat uraló két bunyós újabb súlyos tízmilliókért csap majd össze, a világhálón az első bejelentést követően az összes posztot azonnal lájkolja a két ember több tízmilliós követőtábora.

Anthony Joshua utoljára még tavaly szeptemberben bokszolt Daniel Dubois ellen Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Joshua 2024 szeptembere óta nem bunyózott, Jake Paul alkalmas lehet a ringrozsda leverésére

A profi ökölvívás egyik nagyon várt összecsapására december 19-én, Miamiban, a Kaseya Centerben kerül majd sor, és a Netflix élőben közvetíti. Egy biztos, a nehézsúlyban újra a vb-címről álmodó 36 éves Joshuának Jake Paul minden fronton ideálisnak mondható ellenfél és tökéletes választás. Főleg anyagilag, mert szakmailag egyszerűen elképzelhetetlen, hogy a kihívó akár egy menetet is kihúzzon talpon, ha a brit komolyan veszi kettejük meccsét. Igaz, sokan figyelmeztetnek mindenkit arra, hogy Joshua utoljára 2024 szeptemberében bokszolt, amikor Daniel Dubois (22-3, 21 KO) 5 menet alatt felmosta vele a Wembley ringjének padlóját. Visszatérő, a ringrozsdától megszabadító összecsapásnak egyébként tökéletesen megfelel a youtuber elleni csata.

Tán nem járunk messze az igazságtól, hogy ők ketten uralják a világhálót, kettejüknek majdnem 80 millió követője van a különböző közösségi oldalakon, ami elképesztő reklámot jelent a ringcsatájuknak és nem mellékesen elképesztő bevételt.

Anthony Joshua kontra Jake Paul

vagyon: 470 millió dollár – 112 millió dollár

YouTube-követők: 772 ezer – 21 millió

Instagram: 16,3 millió – 28,2 millió

Facebook: 7,3 millió – 6 millió

legnagyobb bevételt hozó meccs: 2019. Andy Ruiz Jr. első meccs 88,5 millió dollár – 2024. Mike Tyson elleni meccs 31 millió dollár

YouTube-videók száma: 96 darab – 1543 darab, összesen 7,85 milliárd letöltés

Az adatokból tökéletesen látszik, hogy mind a 36 éves, kétszeres egyesített nehézsúlyú brit világbajnok, mind pedig a profi boksz fenegyereke elképesztő nagyságú bázist képes a közösségi oldalakon megmozgatni. Az biztos, nem apróért lépnek ringbe, hiszen Joshua állítólag 50 millió fontot, míg Jake Paul 25-30 milliót kaszálhat csak azért, hogy ringbe lépnek egymással. És ehhez jön majd a jegybevételek rájuk eső része, illetve a közösségi oldalakon érkező dollármilliók.