Milliárdosok ringháborúja, azaz kiütéssel nyer a pénz Jake Paul és Joshua meccsén

Űgy tűnik, a profi ökölvívásban nincs az a nagy bajnok, akit a könnyen szerezhető pénz ne csábítana el. A volt kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok, Anthony Joshua is úgy gondolta, begyűjt „némi" pénzt lóvéra, ugyanis elfogadta az őt régóta üldöző Jake Paul kihívását, és december 19-én, Miamiban összecsap az influenszerből lett bunyóssal. A szorítóban ezúttal a közösségi oldalakat uraló két bunyós újabb súlyos títzmilliókért csap majd össze, a világhálón máris minden megnyilvánulást azonnal lájkolja a több tízmilliós követőtábor. A csata bizonyos szabályairól is megegyeztek már a felek.

Molnár László
2025. 11. 18. 5:45
Amint arról már beszámoltunk, november 14-én elmaradt a veretlen, három súlycsoportban is csúcsra érő Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) összecsapása a jelenleg a profi bokszban talán a legtöbb bevételt hozó egykori influenszerrel szemben, miután a Tank becenevű Davis a gyermekei anyját nemrég tizenegyedszer pofozta szét. Több sem kellett az eredendően cirkálósúlyú youtuberből lett bunyósnak, és Jake Paul (12-1, 7 KO) a gálát elhalasztva azonnal új ellenfél után nézett. Meg is találta őt a 2024-es brutális vereségéből visszatérő Anthony Joshua (28-4, 25 KO) személyében. A profi ökölvívás egyik nagyon várt összecsapására december 19-én, Miamiban, a Kaseya Centerben kerül majd sor, és a Netflix élőben közvetíti.

Jake Paul újabb rekordokat dönthet meg Joshua ellen a milliárdosok ringháborújában

Egy biztos, a nehézsúlyban újra a vb-címről álmodó 36 éves Joshuának Jake Paul minden fronton ideálisnak mondható ellenfél és tökéletes választás. Főleg anyagilag, hiszen a volt influenszer 2024. november 14-én szinte minden rekordot megdöntött a Mike Tyson elleni meccsével, melyet pontozással nyert meg:

  • a Dallas Cowboys otthonában rendezett nyolcmenetes küzdelem mintegy 72 ezer rajongót vonzott, és ez a szám megdöntötte a texasi sportküzdelmek addigi nézőcsúcsát;
  • a legnagyobb bevételt hozó küzdősportesemény volt Texasban a maga 18,1 millió dollárjával;
  • a sporteseményt először élőben közvetítő Netflix 62 millió nézőt vonzott világszerte;
  • a csata volt a legtöbb fogadást tartalmazó boksz- vagy vegyes harcművészeti mérkőzés;
  • háromszor annyi fogadást és négyszer annyi pénzt hozott, mint bármely más küzdősport a sportfogadás történetében.

Mindenesetre Joshua lesz a ringcsata esélyese, mivel Jake Paul tapasztalata és tudásszintje eltörpül az amatőrben olimpiai aranyérmes (2012) és kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok brithez képest. És akkor sem járunk messze az igazságtól, ha azt feltételezzük, hogy a Jake Paul–Mike Tyson meccs rekordjai veszélybe kerülnek decemberben...

A két dollármilliomos bunyós uralja a közösségi oldalakat is

Mind Joshua, mind pedig Jake Paul elképesztő vagyonnak a tulajdonosa, és kettejük összecsapása további dollár tízmilliókat hozhat fejenként a számukra. Tán nem járunk messze az igazságtól, hogy ők ketten uralják a világhálót, kettejüknek majdnem 80 millió követőjük van a különböző közösségi oldalakon, ami elképesztő reklámot jelent a ringcsatájuknak és nem mellékesen elképesztő bevételt.

Anthony Joshua kontra Jake Paul

  • vagyon: 470 millió dollár – 112 millió dollár
  • Youtube-követők: 772 ezer – 21 millió
  • Instagram: 16,3 millió – 28,2 millió
  • Facebook: 7,3 millió – 6 millió
  • legnagyobb bevételt hozó meccs: 2019. Andy Ruiz Jr. első meccs 88,5 millió dollár – 2024. Mike Tyson elleni meccs 31 millió dollár
  • Youtube-videók száma: 96 darab – 1543 darab, összesen 7,85 milliárd letöltés

Az adatokból tökéletesen látszik, hogy mind a 36 éves, kétszeres egyesített nehézsúlyú brit világbajnok, mind pedig a profi boksz fenegyereke elképesztő nagyságú bázist képes a közösségi oldalakon megmozgatni. Amikor Joshua kitette a Facebook-oldalára az első, meccsel kapcsolatos posztját, amelyben szerényen bolondnak nevezi Jake Pault, hat órán belül 33 ezren lájkolták – 6609-en viccesnek találták –, 7700-an szóltak hozzá és 2800-an megosztották. Ugyanezek az adatok Jake Paul Fb-oldalán 3 óra alatt 1900 lájk, 451 hozzászólás és 269 megosztás.

Néhány szabályban már megegyeztek a felek

Ugyan nemrég köttetett meg a nagy üzlet, azért néhány szabály már nyilvánosságra került, amelyeket követve Joshua és Jake Paul összecsap majd december 19-én Miamiban.

A szabályok:

  • 115 kiló a felső súlyhatár (ezt Jake Paul sosem érte el, Joshua viszont az utolsó három meccsén 113 kilóval mérlegelt)
  • 8 menetes lesz az összecsapás, menetidő: 2 perc
  • a profi meccseken használt 10 unciás kesztyű helyett 14 unciás kesztyűt használ mindkét bunyós
  • a bevételek elosztásáról nincs hír, de állítólag Joshua 50 millió fontot, azaz 65 750 000 dollárt kereshet ezzel az egy meccsel

Sokan mondják, hihetetlen, hogy egy amatőrben olimpiai bajnok, a profik között kétszeres egyesített világbajnok belemegy egy ilyen összecsapásba, de az vesse rá az első, sőt a második követ, aki a helyében elugrana a pénzeső elől.

Rácz Félix szerint ha Joshua komolyan veszi a Jake Paul elleni csatát, maximum a második menet végéig kiüti a youtubert
Rácz Félix szerint ha Joshua komolyan veszi a Jake Paul elleni csatát, maximum a második menet végéig kiüti a youtubert     Fotó:   Facebook

A csata szakmai értéke a nullával egyenlő, ez gazdasági vállalkozás

Rácz Félix, a legsikeresebb magyar promóter szerint ez az összecsapás semmi másról nem szól, mint arról, hogyan lehet elképesztően sok pénzt keresni egyetlen este alatt. Biztos abban, hogy a Mike Tyson ellen felállított Jake Paul rekordok veszélybe kerülnek december 19-én.

– Szakmailag egyszerűen ezt a meccset nem lehet komolyan venni. Ugyanakkor a profi boksz mai üzleties világában lehet valaki hatalmas bajnok, ha egy rakás pénzt kereshet vele, bizony kevesen vagy talán senki sem utasítaná vissza a meccset. Joshua még gazdagabb lesz, a korábban megszerzett címei megmaradnak, a károgókkal meg úgy van, kit érdekel, hogy mit mondanak, amikor a számlán meg csilingel több tízmillió font – fogalmazott Rácz Félix, aki hozzátette, ha Joshua komolyan veszi a csatát, Jake Paul maximum a második menetben feküdni fog.

