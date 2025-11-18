Milliárdosok ringháborúja, azaz kiütéssel nyer a pénz Jake Paul és Joshua meccsén

Amint arról már beszámoltunk, november 14-én elmaradt a veretlen, három súlycsoportban is csúcsra érő Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) összecsapása a jelenleg a profi bokszban talán a legtöbb bevételt hozó egykori influenszerrel szemben, miután a Tank becenevű Davis a gyermekei anyját nemrég tizenegyedszer pofozta szét. Több sem kellett az eredendően cirkálósúlyú youtuberből lett bunyósnak, és Jake Paul (12-1, 7 KO) a gálát elhalasztva azonnal új ellenfél után nézett. Meg is találta őt a 2024-es brutális vereségéből visszatérő Anthony Joshua (28-4, 25 KO) személyében. A profi ökölvívás egyik nagyon várt összecsapására december 19-én, Miamiban, a Kaseya Centerben kerül majd sor, és a Netflix élőben közvetíti.

Jake Paul élete legnehezebb, egyben legjövedelmezőbb meccsére készül Joshua ellen december 19-én Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Jake Paul újabb rekordokat dönthet meg Joshua ellen a milliárdosok ringháborújában

Egy biztos, a nehézsúlyban újra a vb-címről álmodó 36 éves Joshuának Jake Paul minden fronton ideálisnak mondható ellenfél és tökéletes választás. Főleg anyagilag, hiszen a volt influenszer 2024. november 14-én szinte minden rekordot megdöntött a Mike Tyson elleni meccsével, melyet pontozással nyert meg:

a Dallas Cowboys otthonában rendezett nyolcmenetes küzdelem mintegy 72 ezer rajongót vonzott, és ez a szám megdöntötte a texasi sportküzdelmek addigi nézőcsúcsát;

a legnagyobb bevételt hozó küzdősportesemény volt Texasban a maga 18,1 millió dollárjával;

a sporteseményt először élőben közvetítő Netflix 62 millió nézőt vonzott világszerte;

a csata volt a legtöbb fogadást tartalmazó boksz- vagy vegyes harcművészeti mérkőzés;

háromszor annyi fogadást és négyszer annyi pénzt hozott, mint bármely más küzdősport a sportfogadás történetében.

Mindenesetre Joshua lesz a ringcsata esélyese, mivel Jake Paul tapasztalata és tudásszintje eltörpül az amatőrben olimpiai aranyérmes (2012) és kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok brithez képest. És akkor sem járunk messze az igazságtól, ha azt feltételezzük, hogy a Jake Paul–Mike Tyson meccs rekordjai veszélybe kerülnek decemberben...

A két dollármilliomos bunyós uralja a közösségi oldalakat is

Mind Joshua, mind pedig Jake Paul elképesztő vagyonnak a tulajdonosa, és kettejük összecsapása további dollár tízmilliókat hozhat fejenként a számukra. Tán nem járunk messze az igazságtól, hogy ők ketten uralják a világhálót, kettejüknek majdnem 80 millió követőjük van a különböző közösségi oldalakon, ami elképesztő reklámot jelent a ringcsatájuknak és nem mellékesen elképesztő bevételt.