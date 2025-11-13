Anthony JoshuaJake PaulringcsataDAZNNetflixprofi boksz

Teljesült Jake Paul (rém)álma, decemberben összecsap Joshuával

Űgy tűnik, a profi ökölvívásban nincs az a nagy bajnok, akit a könnyen szerezhető pénz ne csábítana el. A volt kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok, Anthony Joshua ugyanis elfogadta az őt régóta üldöző Jake Paul kihívását, és decemberben összecsap az influenszerből lett bunyóssal. A ringháború Miamiben lesz, és a gálát a Netflix adja élőben.

Molnár László
2025. 11. 13. 6:12
Joshua vállalta a Jake Paul elleni, decemberben, Miamiban rendezendő meccset
Joshua vállalta a Jake Paul elleni, decemberben, Miamiban rendezendő meccset Fotó: Europress/AFP
A veretlen, három súlycsoportban is csúcsra érő Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) sajnos szívesen ver nőket – gyermekei anyját nemrég tizenegyedszer pofozta szét –, és a jelenleg a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ezzel el is veszítette a lehetőségét arra, hogy november 14-én a szerződése ellenére megverekedjen az eredendően cirkálósúlyú influenszerből lett bunyós, Jake Paullal (12-1, 7 KO). Utóbbi azonban nem maradt ellenfél nélkül, hiszen a Ring Magazin világgá kürtölte, hogy a profi boksz fenegyereke a 2024-es brutális vereségéből visszatérő Anthony Joshua (28-4, 25 KO) ellen bokszol. A profi ökölvívás egyik nagyon várt decemberi összecsapásra Miamiban kerül majd sor, melyet a Netflix élőben közvetít.

Mike Tyson és Jake Paul első meccse szinte minden rekordot megdöntött, a Joshua elleni összecsapás még többet hozhat a konyhára
Mike Tyson és Jake Paul első meccse szinte minden rekordot megdöntött, a Joshua elleni összecsapás még többet hozhat a konyhára     Fotó:  AFP

Joshua felépült, és Jake Paulon keresztül jutna el újra egy vb-címig

Korábban már megírtuk, hogy sokak meglepetésére összejöhet a régóta tervezett nagy meccs a 27 éves korábbi influenszernek, ugyanis Joshua és menedzsere, Eddie Hearn egyáltalán nem zárkózott el az összecsapástól. A korábbi kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok a 2024 szeptemberi, Daniel Dubois (22-3, 21 KO) elleni kiütéses veresége óta nem lépett ringbe, ám több mint egy hónapja visszatért az edzőterembe, ahol gőzerővel készül a visszatérésre. Jake Paul pedig minden fronton ideálisnak mondható ellenfél és tökéletes választás Joshua számára. Még anyagilag is, hiszen a volt influenszer 2024 november 14-én szinte minden rekordot megdöntött a Mike Tyson elleni meccsével, melyet pontozással nyert meg.

  • A Dallas Cowboys otthonában rendezett nyolcmenetes küzdelem mintegy 72 ezer rajongót vonzott, és ez a szám megdöntötte a texasi sportküzdelmek addigi nézőcsúcsát;
  • a legnagyobb bevételt hozó küzdősportesemény volt Texasban a maga 18,1 millió dollárjával;
  • a sporteseményt először élőben közvetítő Netflix 62 millió nézőt vonzott világszerte;
  • a csata volt a legtöbb fogadást tartalmazó boksz- vagy vegyes harcművészeti mérkőzés;
  • háromszor annyi fogadást és négyszer annyi pénzt hozott, mint bármely más küzdősport a sportfogadás történetében.

A felek megegyeztek, és a Ring Magazin közösségi oldalán már meg is jelent, hogy Jake Paul és Anthony Joshua összecsap egymással.

A volt világbajnok ezzel a meccsel készülne Tyson Fury elleni remélt összecsapásra

A secondsout.com szakportál megírta, a felek már a szerződések aláírása előtt vannak. Sokan, köztük Joshua promótere, Eddie Hearn is atól tette függővé a meccs létrejöttét, hogy a Netflix által közvetített gálán engedélyezze a brit óriás televíziós partnere, a DAZN a ringcsatát. Miután az összecsapásról megjelent a hír, vélhetően ez az akadály is elhárulhatott a pénz segítségével.

Mindenesetre Joshua lesz a ringcsata esélyese, mivel Jake Paul mivel tapasztalata és tudásszintje eltörpül az amatőrben olimpiai aranyérmes (2012) és kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok brithez képest. Ugyanakkor Jake Paul bizonyította, kemény is tud lenni, azaz valóban jó ellenfél a Tyson Furyra vadászó Joshuának. És akkor sem járunk messze az igazságtól, ha azt feltételezzük, hogy a Jake Paul-Mike Tyson meccs rekordjai veszélybe kerülnek decemberben...

