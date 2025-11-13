Teljesült Jake Paul (rém)álma, decemberben összecsap Joshuával

A veretlen, három súlycsoportban is csúcsra érő Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) sajnos szívesen ver nőket – gyermekei anyját nemrég tizenegyedszer pofozta szét –, és a jelenleg a WBA könnyűsúlyú világbajnoka ezzel el is veszítette a lehetőségét arra, hogy november 14-én a szerződése ellenére megverekedjen az eredendően cirkálósúlyú influenszerből lett bunyós, Jake Paullal (12-1, 7 KO). Utóbbi azonban nem maradt ellenfél nélkül, hiszen a Ring Magazin világgá kürtölte, hogy a profi boksz fenegyereke a 2024-es brutális vereségéből visszatérő Anthony Joshua (28-4, 25 KO) ellen bokszol. A profi ökölvívás egyik nagyon várt decemberi összecsapásra Miamiban kerül majd sor, melyet a Netflix élőben közvetít.

Mike Tyson és Jake Paul első meccse szinte minden rekordot megdöntött, a Joshua elleni összecsapás még többet hozhat a konyhára Fotó: AFP

Joshua felépült, és Jake Paulon keresztül jutna el újra egy vb-címig

Korábban már megírtuk, hogy sokak meglepetésére összejöhet a régóta tervezett nagy meccs a 27 éves korábbi influenszernek, ugyanis Joshua és menedzsere, Eddie Hearn egyáltalán nem zárkózott el az összecsapástól. A korábbi kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok a 2024 szeptemberi, Daniel Dubois (22-3, 21 KO) elleni kiütéses veresége óta nem lépett ringbe, ám több mint egy hónapja visszatért az edzőterembe, ahol gőzerővel készül a visszatérésre. Jake Paul pedig minden fronton ideálisnak mondható ellenfél és tökéletes választás Joshua számára. Még anyagilag is, hiszen a volt influenszer 2024 november 14-én szinte minden rekordot megdöntött a Mike Tyson elleni meccsével, melyet pontozással nyert meg.

A Dallas Cowboys otthonában rendezett nyolcmenetes küzdelem mintegy 72 ezer rajongót vonzott, és ez a szám megdöntötte a texasi sportküzdelmek addigi nézőcsúcsát;

a legnagyobb bevételt hozó küzdősportesemény volt Texasban a maga 18,1 millió dollárjával;

a sporteseményt először élőben közvetítő Netflix 62 millió nézőt vonzott világszerte;

a csata volt a legtöbb fogadást tartalmazó boksz- vagy vegyes harcművészeti mérkőzés;

háromszor annyi fogadást és négyszer annyi pénzt hozott, mint bármely más küzdősport a sportfogadás történetében.

A felek megegyeztek, és a Ring Magazin közösségi oldalán már meg is jelent, hogy Jake Paul és Anthony Joshua összecsap egymással.