Újra nőt vert a profi boksz fekete báránya, akit Joshuára cserélne Jake Paul

Sokan állították, hogy a Tank elveszítette a józan ítélőképességét, ugyanis a WBA könnyűsúlyú világbajnoka november 14-én a nehézsúlyú influenszer, Jake Paul ellen lép(ne) kötelek közé. Ugyan Gervonta Davis bejelentette, a novemberi meccs lesz az utolsó profi pályafutása során, ám jelenleg inkább az tűnik biztosabbnak, hogy bunyó helyett a börtön rácsos ablakán fog majd kifele nézegetni. A 30 éves amerikai – a sportág igazi fekete báránya, aki már hatszor volt börtönben – újra összeverte gyermekei anyját annak munkahelyén, és Jake Paul helyett valószínűleg egy bíróval néz majd farkasszemet. A rengeteg pénzt biztosító november 14-i ringháborúra nagy lendülettel megindult az ellenfélkeresés, és nem kizárt, hogy a 2024 szeptembere óta inaktív Anthony Joshuára esik majd a választás.

Molnár László
2025. 11. 03. 12:18
Joshua vállalná a Jake Paul elleni meccset
Joshua vállalná a Jake Paul elleni meccset Fotó: Europress/AFP
Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző a profi boksz világában, az nem más, mint a három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is vb-címig jutott, Tank becenévre hallgató bunyós. A veretlen Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) jelenleg a WBA könnyűsúlyú világbajnoka, ha éppen szabadlábon van, akkor egészen pazar dolgokat tud a szorítóban művelni. Elképesztő ütőerővel rendelkezik – a szakemberek szerint a sportág 10 legnagyobb KO-ja közül kettő is a nevéhez fűződik –, nem véletlen, hogy a profi boksz másik fenegyereke, az eredendően cirkálósúlyú influenszerből lett bunyós, Jake Paul (12-1, 7 KO) éppen ellene akart ringbe lépni november 14-én. Ám a Tank tett róla, hogy a sokak által nagyon várt, a Netflixen élőben közvetítendő csata veszélybe kerüljön.

Gervonta Davis tettével le is dobta a bombát, vélhetően nem léphet ringbe Jake Paul ellen
Gervonta Davis (balra) tettével le is dobta a bombát, vélhetően nem léphet ringbe Jake Paul ellen (Fotó: Ring Magazine)

Gervonta Davis megint összeverte gyermekei anyját

A harmincéves amerikai ökölvívó a nyugat-baltimore-i Sandtown-Winchester közösségben nőtt fel, amely a város fekete foltja, a bűn kerülete volt. Noha korán elkezdett bokszolni, gyermekkora árnyéka mindvégig rávetődött. Eddig hatszor tartóztatták le: verekedés, balesetokozás és családon belüli erőszak miatt ült már börtönben.

Az elmúlt hónapokban megint alaposan helybenhagyta volt barátnőjét, aki egyben gyermekei édesanyja is. Legutóbb október utolsó hetében – ez már dokumentálhatóan minimum a tizenegyedik eset volt –, amikor a bokszoló a munkahelyén kereste fel a nőt, és a szemtanúk szerint nemcsak megütötte őt, de fojtogatta is. Még augusztusban Gervonta Davis az apák napján ment a gyermekeiért, ám összekapott a gyermekek anyjával, akit többször is megütött. A sokadszorra bántalmazott nőnek sikerült épségben elhagynia a helyszínt, orvosi ellátást vett igénybe egy helyi kórházban. 

A WBA könnyűsúlyú világbajnoka ezúttal nem ússza meg a sokadik bántalmazást, ugyanis bírósági ügy lesz belőle. A rendőrség nem először tartóztatta Davist le, ráadásul most nem csak könnyű testi sértés lesz a vád. Ezzel az újabb gyalázatos tettével vélhetően elveszíti a nagy pénz lehetőségét, amelyet a Jake Paul elleni meccs hozott volna neki.

Gervonta Davis hatalmas ütőerővel rendelkezik, és erről sajnos már gyermeke anyja is meggyőződhetett
Gervonta Davis hatalmas ütőerővel rendelkezik, erről sajnos már gyermekei anyja is meggyőződhetett (Fotó: Al Bello/Getty Images/AFP)

Jake Paul menedzsmentje már a Tank helyettesét keresi

A nőverő Davis újabb botrányos tettével kivágta a biztosítékot Jake Paulnál és a menedzsmentjénél is. A 27 éves korábbi influenszer azonnal elkezdett új ellenfél után nézni, aki az idő rövidsége ellenére vállalná ellene a tízmenetes megmérettetést. Ugyan az idő tényleg kevés, de egy edzésben lévő bunyósnak elképesztően nagy csábítást jelenthet a meccsel megszerezhető pénz. 

Ugyanis Jake Paul tavaly novemberben szinte minden rekordot megdöntve verte pontozással az 58 éves Mike Tysont.

  • A Dallas Cowboys otthonában rendezett nyolcmenetes küzdelem mintegy 72 ezer rajongót vonzott, és ez a szám megdöntötte a texasi sportküzdelmek addigi nézőcsúcsát;
  • a legnagyobb bevételt hozó küzdősportesemény volt Texasban a maga 18,1 millió dollárjával;
  • a sporteseményt először élőben közvetítő Netflix 62 millió nézőt vonzott világszerte;
  • a csata volt a legtöbb fogadást tartalmazó boksz- vagy vegyes harcművészeti mérkőzés;
  • háromszor annyi fogadást és négyszer annyi pénzt hozott, mint bármely más küzdősport a sportfogadás történetében.

Ellenfélként elsőnek az amerikai Ryan Garcia (24-2-1, 20 KO) neve merült fel, aki 2023-ban kikapott a Tanktól, de korábban a WBC könnyűsúlyú világbajnoka volt, míg májusban egy roppant szoros pontozással véget érő meccsen kikapott Rolando Romero (17-2, 13 KO) ellen a WBA váltósúlyú vb-címéért vívott mérkőzésen.  A 27 éves Garcia gondolkodás nélkül belement volna a Jake Paul elleni meccsbe, ám menedzsere, Oscar De La Hoya szinte azonnal jelezte, lehetetlen a két fél összecsapása.

Elárulom, miért nem fog megtörténni ez a meccs. Ryan Garciának a DAZN-nel, míg Jake Paulnak a Netflixszel van szerződése. Ez mindent megmagyaráz. Ryan most biztos mérges lesz rám, hogy megakadályozom, hogy komoly pénzt akasszon le, de a szabályokat és a szerződéseket be kell tartani 

– közölte a secondsout.com portálnak a korábban hat súlycsoportban is vb-címet szerző De La Hoya.

Joshua utoljára a Dubois ellen elszenvedett kiütéses vereséggel véget érő meccsen bokszolt
Joshua utoljára a Dubois ellen elszenvedett kiütéses vereséggel véget érő meccsen bokszolt (Fotó: AFP)

Joshua nem hátrálna meg a kihívástól

Így tehát folytatódik tovább a keresés. A Paul's Most Valuable Promotions szombaton bejelentette, elítél minden olyan erőszakos viselkedést, amelyet a Tank elkövetett, és az új ellenfelek keresése közben 

már az is felmerült, hogy a ringcsatát november 14-ről decemberre halasztják, ha nem találnak beugrót. 

Felmerült Francis Ngannou, a korábbi UFC nehézsúlyú bajnok neve is ellenfélként, aki Tyson Furytól (34-2-1, 24 KO) pontozással, míg Anthony Joshuától (28-4, 25 KO) kiütéssel szenvedett vereséget. Ugyanakkor arra alkalmas lenne, hogy erős és hiteles ellenfele legyen Jake Paulnak, aki ha nyerne, újabb bizonyítékát adná annak, hogy képes komoly bokszoló ellen is diadalmaskodni.

Ám sokak meglepetésére összejöhetne a régóta tervezett nagy meccs a 27 éves korábbi influenszernek, ugyanis Joshua és menedzsere, Eddie Hearn egyáltalán nem zárkózik el az összecsapástól. A korábbi kétszeres nehézsúlyú világbajnok a 2024 szeptemberi, Daniel Dubois (22-3, 21 KO) elleni kiütéses veresége óta nem lépett ringbe, ám több mint egy hónapja visszatért az edzőterembe, ahol gőzerővel készül a visszatérésre. 

Jake Paul pedig minden fronton ideálisnak mondható ellenfél és tökéletes választás lehetne Joshua számára. 

Ráadásul Oscar De La Hoyától eltérően Eddie Hearn nem tartja kizáró oknak a DAZN-nel való szerződésüket.

– Ha adódna egy lehetőség, nem hátrálnánk ki, ez hatalmas küzdelem lenne. És tudod, soha ne mondd, hogy soha. Beszéltem Nakisa Bidariannal, a Paul's Most Valuable Promotions vezérigazgatójával, aki tudja, mi elérhetőek vagyunk. Természetesen kizárólag a szerződések figyelembe vételével. Mi a DAZN szerződött partnerei vagyunk, de nem kizárt a megegyezés. Ha azt kérdezi valaki, hogy vállaljuk a harcot, a válaszom az, hogy igen. Feltéve, ha Jake komolyan gondolja az Anthony ellen vívott küzdelmet – mondta a boxingscene.com szakportálnak Hearn.

Joshua mindssze annyit mondott a lehetőségre menedzserének: „Csak annyit mondj, hogy hol lesz a csata!”

Jake Paul leghíresebb meccsét Mike Tyson ellen vívta:

 

