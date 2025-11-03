Újra nőt vert a profi boksz fekete báránya, akit Joshuára cserélne Jake Paul

Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző a profi boksz világában, az nem más, mint a három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is vb-címig jutott, Tank becenévre hallgató bunyós. A veretlen Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) jelenleg a WBA könnyűsúlyú világbajnoka, ha éppen szabadlábon van, akkor egészen pazar dolgokat tud a szorítóban művelni. Elképesztő ütőerővel rendelkezik – a szakemberek szerint a sportág 10 legnagyobb KO-ja közül kettő is a nevéhez fűződik –, nem véletlen, hogy a profi boksz másik fenegyereke, az eredendően cirkálósúlyú influenszerből lett bunyós, Jake Paul (12-1, 7 KO) éppen ellene akart ringbe lépni november 14-én. Ám a Tank tett róla, hogy a sokak által nagyon várt, a Netflixen élőben közvetítendő csata veszélybe kerüljön.

Gervonta Davis (balra) tettével le is dobta a bombát, vélhetően nem léphet ringbe Jake Paul ellen (Fotó: Ring Magazine)

Gervonta Davis megint összeverte gyermekei anyját

A harmincéves amerikai ökölvívó a nyugat-baltimore-i Sandtown-Winchester közösségben nőtt fel, amely a város fekete foltja, a bűn kerülete volt. Noha korán elkezdett bokszolni, gyermekkora árnyéka mindvégig rávetődött. Eddig hatszor tartóztatták le: verekedés, balesetokozás és családon belüli erőszak miatt ült már börtönben.

Az elmúlt hónapokban megint alaposan helybenhagyta volt barátnőjét, aki egyben gyermekei édesanyja is. Legutóbb október utolsó hetében – ez már dokumentálhatóan minimum a tizenegyedik eset volt –, amikor a bokszoló a munkahelyén kereste fel a nőt, és a szemtanúk szerint nemcsak megütötte őt, de fojtogatta is. Még augusztusban Gervonta Davis az apák napján ment a gyermekeiért, ám összekapott a gyermekek anyjával, akit többször is megütött. A sokadszorra bántalmazott nőnek sikerült épségben elhagynia a helyszínt, orvosi ellátást vett igénybe egy helyi kórházban.

A WBA könnyűsúlyú világbajnoka ezúttal nem ússza meg a sokadik bántalmazást, ugyanis bírósági ügy lesz belőle. A rendőrség nem először tartóztatta Davist le, ráadásul most nem csak könnyű testi sértés lesz a vád. Ezzel az újabb gyalázatos tettével vélhetően elveszíti a nagy pénz lehetőségét, amelyet a Jake Paul elleni meccs hozott volna neki.