Megtalálta a zsák a foltját! A profi boksz 60 kilós fenegyereke csap össze Jake Paullal

Noha mindenki arra várt a profi ökölvívás táborában, hogy a WBA könnyűsúlyú vb-címéért az első, igencsak pazar meccs után újra összecsapjon egymással a sportág egyik legbalhésabb bunyósa, a Tank és kihívója, a nagypehelysúlyú WBA-világbajnok Lamont Roach (25-1-2, 10 KO), a 30 éves Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) azonban gondolt egy merészet, és visszalépett a visszavágótól – az első összecsapás nagyon szoros döntetlenre végződött –, és helyette olyan ellenfelet választott a secondsout.com cikke szerint, aki hozzá képest egy hegyomlás: a nehézsúlyú Jake Pault (12-1, 7 KO), aki tavaly novemberben például szinte minden rekordot megdöntve verte pontozással az 58 éves Mike Tysont.
Gervonta Davis annyiszor volt letartóztatva, ahány címmeccse volt a ringben
Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző, az nem más, mint a három súlycsoportban is vb-címig jutó Gervonta Davis. A Tank becenévre hallgató bunyósról ugyanakkor némi túlzással azt lehet mondani, ha éppen szabadlábon van, akkor egészen pazar dolgokat tud a szorítóban művelni. Eddig hatszor tartóztatták le verekedés, balesetokozás és családon belüli erőszak miatt, ült már börtönben, ám amikor szabadlábon volt, csodálatos meccseket vívott a ringben. Legutóbb azzal került be a hírekbe, miszerint újabb kiütéses győzelmet aratott, a gond csak az, nem a ringben, hanem volt barátnője, gyermekei anyja ellen követte el a végzetes ütést.
A három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is világbajnoki címet szerzett világklasszis a balhés élete nélkül a sportág legszűkebb elitjének lenne a tagja. Súlyához képest irtózatos ütőerővel rendelkezik, amit igazol, hogy a Premierboxingchampions.com szakportál szerint a profi ökölvívás 10 legnagyobb KO-ja közül kettő is – Rolando Romero (16-2, 13 KO) és Leo Santa Cruz (38-2-1, 19 KO) ellen – Gervonta Davis nevéhez fűződik.
Jake Paul és a Tank újabb rekordokat dönthet meg a profi ökölvívásban
Bár nem minden bokszrajongónak tetszik, Jake Paul az utóbbi években a sportág egyik legnagyobb nevévé vált, főként a korábbi MMA-sztárok vagy a múlt feledésbe merült legendái elleni küzdelmeknek köszönhetően.
Nézzük, kiket vert meg a nagyszájú influenszer:
- AnEsonGib KO 1. menet
- Nate Robinson (volt NBA-játékos) KO 2. menet
- Ben Askren (volt birkózó, a Bellator váltósúlyú bajnoka) KO 1. menet
- Tyron Woodley (korábbi UFC világbajnok) pontozás, majd KO 6. menet
- Anderson Silva (korábbi UFC világbajnok) pontozás
- Nate Diaz (vegyes harcművész) pontozás
- Andre August KO 1. menet
- Ryan Bourland KO 1. menet
- Mike Perry (pusztakezes harcos) KO 6. menet
- Mike Tyson (nehézsúlyú profi világbajnok) pontozás
- Julio César Chávez Jr. (középsúlyú profi világbajnok) pontozás
Az elmúlt 12 hónapban korábbi profi világbajnokok ellen is ringbe lépett: legyőzte a nehézsúlyú ikont, Mike Tysont, aki akkor 58 éves volt, legutóbb pedig júniusban egy cirkálósúlyú mérkőzésen a korábbi WBC középsúlyú bajnokot, Julio Cesar Chavez Jr.-t pontozta ki.