Megtalálta a zsák a foltját! A profi boksz 60 kilós fenegyereke csap össze Jake Paullal

Úgy tűnik, a Tank tényleg elveszítette az ítélőképességét, ugyanis a WBA könnyűsúlyú világbajnoka a Lamont Roach elleni visszavágó helyett a nehézsúlyú influenszer, Jake Paul ellen lép kötelek közé. A profi boksz fenegyereke, a veretlen Gervonta Davis és a hozzá hasonlóan nagyszájú Paul meccsére november 15-én kerül sor az atlantai State Farm Arenában, Georgiában, és élőben közvetítik majd a Netflixen.

Molnár László
2025. 08. 21. 8:46
Rekordokat dönthet a novemberi Gervonta Davis és Jake Paul összecsapása
Rekordokat dönthet a novemberi Gervonta Davis és Jake Paul összecsapása Forrás: Netflix
Noha mindenki arra várt a profi ökölvívás táborában, hogy a WBA könnyűsúlyú vb-címéért az első, igencsak pazar meccs után újra összecsapjon egymással a sportág egyik legbalhésabb bunyósa, a Tank és kihívója, a nagypehelysúlyú WBA-világbajnok Lamont Roach (25-1-2, 10 KO), a 30 éves Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) azonban gondolt egy merészet, és visszalépett a visszavágótól – az első összecsapás nagyon szoros döntetlenre végződött –, és helyette olyan ellenfelet választott a secondsout.com cikke szerint, aki hozzá képest egy hegyomlás: a nehézsúlyú Jake Pault (12-1, 7 KO), aki tavaly novemberben például szinte minden rekordot megdöntve verte pontozással az 58 éves Mike Tysont.

Gervonta Davis hatalmas ütőerővel rendelkezik, ám a nagy méretbeli különbség miatt ez kevés lehet majd Jake Paul ellen
Gervonta Davis hatalmas ütőerővel rendelkezik, ám a nagy méretbeli különbség miatt ez kevés lehet majd Jake Paul ellen    Fotó: Getty Images/Al Bello

Gervonta Davis annyiszor volt letartóztatva, ahány címmeccse volt a ringben

Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző, az nem más, mint a három súlycsoportban is vb-címig jutó Gervonta Davis. A Tank becenévre hallgató bunyósról ugyanakkor némi túlzással azt lehet mondani, ha éppen szabadlábon van, akkor egészen pazar dolgokat tud a szorítóban művelni. Eddig hatszor tartóztatták le verekedés, balesetokozás és családon belüli erőszak miatt, ült már börtönben, ám amikor szabadlábon volt, csodálatos meccseket vívott a ringben. Legutóbb azzal került be a hírekbe, miszerint újabb kiütéses győzelmet aratott, a gond csak az, nem a ringben, hanem volt barátnője, gyermekei anyja ellen követte el a végzetes ütést.

A három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is világbajnoki címet szerzett világklasszis a balhés élete nélkül a sportág legszűkebb elitjének lenne a tagja. Súlyához képest irtózatos ütőerővel rendelkezik, amit igazol, hogy a Premierboxingchampions.com szakportál szerint a profi ökölvívás 10 legnagyobb KO-ja közül kettő is – Rolando Romero (16-2, 13 KO) és Leo Santa Cruz (38-2-1, 19 KO) ellen – Gervonta Davis nevéhez fűződik.

Jake Paul és a Tank újabb rekordokat dönthet meg a profi ökölvívásban

Bár nem minden bokszrajongónak tetszik, Jake Paul az utóbbi években a sportág egyik legnagyobb nevévé vált, főként a korábbi MMA-sztárok vagy a múlt feledésbe merült legendái elleni küzdelmeknek köszönhetően. 

Nézzük, kiket vert meg a nagyszájú influenszer:

  • AnEsonGib    KO 1. menet
  • Nate Robinson (volt NBA-játékos)   KO 2. menet
  • Ben Askren (volt birkózó, a Bellator váltósúlyú bajnoka)    KO 1. menet
  • Tyron Woodley (korábbi UFC világbajnok)    pontozás, majd KO 6. menet
  • Anderson Silva (korábbi UFC világbajnok)    pontozás
  • Nate Diaz (vegyes harcművész)    pontozás
  • Andre August     KO 1. menet
  • Ryan Bourland     KO 1. menet
  • Mike Perry (pusztakezes harcos)     KO 6. menet
  • Mike Tyson (nehézsúlyú profi világbajnok)    pontozás
  • Julio César Chávez Jr. (középsúlyú profi világbajnok)    pontozás

Az elmúlt 12 hónapban korábbi profi világbajnokok ellen is ringbe lépett: legyőzte a nehézsúlyú ikont, Mike Tysont, aki akkor 58 éves volt, legutóbb pedig júniusban egy cirkálósúlyú mérkőzésen a korábbi WBC középsúlyú bajnokot, Julio Cesar Chavez Jr.-t pontozta ki.

A Davis és Paul közötti mérkőzésről már hónapok óta pletykáltak, de mégis hatalmas meglepetésként ért mindenkit, hiszen a Tank egész pályafutása során nem versenyzett 66 kg feletti súlycsoportban, míg „The Problem Child” becenevet nem véletlenül viselő ellenfele 102 kg-ot nyomott a Tyson elleni tavaly novemberi mérkőzésén. Jake Paul egyébként nagy szájhősként kihívta a valódi nehézsúlyú Anthony Joshuát is, de sokat mondóan mégis egy nála 20 centivel alacsonyabb, bár a sportág egyik legnagyobb ütőjével fog megmérkőzni. A Netflix természetesen abban reménykedik, hogy a nem mindennapi párosítás a Tyson-meccs rekordjait is képes lesz megdönteni.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

