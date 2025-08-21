Megtalálta a zsák a foltját! A profi boksz 60 kilós fenegyereke csap össze Jake Paullal

Noha mindenki arra várt a profi ökölvívás táborában, hogy a WBA könnyűsúlyú vb-címéért az első, igencsak pazar meccs után újra összecsapjon egymással a sportág egyik legbalhésabb bunyósa, a Tank és kihívója, a nagypehelysúlyú WBA-világbajnok Lamont Roach (25-1-2, 10 KO), a 30 éves Gervonta Davis (30-0-1, 28 KO) azonban gondolt egy merészet, és visszalépett a visszavágótól – az első összecsapás nagyon szoros döntetlenre végződött –, és helyette olyan ellenfelet választott a secondsout.com cikke szerint, aki hozzá képest egy hegyomlás: a nehézsúlyú Jake Pault (12-1, 7 KO), aki tavaly novemberben például szinte minden rekordot megdöntve verte pontozással az 58 éves Mike Tysont.

Gervonta Davis hatalmas ütőerővel rendelkezik, ám a nagy méretbeli különbség miatt ez kevés lehet majd Jake Paul ellen Fotó: Getty Images/Al Bello

Gervonta Davis annyiszor volt letartóztatva, ahány címmeccse volt a ringben

Ha van bokszoló, akire illik a balhés jelző, az nem más, mint a három súlycsoportban is vb-címig jutó Gervonta Davis. A Tank becenévre hallgató bunyósról ugyanakkor némi túlzással azt lehet mondani, ha éppen szabadlábon van, akkor egészen pazar dolgokat tud a szorítóban művelni. Eddig hatszor tartóztatták le verekedés, balesetokozás és családon belüli erőszak miatt, ült már börtönben, ám amikor szabadlábon volt, csodálatos meccseket vívott a ringben. Legutóbb azzal került be a hírekbe, miszerint újabb kiütéses győzelmet aratott, a gond csak az, nem a ringben, hanem volt barátnője, gyermekei anyja ellen követte el a végzetes ütést.

A három súlycsoportban – pehely-, nagypehely- és könnyűsúly – is világbajnoki címet szerzett világklasszis a balhés élete nélkül a sportág legszűkebb elitjének lenne a tagja. Súlyához képest irtózatos ütőerővel rendelkezik, amit igazol, hogy a Premierboxingchampions.com szakportál szerint a profi ökölvívás 10 legnagyobb KO-ja közül kettő is – Rolando Romero (16-2, 13 KO) és Leo Santa Cruz (38-2-1, 19 KO) ellen – Gervonta Davis nevéhez fűződik.

Jake Paul és a Tank újabb rekordokat dönthet meg a profi ökölvívásban

Bár nem minden bokszrajongónak tetszik, Jake Paul az utóbbi években a sportág egyik legnagyobb nevévé vált, főként a korábbi MMA-sztárok vagy a múlt feledésbe merült legendái elleni küzdelmeknek köszönhetően.

Nézzük, kiket vert meg a nagyszájú influenszer: AnEsonGib KO 1. menet

Nate Robinson (volt NBA-játékos) KO 2. menet

Ben Askren (volt birkózó, a Bellator váltósúlyú bajnoka) KO 1. menet

Tyron Woodley (korábbi UFC világbajnok) pontozás, majd KO 6. menet

Anderson Silva (korábbi UFC világbajnok) pontozás

Nate Diaz (vegyes harcművész) pontozás

Andre August KO 1. menet

Ryan Bourland KO 1. menet

Mike Perry (pusztakezes harcos) KO 6. menet

Mike Tyson (nehézsúlyú profi világbajnok) pontozás

Julio César Chávez Jr. (középsúlyú profi világbajnok) pontozás

Az elmúlt 12 hónapban korábbi profi világbajnokok ellen is ringbe lépett: legyőzte a nehézsúlyú ikont, Mike Tysont, aki akkor 58 éves volt, legutóbb pedig júniusban egy cirkálósúlyú mérkőzésen a korábbi WBC középsúlyú bajnokot, Julio Cesar Chavez Jr.-t pontozta ki.