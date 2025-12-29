A kortalan LeBron James vezérletével olyat tett a Lakers, amire az idényben még nem volt példa

A kaliforniai együttes nemrégiben komoly vérveszteséget szenvedett, ugyanis a kiválóan játszó Austin Reaves vádli­sérülés miatt hosszabb időre kiesett a rotációból. A Lakers ezt követően sorozatban három vereséget szenvedett, de egy nagyobb csapatmegbeszélés után LeBron James és Luka Doncic vezérletével 125–101-es győzelmet arattak a Sacramento Kings ellen. James elképesztően látványos megoldásokat mutatott be, sőt a négyszeres NBA-bajnok újabb mérföldkövet ért el az arany-lilák mezében.

LeBron James óriásit zsákolt a Sacramento Kings ellen. Fotó: Getty Images North America/Luke Hales

LeBron James továbbra is kortalan

James az első három percben az első három mezőnykísérletét is bedobta, ami előrevetítette a kimagaslóan hatékony estéjét a klasszis kosárlabdázónak: az ESPN Insights szerint a King elleni mérkőzésen játszott a legkevesebb hibával LeBron James, mióta magára öltötte a Los Angeles Lakers mezét.

A kedden már a 41. születésnapját ünneplő bedobó tizenhárom dobásából tizenegyet értékesített, s ez a 84,6 százalékos mezőnymutató nemcsak Lakersként a legjobbja, hanem 23 éves pályafutása során a harmadik legjobb teljesítménye is.

Miközben James főként az első negyedben szerezte a kosarakat, a szlovén szupersztár, Luka Doncic a második negyedben vállalta magára a pontszerzés nagy részét: abban a periódusban az irányító 15 pontot dobott, összesen 34-gyel zárt. A Lakers edzője, JJ Redick szerint a Kings elleni kiváló teljesítmény a szombati edzésük folytatása volt.

Nem lep meg, ahogy ma együtt játszottak, mert szombaton az egyik legjobb edzésmunkájukat láttam, amióta együtt játszanak. Elosztották a labdákat, sokat passzoltok, és remek kettő-kettő elleni játékokat mutattak be.

LeBron James és az edzője, JJ Redick között remek az összhang. Fotó: Getty Images North America/Luke Hales

James és Doncic remeklése mellett Deandre Ayton duplázott (11 pont, 11 lepattanó). Rui Hachimura szerzett 12 pontot, miután az előző négy meccséből háromszor csak hat vagy kevesebb dobása volt. Jake LaRavia a padról 11 ponttal, négy gólpasszal és kettő szerzett labdával járult hozzá. Nick Smith Jr. 24 perc alatt 21 pontot dobott, és a találkozó után megkapta a mérkőzés labdáját emlékbe.

A kiváló csapatmunkát azt is jelezte, hogy az idényben először a Lakers megnyerte mind a négy negyedet.

A hétfő hajnali meccs volt James utolsó mérkőzése a keddre esedékes 41. születésnapja előtt, ezzel lezárult egy egyéni statisztikákban kimagasló év, amelyet 40 évesként játszott. A múlt szezon vége és a mostani szezon kezdete közti 56 alapszakaszmeccsén James átlagban 23,9 pontot szerzett 52 százalékos mezőnymutatóval, 7,4 gólpasszal és 7,1 lepattanóval. Az NBA-legendának még viccelődni is támadt kedve a győztes meccs után

Emlékszel, amikor azt a Father Time reklámot csináltam a Nike-nak? Még mindig harcolok az öregedés ellen, és úgy gondolom, hogy az utolsó kilenc évemben sikerült győzedelmeskednem felette

— mondta el mosolyogva James az újságíróknak utalva arra a reklámra, amiben kifigurázta a korát kritizálókat.