Közeleg a brit ringháború, Fury és Joshua a Wembley helyett Rijádban mehet ölre egymással

Egy biztos, ha valakinek van elég pénze, amihez üzleti érzék és kellő vállalkozókedv is társul – no meg a szaúdi uralkodó korlátlan anyagi támogatása –, az képes bármit elérni. A szaúdi király tanácsadója, Turki Alalshikh esetében mind a négy fent említett tétel összeállt, így nem csodálkozhatunk azon, hogy olyanba vág bele, amire az egész profi bokszot kedvelők világa vár: a nyárra összehozza a nagy brit ringháborút Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) és Anthony Joshua (28-4, 25 KO) között. A két óriás egyforma eséllyel lépne ringbe egymás ellen, hiszen Fury a tavaly decemberi, második Uszik elleni meccs óta, míg Joshua még régebben, tavaly szeptember óta nem bokszolt, amióta Daniel Dubois az 5. menetben „kivégezte”.

Tyson Fury és Anthony Joshua csatájára az egész világ kíváncsi Fotó: The Ring Magazine

Tyson Fury és Anthony Joshua is kétszeres nehézsúlyú világbajnok

A Ring Magazin – melynek a szaúdi milliárdos a tulajdonosa – úgy értesült, hogy a korábbi, kétszeres nehézsúlyú bajnokok közötti régen várt csatára a 2026-os rijádi bokszszezon főmérkőzéseként kerül sor. Mielőtt azonban ez megvalósulhatna, Fury és Joshua kötelezően egy-egy, profi ellenfelekkel felvezető meccset vív a jövő év elején. Noha Joshua december 19-én az egykori influenszer, Jake Paul (12-1, 7 KO) ellen lép szorítóba, ezt a csatát nem számítják bele a szerződésben előírt találkozók közé.

Tyson Fury statisztikája amatőr karrier 31 győzelem (26 KO), 4 vereség

bronzérmes a junior-világbajnokságon (2006, Agadir)

junior Európa-bajnok (2007, Varsó)

felnőtt angol bajnok (2008, London) profi karrier 2008-ban debütált a profik között

37 meccs, 34 győzelem (24 KO), 2 vereség, 1 döntetlen

kétszer volt a nehézsúly világbajnoka (2015–2016 és 2020–2024)

Nem ez az első alkalom, hogy Joshua és Fury közel kerültek ahhoz, hogy összecsapjanak egymással. 2021-ben a brit bokszolók a vitathatatlan nehézsúlyú bajnoki címért mérkőztek volna – Fury a WBC, míg Joshua a WBA, WBO és az IBF övét birtokolta ekkor –, ám Deontay Wilder (44-4-1, 43 KO) meghiúsította a csatát, és rákényszerítette Furyt arra, hogy harmadszor is vele csapjon össze. Vélhetően megbánta mindezt a Bronz Bombázó, hiszen a brit óriás a 11. menetben kiütötte őt, lezárva ezzel kettejük trilógiáját. Joshua is más ellenfél után nézett, ám ő végül pontozással kikapott Olekszandr Usziktól (24-0, 15 KO).

Anthony Joshua statisztikája amatőr karrier 40 győzelem, 3 vereség

olimpiai bajnok (2012, London)

világbajnoki ezüstérmes (2011 Baku) profi karrier 2013-ban debütált a profik között

32 meccs, 28 győzelem (25 KO), 4 vereség

kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok (2017–2019 és 2019–2021)

Fury és Joshua összecsapásáról már régóta beszélnek a két bunyós pályafutása során, és most úgy tűnik, végre megvalósulhat az elmúlt évtized legjobban várt brit belháborúja. Még ha nincs is világbajnoki cím, amelyet bármelyikük elnyerhetne, ez továbbra is az egyik legnagyobb meccs, amit valaha is vívhatnak brit profi ökölvívók egymással. Nem véletlenül mondják a szakemberek, ha most sem jönne össze a nagy ringháború, akkor a profi ökölvívás egyik legnagyobb „mi lett volna, ha” dilemmája lenne a sportág történetében.