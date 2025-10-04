  • Magyar Nemzet
  A nyár legnagyobb bokszháborúja lenne! Összecsaphat egymással Fury és Joshua
A nyár legnagyobb bokszháborúja lenne! Összecsaphat egymással Fury és Joshua

A profi ökölvívást jelenleg uraló szaúdi üzletember, Türki Alalshikh valamit a fejébe vesz, az általában megvalósul. A Ring Magazin tulajdonosa megállapodott Eddie Hearn promóterrel, hogy ráveszi Tyson Furyt arra, hogy térjen vissza és nyáron a bokszrajongók által tán legjobban várt ringháborújában csapjon össze Anthony Joshuával. A szaúdi milliárdos olyan meccseket hozott össze rövid idő alatt, mint például Uszik és Fury csatája, Crawford és Canelo küzdelme vagy a félnehézsúly két királya, Bivol és Beterbiev kétrészes drámája.

Molnár László
2025. 10. 04. 12:58
Ha Fury visszatérne és összecsapna Joshuával, vélhetően minden rekordot megdöntene a két brit óriás meccse
Ha Fury visszatérne és összecsapna Joshuával, vélhetően minden rekordot megdöntene a két brit óriás meccse Fotó: Europress/AFP
Egy biztos, ha valakinek van elég pénze, amihez üzleti érzék és kellő vállalkozókedv is társul – no meg a szaúdi uralkodó korlátlan anyagi támogatása –, az képes bármit elérni. A szaúdi király tanácsadója, Turki Alalshikh esetében mind a négy fent említett tétel összeállt, így nem csodálkozhatunk azon, hogy olyanba vág bele, amire az egész profi bokszot kedvelők világa vár: a nyárra össze akarja hozni a nagy brit ringháborút Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) és Anthony Joshua (28-4, 25 KO) között. Ha ezt is összehozza, akkor joggal pályázhat a sportág legnagyobb mérkőzésszervezőjének elnevezésére. Már a belépője is hatalmasat szólt – ő hozta össze Rijádban az Andy Ruiz Jr.–Anthony Joshua nehézsúlyú ringháború visszavágóját –, és mára odáig jutott, hogy övé a Ring Magazin, valamint a sportág legnagyobb bajnokai vele dolgoznak, sorra bokszolnak a szaúdi fővárosban rendezett gálákon. A dicsőségtablójáról már csak a legjobban várt brit ringháború hiányzik. Vélhetően csak 2026 nyaráig...

Ha valaki, hát Turki Alalshikh vissza tudja csábítani a ringbe Tyson Furyt
Ha valaki, hát Turki Alalshikh vissza tudja csábítani a ringbe Tyson Furyt     Fotó: Richard Pelham/Getty Images

Fury visszavonult, Joshua most épült fel a sérüléséből, mégis megtöltenének akár három Wembleyt is

A nagy hírt a Ring Magazin jelentette be, miután Joshua promótere, Eddie Hearn befejezte a tárgyalásait Turki Alalshikh-szal Rijádban. A menedzser elárulta, kettejük megbeszélésének középpontjában a két korábbi többszörös nehézsúlyú világbajnok összecsapása állt, és úgy tűnik, a szaúdi milliárdos vállalta azt, hogy Furyt visszacsábítja a ringbe. 

A két óriás egyforma eséllyel lépne ringbe, hiszen Fury a tavaly decemberi, második Uszik elleni meccs óta, míg Joshua még régebben, tavaly szeptembere óta nem bokszolt, amióta Daniel Dubois az 5. menetben „kivégezte".

– AJ mindenáron Fury ellen akar ringbe lépni, ez nem titok. Turki Alalshikh pedig a sportág legnagyobb meccseit akarja összehozni, és azt ő is tudja, jelenleg ez lenne a legnagyobb csata a profi ökölvívásban. Nyugodtan mondhatom, mi megállapodtunk egymással, most már csak Turkin múlik, hogy sikerül-e Furyt visszacsábítani a ringbe. A legjobb dolog ebben a helyzetben az, hogy nem nekem kell tárgyalnom Frank Warrennel, Spencer Brownnal vagy Tyson Furyval, így sokkal nagyobb az esély, hogy összejön a nagy csata – fogalmazott Eddie Hearn.

Tyson Fury statisztikája

  • amatőrben 31 győzelem (26 KO) 4 vereség
  • bronzérmes a junior vilgbajnokságon (2006 Agadir)
  • junior Európa-bajnok (2007 Varsó)
  • felnőtt angol bajnok (2008 London)
  • 2008-ban debütált a rofik között
  • 37 meccs 34 győzelem (24 KO) 2 vereség 1 döntetlen
  • kétszer volt a nehézsúly világbajnoka (2015-2016 és 2020-2024)

A tervek összeálltak, a brit belháborúra jövő nyáron, a Wembley-ben kerülne sor. Ha aláírják az érdekeltek a szerződéseket, a ringcsatára pillanatok alatt valamennyi belépő elfogyna, sőt, nem állunk távol az igazságtól, ha azt írnánk, ha három ekkora stadionban rendeznék az összecsapást, akkor sem maradna egyetlenegy hely sem üresen. Az anyagiakon vélhetően nem múlik semmi, a szaúdi milliárdos esetében ilyen akadályokról biztosan nem beszélhetünk.
 

Joshua mindent megtesz azért, hogy összejöjjön a Fury elleni csúcsmeccse
Joshua mindent megtesz azért, hogy összejöjjön a Fury elleni csúcsmeccse     Fotó: Europress/AFP

Joshua már elkezdte az edzőtáborát, Fury egyelőre hallgat

Az amerikai promóter elárulta, hogy védence végre teljesen felépült a sérüléseiből, és elkezdte a felkészülését. Már edzőtáborban van, egyelőre a fizikai felkészülésen van a hangsúly, aztán rövidesen nekivág a sparringokal teli 8-10 hetes időszaknak. Ugyanis a Fury elleni összecsapásig vagy még ebben az évben, vagy januárban vívni szeretne egy meccset.

Anthony Joshua statisztikája

  • amatőrként 40 győzelem 3 vereség
  • olimpiai bajnok (2012 London)
  • világbajnoki ezüstérmes (2011 Baku)
  • 2013-ban debütált a profik között
  • 32 meccs 28 győzelem (25 KO) 4 vereség
  • kétszeres egyesített nehézsúlyú világbajnok (2017-2019 és 2019-2021)

Ezzel szemben Furyról szinte semmi hír nem érkezik, bár bőven jelentek meg róla olyan videók, hogy ő is edzésbe állt. Bármi legyen is az igazság, ha Turki Alalshikh összehozza a két brit ringháborúját, azzal 2026 meccsének címe már el is kelt.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

