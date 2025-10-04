A nyár legnagyobb bokszháborúja lenne! Összecsaphat egymással Fury és Joshua

Egy biztos, ha valakinek van elég pénze, amihez üzleti érzék és kellő vállalkozókedv is társul – no meg a szaúdi uralkodó korlátlan anyagi támogatása –, az képes bármit elérni. A szaúdi király tanácsadója, Turki Alalshikh esetében mind a négy fent említett tétel összeállt, így nem csodálkozhatunk azon, hogy olyanba vág bele, amire az egész profi bokszot kedvelők világa vár: a nyárra össze akarja hozni a nagy brit ringháborút Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) és Anthony Joshua (28-4, 25 KO) között. Ha ezt is összehozza, akkor joggal pályázhat a sportág legnagyobb mérkőzésszervezőjének elnevezésére. Már a belépője is hatalmasat szólt – ő hozta össze Rijádban az Andy Ruiz Jr.–Anthony Joshua nehézsúlyú ringháború visszavágóját –, és mára odáig jutott, hogy övé a Ring Magazin, valamint a sportág legnagyobb bajnokai vele dolgoznak, sorra bokszolnak a szaúdi fővárosban rendezett gálákon. A dicsőségtablójáról már csak a legjobban várt brit ringháború hiányzik. Vélhetően csak 2026 nyaráig...

Ha valaki, hát Turki Alalshikh vissza tudja csábítani a ringbe Tyson Furyt Fotó: Richard Pelham/Getty Images

Fury visszavonult, Joshua most épült fel a sérüléséből, mégis megtöltenének akár három Wembleyt is

A nagy hírt a Ring Magazin jelentette be, miután Joshua promótere, Eddie Hearn befejezte a tárgyalásait Turki Alalshikh-szal Rijádban. A menedzser elárulta, kettejük megbeszélésének középpontjában a két korábbi többszörös nehézsúlyú világbajnok összecsapása állt, és úgy tűnik, a szaúdi milliárdos vállalta azt, hogy Furyt visszacsábítja a ringbe.

A két óriás egyforma eséllyel lépne ringbe, hiszen Fury a tavaly decemberi, második Uszik elleni meccs óta, míg Joshua még régebben, tavaly szeptembere óta nem bokszolt, amióta Daniel Dubois az 5. menetben „kivégezte".

– AJ mindenáron Fury ellen akar ringbe lépni, ez nem titok. Turki Alalshikh pedig a sportág legnagyobb meccseit akarja összehozni, és azt ő is tudja, jelenleg ez lenne a legnagyobb csata a profi ökölvívásban. Nyugodtan mondhatom, mi megállapodtunk egymással, most már csak Turkin múlik, hogy sikerül-e Furyt visszacsábítani a ringbe. A legjobb dolog ebben a helyzetben az, hogy nem nekem kell tárgyalnom Frank Warrennel, Spencer Brownnal vagy Tyson Furyval, így sokkal nagyobb az esély, hogy összejön a nagy csata – fogalmazott Eddie Hearn.

Tyson Fury statisztikája amatőrben 31 győzelem (26 KO) 4 vereség

bronzérmes a junior vilgbajnokságon (2006 Agadir)

junior Európa-bajnok (2007 Varsó)

felnőtt angol bajnok (2008 London)

2008-ban debütált a rofik között

37 meccs 34 győzelem (24 KO) 2 vereség 1 döntetlen

kétszer volt a nehézsúly világbajnoka (2015-2016 és 2020-2024)

A tervek összeálltak, a brit belháborúra jövő nyáron, a Wembley-ben kerülne sor. Ha aláírják az érdekeltek a szerződéseket, a ringcsatára pillanatok alatt valamennyi belépő elfogyna, sőt, nem állunk távol az igazságtól, ha azt írnánk, ha három ekkora stadionban rendeznék az összecsapást, akkor sem maradna egyetlenegy hely sem üresen. Az anyagiakon vélhetően nem múlik semmi, a szaúdi milliárdos esetében ilyen akadályokról biztosan nem beszélhetünk.

