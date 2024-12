A szaúdi milliárdos, aki megadta a világnak Uszik és Fury ringháborúját

Sporttörténelmi profi ökölvívógálát rendeznek december 21-én Rijádban. A főmeccsen ismételten összecsap egymással a jelenkor két legjobb nehézsúlyú bokszolója, a WBO, WBC, WBA és IBO nehézsúlyú világbajnoka, Olekszandr Uszik (22-0, 14 KO) és a brit Tyson Fury (34-1-1, 24 KO), aki korábban szintén birtokolta ugyanezen szervezetek vb-öveit. Tagadhatatlan, ez az összecsapás jelenleg a legjobban várt ütközet, főleg annak tükrében, hogy az első, szintén Rijádban megrendezett összecsapásuk minden igényt kielégítő, 12 menetes őrület volt, melyet a végén Uszik megosztott pontozással nyert meg. A bokszrajongók százmillióit izgalomban tartó ringháborúnak immár magyar vonatkozása is van, ugyanis a rijádi összecsapás egyik hivatalos supervisora – megfigyelője – Rácz Félix lesz.

Turki Alalshikh egyik „főműve” a december 21-i Uszik–Fury visszavágó Rijádban Fotó: Mohammed Saad

Nagyjából négy évet vártak a profi boksz rajongóinak milliói arra, ami október közepén létrejött: összecsapott egymással a félnehézsúly két királya, a KO-király Artur Beterbiev (21-0, 20 KO) és Dmitrij Bivol (23-1, 12 KO). Akkori rijádi csúcsmeccsüket előbbi nyerte megosztott pontozással, és ezzel a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és az IBO öveit megszerezve a súlycsoport vitathatatlan bajnoka lett. Miután szinte azonnal megkezdődött a végeredmény vitatása, a találkozót tető alá hozó szaúdi milliárdos, Turki Alalshikh azonnal elkezdte szervezni a visszavágót.

– Úgy gondolom, hogy ez volt az elmúlt húsz év egyik legnagyobb küzdelme, de az eredmény szerintem nem volt igazságos. Mindkét bunyós olyan, mintha a testvéreim lennének, ugyanakkor szerintem Bivol két menettel többet nyert. De nincs baj, már a következő lépésen gondolkodom. Amennyiben Beterbievnek és Bivolnak is megfelel, még 2025-ben összehozzuk e két kiemelkedő klasszis között a visszavágót – jelentette ki akkoriban Turki Alalshikh. Nos, mára kiderült, hogy a két szupersztár újabb ringháborújára már csak február 22-ig kell a sportág rajongóinak várniuk, természetesen ismét Rijádban csapnak össze.

Ráadásul egy olyan gálán lenne kettejük csatája a főmérkőzés, amelyen olyan meccsek lesznek a felvezető programban, amelyekre más esetben külön gálákat szerveznek. Ugyanis egymásnak feszülhet a rendezvényen a brit Jack Catterall (30-1, 13 KO) és a veretlen amerikai Arnold Barboza (31-0, 11 KO) egy WBO kisváltósúlyú eliminációs mérkőzésen, a királykategória két, sokak által a legjobbak közé tartozó német Agit Kabayel (25-0, 17 KO), valamint a kínai Zhilei Zhang (27-2-1, 22 KO), a dominikai Carlos Adames (24-1, 18 KO) a veretlen brit–pakisztáni Hamzah Sheerazzal (21-0, 17 KO) szemben tenné kockára WBC középsúlyú világbajnoki címét. Ám a felhozó krém azon a bizonyos tortán vélhetően a nehézsúly új fenegyereke, az Anthony Joshuát öt menet alatt detronizáló IBF-világbajnok, Daniel Dubois (22-2, 21 KO) címegyesítő meccse lenne a WBO ideiglenes világbajnokával, az új-zélandi Joseph Parkerrel (35-3, 23 KO).

Volodimir Klicskót is visszacsábította a ringbe

A szaúdi milliárdos aztán mert egy igazán nagyot álmodni, és újra sikert ért el. Ugyanis visszacsalta a nehézsúly korábbi egyesített világbajnokát, az ukrán Volodimir Klicskót (64-5, 53 KO) a ringbe, aki márciusban a cirkáló- és a hídsúlyban is világbajnoki címig jutó, a királykategóriában egy 134 másodperces KO-val bemutatkozó brit Lawrence Okolie-val (21-1, 16 KO) küzd meg. Kettejük összecsapása nemcsak Klicsko visszatérése miatt különleges, hanem azért is, mert Okolie éppen akkor kezdte meg profi pályafutását, amikor a Vasököl éppen befejezte. Ha az ifjabb Klicsko nyer márciusban, másodjára már vb-címért léphet majd a rijádi ringbe.

– Arról álmodom, hogy lehetőséget adok az ifjabb Klicskónak, hogy ő legyen minden idők legidősebb nehézsúlyú világbajnoka. Ehhez azonban egy meccset nyernie kéne, aztán ha Fury ezúttal legyőzné Uszikot, akkor végre összejöhetne kettejük nagy visszavágója – számolt be vágyairól a szaúdi.

Turki Alalshikh a nyolcvanas évek Las Vegasát akarja megvalósítani Rijádban Fotó: Richard Pelham/Getty Images/Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Hogy ki is az a Turki Alalshikh? Nos, a hivatalos névjegykártyáján az áll, hogy a királyi udvar tanácsadója miniszteri rangban és a General Entertainment Authority jelenlegi elnöke. Ez utóbbi pozíciójában Szaúd-Arábia film- és zeneiparában ért el olyan eredményeket, ami az egyik legtekintélyelvűbb és legortodoxabb országot beemelte a XXI. századba. A GEA elnökeként megszüntette a mozitilalmat a királyságban, olyan filmsztárokat vitt el az országba, mint Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Jason Momoa és Shah Rukh Khan, majd idén egy pénzügyi alapot hozott létre az arab filmgyártás felvirágoztatására, ráadásul ő írta az első szaúdi horrorfilm forgatókönyvét. Olyan zenészek és előadóművészek léptek fel a korábban általuk elkerült országban, mint Shakira, Enrique Iglesias, David Guetta, Jennifer Lopez, José Carreras vagy Andrea Bocelli, csak hogy pár nevet említsünk.

Klubot vett a spanyol másodosztályban, bekebelezné az MMA-t és a teniszt is

A sportfanatikus azonban elsősorban olyan, tömegeket vonzó sportágakat vitt el Szaúd-Arábiába, mint az MMA, a tenisz és természetesen a profi boksz. Noha nagyon szimpatikus és tisztelettudó mindenkivel, imádja a csillogást, olyan sportágakra „repült rá”, amelyeket képes lesz maga alá gyűrni és kénye-kedve szerint irányítani. Minden szinten az elit legjobbjait viszi el Rijádba, a szakemberek közül is a legjobbakat szerződteti, hiszen a pénz nem számít. Azt azonban senki sem tudja, hogy saját tőkét is beletesz-e a gáláiba vagy csak az uralkodó korlátlanul rendelkezésére álló pénzét öli ezekbe bele. Egy biztos, a spanyol másodosztályban játszó Almeíra focicsapatát a saját pénzén vásárolta meg 2019. augusztus 2-án.

Turki Alalshikh annak idején az Anthony Joshua (28-4, 25 KO)–Andy Ruiz Jr. (35-2-1, 22 KO) világbajnoki visszavágójának megszervezésével és Rijádba vitelével tette le igazán a névjegyét a profi ökölvívásban, és mára oda jutott, hogy a legnagyobb bajnokokkal dolgozik. Egyszer elárulta, számára a 80-as évek Las Vegasa a minta, amikor minden valamirevaló profi világbajnok az MGM-ben vagy a Crystal Palace-ban akart bunyózni. Minden vágya, hogy ezt a szerepet a XXI. században Rijád vegye át.

Tény, odáig nem ment még el, hogy a szaúdi királyság területén női bokszmeccset szervezzen, és a rendezvényein szólóban vagy 2-3 fős csoportban egyedülálló nők nem tartózkodhatnak. Azonban vélhetően csak arra vár, hogy ismételten történelmi tettet hajtson végre, és megint Rijádra figyeljen a profi boksz több száz milliós rajongótábora. Ugyanis egy női meccs adná magát erre a szerepre. Az ír Katie Taylor (24-1, 6 KO) és a Puerto Ricó-i Amanda Serrano (47-3-1, 31 KO) már kétszer is történelmi meccset vívott egymással, ráadásul a legkényesebb szakmai tábor szerint is megfelelő színvonalú volt mindkét csata.

A két amazon 2022 tavaszán csapott össze először a WBA, a WBO, a WBC, az IBF és a Ring Magazin világbajnoki övéért, melyet a könnyűsúly akkori vitathatatlan női világbajnoka, Katie Taylor megosztott pontozással nyert meg a korábban 7 (!) súlycsoportban (nagylég-, harmat-, kispehely-, pehely-, nagypehely-, könnyű-, kisváltósúly) vb-övet begyűjtő Serrano ellen. Hogy miért volt már ekkor a két amazon összecsapása történelmi? Nos azért, mert első ízben fordult elő a híres Madison Square Gardenben, hogy egy női meccs legyen egy profi gála főmeccse.

Rijádba vinné a Taylor–Serrano női csúcsrangadó harmadik felvonását

Másodszor a november 15-i, a Tyson vs. Paul mérkőzés köré épülő arlingtoni gálán csaptak össze – másodszor is Taylor nyert pontozással –, és a Netflix adatai szerint az igencsak véresre sikeredett csatájukat 74 millióan követték élőben, ez lett minden idők legnézettebb női sporteseménye. Állítólag ezek a számok és a ringben mutatott teljesítmény meggyőzte arról Turki Alalshikh-ot, hogy a harmadik ütközetre Rijádban kerüljön sor, ami a helyszín miatt is történelmi lesz.

Már a Ring Magazin is Turki Alalshikh tulajdonáan van Fotó: Richard Pelham/Getty Images/Artur Beterbiev v Dimitry Bivol: Riyadh Season – IV Crown Showdown Weigh-In

Megvásárolta a profi boksz legelismertebb szakmai lapját, a Ring Magazint, míg a legújabb ötlete, amit a hétvégi Uszik–Fury összecsapáson már meg is valósít, hogy a meccs közvetítési jogait birtokló DAZN az alapdíj felett ingyen kell hogy adja az összecsapást az előfizetőinek, nem kis fejfájást okozva ezzel a kisebb streamszolgáltatóknak. A cég nem sokat gondolkodott az ajánlaton, mert a kiesett bevételt Turki Alalshikh kifizeti a számukra.

Mert van miből, hiszen a bőkezű királyi támogatáson kívül a gálákból nem kis hasznot húzott. A 2019. december 9-i, fentebb már említett Andy Ruiz Jr.–Anthony Joshua visszavágóhoz képest csak a jegybevételek háromszor-négyszeresükre nőttek a 2024. december 21-i Uszik–Fury csúcsrangadón, és akkor az egyéb bevételekről még nem is beszéltünk. Ráadásul mindkét esetben négy-négy öv volt terítéken.