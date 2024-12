Hivatalos! Volodimir Klicsko visszatér, márciusban Rijádban összecsap Lawrence Okolie-val

Immár hivatalossá vált, hogy 49 évesen ismét ringbe lép a profi ökölvívás királykategóriájának korábbi egyesített bajnoka, Volodimir Klicsko (64-5, 53 KO). Az ukrán Vasököl az utolsó csatája óta – amit 2017. április 29-én vívott a Wembley-ben Anthony Joshua ellen – nem éppen a nyugdíjasok életét élte, és amennyire a hazájában dúló háború engedte, edzésben is maradt. Sokak szerint ez indította be a jelenkor legnagyobb promoterévé növő szaúdi milliárdost, Turki Alalshikh-t, aki úgy döntött, megfejeli eddigi tevékenységét, és visszacsalja a ringbe az ukrán Vasökölt.

Lawrence Okolie nem éppen az az ökölvívó, akit felhozóemberként szoktak leszerződtetni különböző gálákra, főleg nem egy 49 éves visszatérő bunyósnak. Fotó: AFP/NurPhoto

Turki Alalshikh annak idején az Anthony Joshua (28-4, 25 KO)–Andy Ruiz Jr. (35-2-1, 22 KO) világbajnoki visszavágójának megszervezésével és Rijádba vitelével tette le igazán a névjegyét a profi ökölvívásban, és mára odajutott, hogy a legnagyobb bajnokokkal dolgozik, és neki sikerült egyedül összehoznia az Olekszandr Uszik (22-0, 14 KO) és Tyson Fury (34-1-1, 24 KO) ringháborúját – december 21-én a szaúdi fővárosban rendezik meg a visszavágóját a májusi összecsapásnak –, illetve hosszú évek várakozását követően tető alá hozta a félnehézsúly két legnagyobb klasszisának, Artur Beterbievnek (21-0, 20 KO) és Dmitrij Bivolnak (23-1, 12 KO) a csatáját, aminek 2025. február 22-én rendezik meg a visszavágóját, természetesen Rijádban. És most itt az újabb nagy dobása, Volodimir Klicsko visszatérése.

– Arról álmodom, hogy lehetőséget adok az ifjabb Klicskónak, hogy ő legyen minden idők legidősebb nehézsúlyú világbajnoka. Ehhez azonban egy meccset nyernie kéne, aztán ha Fury ezúttal legyőzné Uszikot, akkor végre összejöhetne kettejük nagy visszavágója – számolt be vágyairól a szaúdi.

Az ukrán számára Alalshikh egy kétlépcsős ajánlatot tett. 2025 márciusában Rijádban összecsap a WBO korábbi cirkálósúlyú és a WBC hídsúlyú világbajnokával, a 31 éves brit Lawrence Okolie-vel (21-1, 16 KO). Utóbbi nem akárki a szakmában, ráadásul nehézsúlyban is vb-címet szeretne, és efelé már meg is tette az első lépést, amikor Londonban 134 másodperc alatt kiütötte december 7-én a német Hussein Muhamedet. Kettejük összecsapásának nemcsak Klicsko visszatérése ad különleges ízt, hanem az is, hogy Okolie éppen akkor kezdte meg profi pályafutását, amikor a Vasököl éppen befejezte.

Ha Volodimir Klicsko megverné Okolie-t, akkor jöhetne számára az igazán nagy összecsapás: egy címmeccs, hogy ő lehessen minden idők legidősebb nehézsúlyú világbajnoka, elvéve ezt a címet George Foremantól (76-5, 68 KO), aki 46 évesen és 169 naposan jelenleg a legidősebb nehézsúlyú világbajnok.