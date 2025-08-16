Sallai Roland teljesítménye láttán csak ámulnak és bámulnak Törökországban

Nem tartott sokáig a címvédőnek, hogy megtörje az újoncot: a Galatasaray már a 10. percben bevette a Karagümrük kapuját. A gól előtt hibázó Marius Doh a 23. percben még nehezebb helyzetbe hozta a csapatát, talpalás miatt azonnali piros lappal mehetett zuhanyozni, a vendégeknek pedig innen nem volt visszaút. Mégis sokáig megúszták újabb kapott gól nélkül, csak a 74. percben született meg a második, Fatih Kurucuk öngóljával duplázta meg az előnyét a Galata. A házigazda ezzel belelendült, röviddel később Victor Osimhen is betalált – a kezdőként a meccset jobbhátvédként végigjátszó – Sallai Roland nagyszerű beadása után, csak éppen lesről indult a csatár, így maradt a 2-0. De nem a meccs végéig, mert Mauro Icardi a 87. percben megszerezte a harmadik gólt, két 3-0-s győzelmével vezeti a török bajnokságot a Galatasaray.

Sallai Rolandot nehéz megállítani a pályán Fotó: ANADOLU/Muhammed Enes Yildirim

Sallai jobbhátvédként is remekel

Bár Sallai így hivatalosan gólpassz nélkül maradt, elismeréseket vívott ki magának a pénteki produkciójával. Nem járt messze attól, hogy ő is betaláljon, a 40. percben a kapáslövése csak kicsivel kerülte el a kaput, de nem is ezzel nyűgözte le a török klub szurkolóit a magyar játékos. A Sofascore statisztikáira hivatkozva azon ámuldoztak a közösségi oldalakon, hogy Sallai az összes párharcát megnyerte az első félidőben, illetve 96 százalékos pontossággal passzolt.

Íme néhány szurkolói vélemény:

„Sallai megint csodásan játszik. Bárhol lép pályára, mindig többet nyújt a tőle elvártnál. Mintha nem becsülnénk meg eléggé ezt az oroszlánszívű futballistát. Ő egy valódi csapatjátékos, csak így tovább!”

„Ma egyszerűen lenyűgözött! Nálam ő volt a meccs embere. Mintha három ember helyett játszott volna a pályán. Le a kalappal, Sallai Roland, minden elismerést megérdemelsz!”

De még a Galatasaray Facebook-oldalán is rávilágítottak, hogy nincs olyan zuga a pályának, ahol Sallai ne tűnne fel:

A kép alatt a szurkolók megjegyezték, szégyenletes, hogy a Galatasaraynak nincs igazi jobbhátvédje, bár Sallai remeklését látva nincs is szükség új játékos megszerzésére.

A Galatasaray–Karagümrük mérkőzés összefoglalója: