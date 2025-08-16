Sallai RolandGalatasaraytörök bajnokság

Sallai Roland teljesítménye láttán csak ámulnak és bámulnak Törökországban

Sallai Roland hétről hétre bizonyítja, hogy jobbhátvédként is megállja a helyét. Így tett pénteken is, amikor a címvédő Galatasaray 3-0-ra kiütötte a Karagümrüköt a török élvonal 2. fordulójában. Sallai egy majdnem gólpasszig jutott a mérkőzésen, amely után elhalmozták dicséretekkel a magyar válogatott kiválóságát.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 12:29
Sallai Roland volt a Galatasaray egyik legjobbja a Karagümrük elleni bajnokin Fotó: ANADOLU/Muhammed Enes Yildirim
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem tartott sokáig a címvédőnek, hogy megtörje az újoncot: a Galatasaray már a 10. percben bevette a Karagümrük kapuját. A gól előtt hibázó Marius Doh a 23. percben még nehezebb helyzetbe hozta a csapatát, talpalás miatt azonnali piros lappal mehetett zuhanyozni, a vendégeknek pedig innen nem volt visszaút. Mégis sokáig megúszták újabb kapott gól nélkül, csak a 74. percben született meg a második, Fatih Kurucuk öngóljával duplázta meg az előnyét a Galata. A házigazda ezzel belelendült, röviddel később Victor Osimhen is betalált – a kezdőként a meccset jobbhátvédként végigjátszó – Sallai Roland nagyszerű beadása után, csak éppen lesről indult a csatár, így maradt a 2-0. De nem a meccs végéig, mert Mauro Icardi a 87. percben megszerezte a harmadik gólt, két 3-0-s győzelmével vezeti a török bajnokságot a Galatasaray.

ISTANBUL, TURKIYE - AUGUST 15: Roland Sallai (R) of Galatasaray in action against Ahmet Sivri (L) of Fatih Karagumruk during the Turkish Super Lig week 2 football match between Galatasaray and Fatih Karagumruk at RAMS Park in Istanbul, Turkiye on August 15, 2025. Muhammed Enes Yildirim / Anadolu (Photo by Muhammed Enes Yildirim / Anadolu via AFP)
Sallai Rolandot nehéz megállítani a pályán Fotó: ANADOLU/Muhammed Enes Yildirim

 

Sallai jobbhátvédként is remekel

Bár Sallai így hivatalosan gólpassz nélkül maradt, elismeréseket vívott ki magának a pénteki produkciójával. Nem járt messze attól, hogy ő is betaláljon, a 40. percben a kapáslövése csak kicsivel kerülte el a kaput, de nem is ezzel nyűgözte le a török klub szurkolóit a magyar játékos. A Sofascore statisztikáira hivatkozva azon ámuldoztak a közösségi oldalakon, hogy Sallai az összes párharcát megnyerte az első félidőben, illetve 96 százalékos pontossággal passzolt.

Íme néhány szurkolói vélemény:

  • „Sallai megint csodásan játszik. Bárhol lép pályára, mindig többet nyújt a tőle elvártnál. Mintha nem becsülnénk meg eléggé ezt az oroszlánszívű futballistát. Ő egy valódi csapatjátékos, csak így tovább!”
  • „Ma egyszerűen lenyűgözött! Nálam ő volt a meccs embere. Mintha három ember helyett játszott volna a pályán. Le a kalappal, Sallai Roland, minden elismerést megérdemelsz!”

De még a Galatasaray Facebook-oldalán is rávilágítottak, hogy nincs olyan zuga a pályának, ahol Sallai ne tűnne fel:

A kép alatt a szurkolók megjegyezték, szégyenletes, hogy a Galatasaraynak nincs igazi jobbhátvédje, bár Sallai remeklését látva nincs is szükség új játékos megszerzésére.

A Galatasaray–Karagümrük mérkőzés összefoglalója:

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu