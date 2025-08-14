török fociFenerbahceGalatasaraytörök bajnokságSallai Roland

Hiába a BL-bravúr, Mourinhóék már a start előtt beleszálltak Sallaiékba

Az elmúlt négy idényben egyaránt a török labdarúgó-bajnokság 2. helyén végzett a Fenerbahce együttese. A José Mourinho vezette isztambuli csapatot a legutóbbi három évben a városi rivális Galatasaray előzte meg, és az új évadban is e két klub versenyfutása várható. A Fener mindent be is vet Sallai Rolandék ellen: a klub alelnöke szerint a Galata a játékvezetésnek köszönheti a sikereit.

2025. 08. 14.
Sallai Roland (balra) idén is megelőzné csapatával a Fenerbahcét
Sallai Roland (balra) idén is megelőzné csapatával a Fenerbahcét (Fotó: Anadolu/Elif Ozturk)
A török bajnokság 2024–25-ös idényében a Sallai Rolandot is foglalkoztató Galatasaray tizenegy ponttal zárt a Fenerbahce előtt a tabella élén, és további húsz pontot vert a harmadik Samsunsporra. Az új évadban is kiemelkedhet a két isztambuli együttes a Süper Ligben, efelé a Galata múlt pénteken megtette az első lépést egy kiütéses győzelemmel. José Mourinho vezetőedző együttese azonban elhalasztotta az első fordulós mérkőzését, ugyanis múlt szerdán és e hét kedden Bajnokok Ligája-selejtezőben szerepelt. Ezt sikerrel is vette a csapat, a holland Feyenoord otthonában elszenvedett 2-1-es vereség után odahaza 5-2-re győzött, így a tavalyi BL-nyolcaddöntős kiejtésével egy lépésre került a főtáblától. A Fenerbahce alelnöke, Acar Sertac Komsuoglu így sem hagyta ki, hogy belerúgjon a városi riválisba.

A török bajnokságban a Galatasaray mögött végzett Fenerbahce kiejtette a Feyenoordot a BL-ből
A török bajnokságban a Galatasaray mögött végzett Fenerbahce kiejtette a Feyenoordot a BL-ből (Fotó: NurPhoto/Marcel van Dorst)

A Fenerbahce alelnöke a Galatasaray és a török bírók ellen fordult

Komsuoglu hivatalos úton osztotta meg a véleményét. Dühös hangnemben azzal vádolta meg a játékvezetőket, hogy rendszeresen a rekordbajnok Galatasarayt részesítik előnyben, és szerinte ez a fajta igazságtalanság nagyban segítette a riválist az elmúlt három bajnoki cím megszerzéséhez. 

A Fenerbahce alelnöke hozzátette, a múlt pénteki Gaziantep–Galatasaray (0-3) nyitómérkőzésen is látni vélt ebből dolgokat.

– Mindössze néhány perccel a kezdőrúgás után ismét olyan játékvezetői döntések születtek egy bizonyos csapat javára, amelyeket már évek óta hangoztat minden futballrajongó – mondta Komsuoglu, példaként felhozva egy korai Gaziantep-büntető elmaradását és a Galatasaray-tizenegyes videózást követő megítélését. Az alelnök ígéretet tett és felszólította a Fenerbahce közösségét is arra, hogy mindent kövessenek el a játékvezetés igazságosabbá tételére.

A Fenerbahce szombaton a Göztepe otthonában kezdi meg bajnoki szereplését, mielőtt szerdán fogadja a portugál Benficát a BL-selejtező rájátszásában. A Bajnokok Ligájában főtáblás Galatasaray pénteken a Karagümrük együttesét látja vendégül.

 

