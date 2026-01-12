kórházegészségügyegészségablakTakács Péter

Minden magyar bízhat az állami egészségügyben dolgozókban

Tovább fejlődik az egészségügy.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 12. 13:33
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán
Tavaly is folytattuk az egészségügyben megkezdett munkát, kormányzásunk kezdete óta már 91 kórházat és 54 szakrendelőt újítottunk fel – mondta Takács Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a felújításokra két példát hozott, miszerint két vármegyei kórház gazdagodott új épülettel: a tatabányai és székesfehérvári, mindegyik majdnem 20 milliárd forintból, a Modern városok program keretében valósult meg, azaz nemzeti forrásból.

Ózd, 2025. december 15. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára (k) az Ózdi Almási Balogh Pál Kórház új CT-készülékének átadásán 2025. december 15-én. MTI/Vajda János
Fotó: MTI/Vajda János

Politikai okokból visszatartják a Magyarországnak járó uniós források egy részét. Emlékezzünk csak vissza, Kollár Kinga mennyire örült annak, hogy 50 kórházi épület felújítását sikerült megakadályozni. Mi nemzeti forrásból mindent meg fogunk valósítani. Az előre kitűzött céljainkat végre fogjuk hajtani

– hangsúlyozta Takács Péter. Hozzátette: ennek egyik példája a Miskolci Gyermekkórház felújítása, amit uniós forrásból terveztek, de végül nemzeti forrásból valósítottak meg.

Az államtitkár nagy eredménynek nevezte, hogy tavaly 150 milliárd forintot sikerült a kórházak dologi kiadásának fedezetéül beépíteni a finanszírozásba. Majd emlékeztetett arra, hogy az előző években fejeztek be egy történelmi léptékű orvosi béremelést, amelyhez felzárkóztatták az előző két évben a szakdolgozói béreket is, de a dologi oldalon még volt egy elmaradás, ezt most pótolták, a kórházak így 150 milliárd forint extra finanszírozáshoz jutottak, hogy mindig megfelelő mennyiségű és minőségű gyógyszer és orvosi szakmai anyag álljon rendelkezésre.

Ennek következtében egy 40 órában foglalkoztatott orvos, aki kormányzásunk kezdete előtt mintegy bruttó 338 ezer forintot keresett, most több mint 2,1 millió forint bruttó jövedelemre tehet szert

– emelte ki, kiegészítve azzal, hogy szakdolgozóknál ugyanez az arány 2010-ben bruttó 170 ezer forint volt, ez pedig most már megközelítette a 800 ezer forintot.

Takács Péter elmondta, nagy öröm számára, hogy ebben az évben a kormány döntött a közszolgálatban dolgozók lakhatási támogatásáról, így minden közfinanszírozott egészségügyben dolgozó orvos, ápoló és munkatárs jogosult lesz évente egymillió forint lakhatási támogatásra.

Az informatika fejlesztése sem állt le – jelentette ki. Majd kiemelte az Egészségablak applikációt, azon belül is az online időpontfoglalót, ami az elmúlt évek talán egyik legnagyobb vívmányának nevezett. Ezzel kapcsolatban megújították a beutalási rendszert is, ami sok évtizedes múltra tekintett vissza; most már nemcsak a területileg illetékes kórház szakrendelésére mehet valaki, hogyha szakorvosi vizsgálatra van szüksége, hanem az Egészségablak applikáció, vagy a 1812-es központi hívószám segítségével az ország bármelyik intézményébe bejuthat szakorvoshoz – fejtette ki.

Folytatódott az Országos Mentőszolgálat gépjárműparkjának megújítása is: tavaly 101 új mentőautót sikerült forgalomba helyezni, így a kormányzásuk kezdete óta már 1260 új mentőautót állítottak a magyar betegek szolgálatába – mondta az államtitkár. Hozzátette: a mentőállomás-fejlesztések közül kiemelte a győri mentőállomást, ami egy „hipermodern”, mintegy kettőmilliárd forint kormányzati forrásból megvalósult projekt volt, „valamennyien büszkék lehetünk rá”.

Mintegy 40 milliárd forint állami támogatásból több lépcsőben szereznek be úgynevezett nagy értékű képalkotó diagnosztikai berendezéseket, CT-ket és MR berendezéseket. Az első lépcső már le is zárult, mintegy 26 milliárd forintból 31 helyen telepítettek CT-t, 12 helyen pedig MR berendezéseket, ezenfelül beszereztek mobil CT és mobil MR gépeket is, hogy egy pillanatra se álljon le a betegellátás ott, ahol a régebbi gépeket cserélni kell – ismertette Takács Péter. Majd kiemelte, emögé egy jelentős finanszírozási többletet is tettek: évente mintegy 20 milliárd forint – „beépülő jelleggel” segíti azt, hogy a korábbiaknál mintegy 30 százalékkal több vizsgálatot tudjanak elvégezni a kórházak és a szakrendelők. Indítottak várólista-csökkentési programot is a képalkotó vizsgálatoknál, ultrahang, CT és MR tekintetében bármelyik kórház és bármelyik szakrendelő csatlakozhat – tette hozzá.

Az államtitkár azt is elmondta, hogy a fejlesztések idén sem állnak le, ugyanis elindították a Jedlik Ányos-programot, azon belül is a kórházak és szakrendelők energetikai korszerűsítését mintegy 89 milliárd forintból, és folytatják az informatikai fejlesztéseket is. Új funkciókat kap az Egészségablak applikáció és elindul az „E-TB kiskönyv” is – sorolta.

Az állami egészségügyben dolgozó valamennyi munkatársunk tudja a dolgát, teszi a feladatát, minden magyar állampolgár joggal bízhat bennük

– jelentette ki az államtitkár.


Borítókép: Takács Péter (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

