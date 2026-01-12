Minden magyar bízhat az állami egészségügyben dolgozókban

Tavaly is folytattuk az egészségügyben megkezdett munkát, kormányzásunk kezdete óta már 91 kórházat és 54 szakrendelőt újítottunk fel – mondta Takács Péter a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a felújításokra két példát hozott, miszerint két vármegyei kórház gazdagodott új épülettel: a tatabányai és székesfehérvári, mindegyik majdnem 20 milliárd forintból, a Modern városok program keretében valósult meg, azaz nemzeti forrásból.

Fotó: MTI/Vajda János

Politikai okokból visszatartják a Magyarországnak járó uniós források egy részét. Emlékezzünk csak vissza, Kollár Kinga mennyire örült annak, hogy 50 kórházi épület felújítását sikerült megakadályozni. Mi nemzeti forrásból mindent meg fogunk valósítani. Az előre kitűzött céljainkat végre fogjuk hajtani

– hangsúlyozta Takács Péter. Hozzátette: ennek egyik példája a Miskolci Gyermekkórház felújítása, amit uniós forrásból terveztek, de végül nemzeti forrásból valósítottak meg.

Az államtitkár nagy eredménynek nevezte, hogy tavaly 150 milliárd forintot sikerült a kórházak dologi kiadásának fedezetéül beépíteni a finanszírozásba. Majd emlékeztetett arra, hogy az előző években fejeztek be egy történelmi léptékű orvosi béremelést, amelyhez felzárkóztatták az előző két évben a szakdolgozói béreket is, de a dologi oldalon még volt egy elmaradás, ezt most pótolták, a kórházak így 150 milliárd forint extra finanszírozáshoz jutottak, hogy mindig megfelelő mennyiségű és minőségű gyógyszer és orvosi szakmai anyag álljon rendelkezésre.

Ennek következtében egy 40 órában foglalkoztatott orvos, aki kormányzásunk kezdete előtt mintegy bruttó 338 ezer forintot keresett, most több mint 2,1 millió forint bruttó jövedelemre tehet szert

– emelte ki, kiegészítve azzal, hogy szakdolgozóknál ugyanez az arány 2010-ben bruttó 170 ezer forint volt, ez pedig most már megközelítette a 800 ezer forintot.

Takács Péter elmondta, nagy öröm számára, hogy ebben az évben a kormány döntött a közszolgálatban dolgozók lakhatási támogatásáról, így minden közfinanszírozott egészségügyben dolgozó orvos, ápoló és munkatárs jogosult lesz évente egymillió forint lakhatási támogatásra.