Megy az üzengetés, de továbbra sem mer vitára kiállni a Tisza Párt újabb egészségpolitikusa

A Tisza kampánystábja hosszas gondolkodás után Hegedűs Zsolt nevében válaszolt a vitameghívásra. A fennhéjázó és kioktató stílusban írt hozzászólás lényegében nem több, mint Telex és Magyar Péter idézetek szedett-vedett gyűjteménye – írta Takács Péter a közösségi oldalán. A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára reagált is a Tisza Párt válaszára. Emlékezetes, korábban azt írta Takács Péter, hogy a Tisza most a MOK elnökét küldené vitára vele, erre reagált aztán a tiszás Hegedűs Zsolt.

Takács Péter Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Dr. Hegedűs Zsolt, jó sok ideig tartott, amíg a stáb megszülte ezeket a kifogásokat és összeollózta a cselédsajtójukban megjelent álhíreket. Kettőre azért érdemben is reagálnék – erre sem kéne, de a tisztánlátás miatt szükségesnek tartom.

– emelte ki az államtitkár viszonválaszában.

Takács Péter első pontként jelezte, hogy Facebook-posztokban vitára hívni a politikai ellenfelet a Tisza Pártnál szokás. Majd azt javasolta Hegedűs Zsoltnak, hogy tanulmányozza át „rosszemlékű elődjének”, Kulja Andrásnak irodalmi munkásságát.

Az igazság ezzel szemben a következő: az előző hetekben legalább 4 különböző szervezet jelezte a Tisza sajtóosztálya felé, hogy tető alá hozna egy szakpolitikai vitát – amelyekre az államtitkár mind igent mondott –, azonban Tisza még csak válaszra sem méltatták őket – mutatott rá. Hozzátette: Ismerve a június óta tartó bujkáló taktikát, nagyon nem lepődtünk meg.

Az államtitkár a második pontjában jelezte: az egészségügyi portfólióért a kormányban ő felel.

Lehet, ez nem tetszik az Ön főnökének, Magyar Péternek. Érthető okokból tart attól, hogy újra velem találja magát szembe valamelyik szakértője

– emelte ki Takács Péter. Majd rámutatott: a helyzet azonban az, hogy a kihívó, aki 5 hónap múlva az országunkat akarja kormányozni, nem válogathat az ellenfelek között, be kell tudni mutatni a kormányzásra való képességét.

Úgy tűnik, az ehhez szükséges bizalom nincs meg Hegedűs Zsolt iránt Magyar Péterben – állapította meg az államtitkár. Majd visszautalt a Kulja Andrással folytatott vitájára, állítása szerint sajnálja, hogy Hegedűst már el sem engedi vitázni Magyar, mert Takács színvonalasabb beszélgetésre számítana, mint amiben június 23-án az ATV-n része volt.