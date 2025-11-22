Magyar Péterkocsis Mátédrog

Így hozta magát hírbe Magyar Péter a drogokkal

A Tisza Párt elnöke a saját csapdájába esett.

2025. 11. 22. 21:52
Fotó: AFP
Bár az emberek már megszokták, hogy Magyar Péter állításainak legtöbbször nincsen valóságalapja, de vannak olyan kijelentései, amelyekkel még Kocsis Mátét is meglepi. A Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalára feltöltött videójában felidézett egy alkalmat, amikor új információt tudott meg Magyar Péterről.

Fotó: Máté Krisztián

– Egy szeptemberi reggel arra ébredt az ország hétvégén, hogy ez a h…lye összehívott egy rendkívüli nemzetközi sajtótájékoztatót, ahol bejelentette, hogy a Fidesz arra készül, hogy róla mesterséges intelligenciával elkészített kamu fotókat és videókat tegyen közzé, amelyen ő drogozik. 

Addig nem tudtuk, hogy drogozik. Mi speciel ott tudtuk meg, hogy van ilyen probléma

– mondta a frakcióvezető. Hozzátette: ők csak azt tudták, hogy nem készítenek ilyet.

De a kettő egyvelegéből aztán összeállt, hogy mivel drogozik, ezért azt hiszi, hogy ők ezt tudják. Vannak ilyen kényszerképzetei, hogy őt figyeli mindenki, és miután a saját bűneivel önmaga van a leginkább tisztában, ezért retteg attól, hogy egyszer csak ezek napvilágot látnak, így előre menekül – mutatott rá Kocsis Máté. 

Mi meg álltunk ott lefagyva, hogy ez miről beszél?

– emlékezett a frakcióvezető. Hozzátette: persze ebből semmi nem következett, de ezzel Magyar Péter már megnyugodott, mert ha bármi kikerült volna vagy kikerülne, akkor azt mondja majd, hogy ő megmondta, hogy ezt mesterséges intelligenciával majd elkészítik róla.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

