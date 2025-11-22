Magyar PétermagamutogatásTisza Pártmagamutogató

Hiúsága tette nevetségessé Magyar Pétert

A Tisza Párt elnöke ráadásul azt mondja, hogy sokan kíváncsiak a magamutogatására.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 16:09
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Hatlaczki Balázs
Biztosan „sokan kérték“ ezt a képet! – reagált Nagy János Magyar Péter újabb magamutogatására, amelyet a baloldali pártvezér szerint „sokan kértek“. A Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a közösségi oldalán a képet is megosztotta, amelyet jobban megnézve látható, hogy már megint maga alatt vágta a fát a Tisza Párt elnöke.

Fotó: Facebook

Mi is lenne az országunkkal egy ilyen magamutogató, beképzelt alak nélkül ezen a szép, téli szombati délutánon…

– írta az államtitkár.

A kép láthatóan profi munka, talán túl profi is lehet Magyar Péter ízlésének, mert a valóságot mutatja, és az már kiderült, hogy azt nem szereti a baloldali pártelnök. A művész feltehetően egy retusálás előtti képről dolgozott, ugyanis az alkotáson látszik, hogy a Tisza-vezér szeme meglehetősen táskás, míg a fényképen ezt már eltüntették a hiú pártelnök szeme alól.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

