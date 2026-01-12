csapatTisza PártOrbán ViktorválasztásFidesz-KDNP

Orbán Viktor: Nálunk nincs lapítás, nincs sunnyogás + videó

A Fidesz-kongresszuson elhangzott beszédéből tett közzé részletet a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor a Fidesz–KDNP választási felkészültségét és a kormánypárt 106 jelöltjeinek erejét hangsúlyozta. Rámutatott: a Tisza Párttal ellentétben, a Fidesz nem kerülgeti a vitás kérdéseket, hanem nyíltan vállalja álláspontját a választók előtt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 13:54
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
„106 erős jelöltünk van. Nálunk nincs lapítás, nincs sunnyogás. Mi büszkén kérünk felhatalmazást újabb 4 évre” – írta a Facebook-oldalán Orbán Viktor, aki a Fidesz-kongresszuson elhangzott beszédéből tett közzé egy részletet. 

Budapest, 2026. január 10. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök a Fidesz–KDNP választási felkészültségét és jelöltjeinek erejét hangsúlyozta. A kormányfő szerint lezárult egy kulcsfontosságú egyeztetési folyamat: mind a 106 egyéni választókerületi jelölttel személyesen tárgyalt, és mindegyikükkel megállapodott.

Mind a 106 jelölttel tárgyaltam és mindegyikükkel megállapodtam. Erős csapat, olyan csapat, amely 106 válogatott, magas minőséget képviselő jelöltből áll

– fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint a jelölti gárda nemcsak formálisan teljes, hanem politikailag is felkészült, sőt kormányzóképességben is bőven van tartalék. Mint írta:

„Olyan csapat, amelyből holnap ki tudnék állítani nem egy, hanem két teljes kormányt is.”

Orbán Viktor az ellenzékkel is összevetette a kormánypárti jelölteket, különösen a nyilvános megszólalások és a politikai bátorság terén. Rámutatott: ezen a téren is egyértelmű a különbség.

A leginkább szembetűnő, hogy ellentétben az ellenfelünkkel, nekik épek a hangszálaik. Van hangjuk. A mi jelöltjeinknek mindenük megvan. Hangjuk, véleményük, álláspontjuk, nézeteik és programjuk. És nem félnek ezekről beszélni

– fogalmazott.

Orbán Viktor rámutatott, ellentétben a Tisza Párttal, a Fidesz nem kerülgeti a vitás kérdéseket, hanem nyíltan vállalja álláspontját a választók előtt. 

„Mi nem lapítunk, nem sunnyogunk, mi büszkén állunk ki a magyar emberek elé, újabb 4 éves felhatalmazást kérve tőlük”

– hangsúlyozta. 

Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy a kormánypártok politikájának középpontjában minden magyar ember ott áll, megkülönböztetés nélkül.  

„Mi senkit nem nézünk le, senkiről nem feledkezünk el, nekünk mindenki fontos” – szögezte le. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


