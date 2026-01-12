Hatalmas támogatást kapott külföldről Orbán Viktor + videó

Mint ismert, a Fidesz kongresszusán a világ több meghatározó politikusa is méltatta Orbán Viktort és Magyarországot. A magyar miniszterelnököt szuverenista, határozott és következetes nemzeti vezetőként jellemezték. Többen hangsúlyozták: Orbán Viktor nemcsak hazájában, hanem Európa egészében is meghatározó szereplő. A miniszterelnök a Facebook-oldalán megosztott új videójában idézte fel az üzeneteket és köszönetet mondott a támogatásért.

Hatalmas támogatást kapott külföldről Orbán Viktor. Fotó: MTI

A magyar kormányfő nemzetközi elismertségét jelzi, hogy számos vezető nyilvános üzenetben fejezte ki támogatását.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kiemelkedő államférfiként méltatta Orbán Viktort.

Hangsúlyozta: a világnak hazaszerető, józan gondolkodású, stratégiai jövőképpel rendelkező, erős vezetőkre van szüksége, és a magyar kormányfő ilyen politikus. Az olasz politikából is több támogató üzenet érkezett. Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy pártja, a Liga teljes mellszélességgel a Fidesz mellett áll; Giorgia Meloni pedig a barátjának nevezte Orbán Viktort, és így fogalmazott: