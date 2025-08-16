Egy újonc villogott, de Kerkezt lehúzták Liverpoolban

Nagy nap volt a pénteki az angol futball szerelmeseinek, a Liverpool és a Bournemouth mérkőzésével megkezdődött a Premier League 2025/2026-os kiírása. Ahogy az lenni szokott, utóbbi nem adtak könnyen a bőrét, és ahogy szintén megszokott, hogy a Vörösök hullámvasútra ültetik a szurkolóikat. Így volt ez tegnap is, amikor a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool a második félidő elejére kétgólos előnyt dolgozott ki, majd Antoine Semenyo tizenöt perc alatt eltüntette a két csapat közti különbséget. Végül váratlan hős mentette meg a címvédőt, Federico Chiesa köszönt be a 88. percben, és a hosszabbításban Mohamed Szalah is meglőtte a nyitófordulós gólját, ami már természetesnek hat tőle, így nyert 4-2-re a címvédő.

Kerkez Milos ezért a becsúszásért kapott sárga lapot a Bournemouth ellen Fotó: AFP/Paul Ellis

A magyar válogatott játékosok közül Szoboszlai Dominik teljesítményével külön cikkben foglalkoztunk, ezúttal Kerkez Milos van terítéken.

A balhátvéd szenvedett volt csapata ellen, Semenyo nagy kihívás elé állította őt, igaz, a ghánai duplája már Kerkez lecserélése után érkezett. A Liverpool vezetőedzője, Arne Slot ugyanis elsőként – a jobbhátvéd Jeremie Frimponggal egyetemben – Kerkezt hívta le a pályáról a 60. percben. Ehhez valószínűleg az is hozzájárult, hogy 21 éves játékosunk még az első félidőben összeszedett egy sárga lapot, és a kiállítás veszélye fenyegetett, hiszen a ficánkoló Semenyót valahogy meg kellett állítani.

Kerkez Milosnak időre van szüksége

Angliában egyébként sem csodálkoztak rá Kerkez lecserélésére, a teljesítményével nem nyűgözte le a szakértőket és a nézőket:

a BBC közönségszavazásán 5,63-as értékelést kapott, a kezdőcsapatból csak Ibrahima Konatéé volt rosszabb;

a Sky Sports újságírójánál is ez volt a helyzet, szerinte Konaté négyest érdemelt, Kerkez pedig ötöst a tízes skálán;

a This is Anfield portálnál Kerkez volt a leggyengébb a maga ötösével. Mint írták: „Éppen elég nyomást gyakorolt Semenyóra ahhoz, hogy megakadályozzon egy korai vendéghelyzetet, de azt követően szenvedett. Rosszul helyezkedett, a reakciói lassúak voltak, ez az Adam Smith elleni elkésett szerelési kísérleténél mutatkozott meg a leginkább, amiért sárga lapot is kapott. A mostani teljesítménye alapján időre van szüksége a beilleszkedéshez. Nem jelentett meglepetést, hogy Robertsont becserélték helyette.”

a Liverpool Echónál is Konaté és Kerkez volt a legrosszabb, ötöst érdemeltek. Utóbbi teljesítményét így jellemezték: „Küszködött volt csapattársa, Semenyo ellen, és a Bournemouth támadásainak nagy része az ő oldalán bontakozott ki. Sárgát kapott, lecserélték.”

a Liverpool.com hatosra értékelte Kerkez teljesítményét, mint Konatéét és Frimpongét. „A volt csapata ellen lépett pályára először tétmeccsen (az Angol Szuperkupa nem számít annak – a szerk.), a magyar balhátvéd nem nyert meg sok párharcot a levegőben Semenyo ellen, de összességében korrekt teljesítményt nyújtott. Nem sokkal a szünet előtt sárga lapot kapott egy elkésett becsúszásért – az ilyen megmozdulásokat gyorsan el kell felejtenie, vélhetően ez is közrejátszott a lecserélésében.”

Egy újonc, Ekitiké volt a Liverpool legjobbja

A többi pénteki debütáns közül Jeremie Frimpong és Florian Wirtz teljesítményét átlagosra értékelték, utóbbinak valószínűleg még idő kell, hogy megtalálja a helyét új társai között, és megmutassa, miért is áldozott rá rekordösszeget a Liverpool. Hugo Ekitikének nincsenek ilyen gondjai. Ahogy a Crystal Palace ellen tizenegyesekkel elvesztett Community Shield-mérkőzésen, úgy itt is ő lőtte az első gólt, és a legtöbb portál szakíróinak megítélése szerint nem volt nála jobb liverpooli a pályán péntek este.