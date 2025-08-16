Magyar katonák is oltották a montenegrói erdőtüzet

„Szövetségeseink számíthatnak ránk! ”– írta a honvédelmi miniszter a Facebookon annak kapcsán, hogy hazaérkeztek a Montenegróban kiterjedt erdő- és bozóttüzekkel megküzdő a magyar katonák.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Magyar Honvédség egy H225M helikopterrel segített Podgoricában a lángok megfékezésében. Hozzátette:

66 merítéssel összesen 132 ezer liter vizet juttattak a közeli tavakból a kritikus helyekre.

– Büszke vagyok katonáink helytállására! – írta a honvédelmi miniszter.