Szalay-Bobrovniczky KristóferdőtűzMagyar Honvédség

Magyar katonák is oltották a montenegrói erdőtüzet

A miniszter büszke a honvédek teljesítményére.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 19:59
„Szövetségeseink számíthatnak ránk! ”– írta a honvédelmi miniszter a Facebookon annak kapcsán, hogy hazaérkeztek a Montenegróban kiterjedt erdő- és bozóttüzekkel megküzdő a magyar katonák.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Magyar Honvédség egy H225M helikopterrel segített Podgoricában a lángok megfékezésében. Hozzátette:

 66 merítéssel összesen 132 ezer liter vizet juttattak a közeli tavakból a kritikus helyekre.

– Büszke vagyok katonáink helytállására! – írta a honvédelmi miniszter.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Szalay-Bobrovniczky Kristóf/Facebook) 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

