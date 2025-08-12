Szijjártó PétererdőtüzMontenegróhelikopterMagyarországsegítség

Szijjártó Péter: Magyarország segítséget nyújt Montenegrónak az erdőtüzek megfékezésében + videó

Magyarország segítséget nyújt Montenegrónak az erdőtüzek megfékezésében, a légierő egy tűzoltási munkákban használható helikoptert küld az országba hétfős legénységgel – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

2025. 08. 12. 19:01
Montenegró fővárosán kívül a tűzoltóknak sikerült megmenteniük több tucat otthont Fotó: SAVO PRELEVIC Forrás: AFP
Magyarország a Magyar Légierő egy tűzoltási munkákban használható, két köbméteres vízhordó kosárral rendelkező helikopterét indítja útnak hétfős legénységgel, hogy hozzájáruljon az erdőtüzek megfékezéséhez – közölte a tárcavezető.

Magyarország így segít

A tárcavezető arról számolt be a montenegrói miniszterelnök-helyettessel folytatott telefonbeszélgetését követően, hogy Filip Ivanovic nemzetközi segítséget kért, többek között Magyarországtól is, mivel Montenegróban a hosszú ideje tartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt igazi katasztrófahelyzet alakult ki. 

Magyarország
Magyarország segít Montenegrónak Fotó: RUSMIN RADIC / ANADOLU

Tájékoztatása szerint Montenegróban az egyre gyorsabban terjedő erdő- és bozóttüzek nyomán immáron körülbelül negyven négyzetkilométernyi terület égett le, egyebek mellett a főváros körzetében és a turisták által látogatott tengerparti régiókban. 

Mai telefonos megbeszélésünket követően hazánk a Magyar Légierő egy tűzoltási munkákban használható, két köbméteres vízhordó kosárral rendelkező helikopterét indítja útnak hétfős legénységgel, hogy hozzájáruljon az erdőtüzek megfékezéséhez

 – jelentette be Szijjártó Péter. 

Borítókép: Montenegró fővárosán kívül a tűzoltóknak sikerült megmenteniük több tucat otthont (Fotó: AFP)

