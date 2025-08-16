Szijjártó Péter: Három és fél éve érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett

„Három és fél éve élünk a háború árnyékában, s pont ennyi ideje küzdünk annak minden következményével – legyen szó a folyamatos biztonsági kihívásokról, a háborús inflációról, az egekbe szökő energiaárakról vagy arról, hogy Brüsszel bele akar minket nyomni a háborúba” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója kapcsán Szijjártó Péter elmondta, mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tegnapi tárgyalás elvezet a békéhez

Fotó: AFP

A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett, „három és fél éve érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett, mert tudjuk, csak a tárgyalóasztalnál és nem a csatatéren van a megoldás”. „Donald Trump erőfeszítéseit a békéért nagyra becsüljük, miként nagyra becsüljük azt is, hogy minden ellentétes nyomás dacára létrejött tegnap az alaszkai csúcstalálkozó. Ezen nagyra becsülésünket ma telefonon át is adtam Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettesnek” – tette hozzá. Kiemelte:

Mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tegnapi tárgyalás elvezet a békéhez, ugyanakkor reméljük, hogy ezúttal nem ismétlődik meg az, ami három és fél éve: akkor a nyugat-európaiak megfúrták az isztambuli békemegállapodást. Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot ezúttal nem akasztanák meg!

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)