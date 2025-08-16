Szijjártó PéterbékeTrump-PutyinDonald Trump

Szijjártó Péter: Három és fél éve érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett

„Donald Trump erőfeszítéseit a békéért nagyra becsüljük, miként nagyra becsüljük azt is, hogy minden ellentétes nyomás dacára létrejött tegnap az alaszkai csúcstalálkozó” – írta közösségi oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tegnapi tárgyalás elvezet a békéhez.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 19:02
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az amerikai kis moduláris nukleáris technológia magyarországi bevezetésének előkészítéséről szóló együttműködési szándéknyilatkozat aláírásán a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. július 30-án (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Három és fél éve élünk a háború árnyékában, s pont ennyi ideje küzdünk annak minden következményével – legyen szó a folyamatos biztonsági kihívásokról, a háborús inflációról, az egekbe szökő energiaárakról vagy arról, hogy Brüsszel bele akar minket nyomni a háborúba” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter. 

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója kapcsán Szijjártó Péter elmondta, mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tegnapi tárgyalás elvezet a békéhez
Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója kapcsán Szijjártó Péter elmondta, mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tegnapi tárgyalás elvezet a békéhez 
Fotó: AFP

A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett, „három és fél éve érvelünk a tűzszünet és a béketárgyalások mellett, mert tudjuk, csak a tárgyalóasztalnál és nem a csatatéren van a megoldás”. „Donald Trump erőfeszítéseit a békéért nagyra becsüljük, miként nagyra becsüljük azt is, hogy minden ellentétes nyomás dacára létrejött tegnap az alaszkai csúcstalálkozó. Ezen nagyra becsülésünket ma telefonon át is adtam Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettesnek” – tette hozzá. Kiemelte:

Mi, magyarok őszintén reméljük, hogy a tegnapi tárgyalás elvezet a békéhez, ugyanakkor reméljük, hogy ezúttal nem ismétlődik meg az, ami három és fél éve: akkor a nyugat-európaiak megfúrták az isztambuli békemegállapodást. Jó lenne, ha az Alaszkában elindult folyamatot ezúttal nem akasztanák meg!

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekorosz-ukrán háború

Folytassa, elnök úr! Trump és Putyin alaszkai találkozója a kezdet

Szőcs László avatarja

Visszatért a normalitás: nem a tárgyaláson született áttörés, hanem azzal, hogy tárgyaltak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.