Amerikai blokád alatt maradnak a venezuelai olajszállító hajók

A tárcavezető közösségi oldalán tett hétvégi bejegyzésében megerősítette, hogy az amerikai haderő és a parti őrség közös akciójában szombaton lefoglaltak egy újabb venezuelai hajót.
(Donald) Trump (amerikai) elnök világos volt: a Venezuelába érkező és onnan induló, szankcióval sújtott tankerhajók blokádja fennmarad egészen addig, amíg (Nicolás) Maduro (venezuelai elnök) bűnvállalkozása vissza nem juttat minden eltulajdonított amerikai vagyont
– írta a hadügyminiszter.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!