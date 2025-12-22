Amerikai blokád alatt maradnak a venezuelai olajszállító hajók

Venezuela külügyminisztere szombaton azt közölte, hogy Irán támogatást ígért az amerikai akciókkal szemben. Yvan Gil interneten közzétett nyilatkozata szerint telefonon egyeztetett Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel, aki teljes szolidaritásáról biztosította őt, és együttműködést ajánlott az Egyesült Államok lépéseivel szemben. A venezuelai diplomata az amerikai intézkedéseket „kalózkodásnak” és „nemzetközi terrorizmusnak” nevezte.