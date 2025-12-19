„Európa időt vásárol ukrán életekért” – Robert C. Castel a Front legújabb adásában

Castel elemzésében az EU-csúcs döntéseivel kezdte, amit három pillérre bontott. Pozitívumként értékelte, hogy – legalábbis most – nem merték megtenni a befagyasztott orosz vagyonok elkobzását, amit a nemzetközi jogrend szempontjából veszélyes, precedens nélküli lépésnek tart. Ezzel szemben a kilencvenmilliárd eurós közös uniós hitelt már kifejezetten károsnak látja: szerinte akkor is az egész EU fogja viselni a terheit, ha Magyarország, Szlovákia és Csehország kivonta magát a konstrukcióból. A történet valódi súlypontját azonban abban látja, hogy az ukrán ügy jó ürügy a tagállami vétójog megkerülésére, vagyis a nemzeti szuverenitás fokozatos leépítésére.

Robert C. Castel (Fotó: Magyar Nemzet)