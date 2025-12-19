Brüsszel háborúba sodorná Európát, Magyarország az egyik utolsó akadály

Az Európai Unió vezetése tudatosan akadályozza az ukrajnai háború lezárását célzó béketörekvéseket, sőt egész Európát egy Oroszország elleni fegyveres konfliktus irányába tereli – erről beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Newsweeknek adott interjújában. A tárcavezető szerint miközben Donald Trump amerikai elnök tárgyalásos megoldásra törekszik, Brüsszel éppen ennek az ellenkezőjét teszi.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: szerinte nem Moszkva, hanem az Európai Unió politikai vezetése készül nyílt konfrontációra Oroszországgal. Úgy fogalmazott: az európai vezetők azt állítják, hogy Oroszország Európa megtámadására készül, ezt azonban a magyar kormány nem tartja reálisnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy ha Oroszország Ukrajnában is csak lassú előrehaladást ér el, nehezen elképzelhető, hogy az egész NATO-val szemben indítson támadást.
