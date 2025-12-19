Brüsszel háborúba sodorná Európát, Magyarország az egyik utolsó akadály

Európai Egyesült Államok

A magyar külügyminiszter szerint az uniós háborús politika mögött mélyebb hatalmi szándékok húzódnak meg.

Állítása szerint a brüsszeli elit és a nagy nyugat-európai államok régóta egy föderális Európai Unió létrehozásán dolgoznak, amely egy központosított „Európai Egyesült Államokként” működne. Ebben a modellben a nemzeti hatáskörök Brüsszelbe kerülnének, a tagállamok pedig elveszítenék a szuverenitásuk jelentős részét. Szijjártó úgy látja, az ukrajnai háború lehetőséget ad erre az átalakításra, mivel háborús helyzetben könnyebb igazolni a központosított döntéshozatalt. Ezzel szemben Magyarország a szuverenista megközelítést képviseli, amely szerint az Európai Uniónak az erős, önálló tagállamok együttműködésére kellene épülnie.

A miniszter élesen bírálta az Európai Unió jelenlegi teljesítményét is. Mint mondta, az EU ma nem versenyképes gazdasági szereplő, nem technológiai éllovas, és már nem a béke projektjeként határozza meg magát. Hangsúlyozta, hogy

Brüsszel az elmúlt években elszigetelte magát a világ meghatározó hatalmaitól: Oroszországtól a szankciókkal, Kínától a vámokkal, az Egyesült Államoktól pedig Donald Trump folyamatos politikai támadásával.

A Budapest és Brüsszel közötti konfliktusok az elmúlt időszakban tovább mélyültek. Az Európai Bizottság eljárást indított Magyarországgal szemben, miközben a migrációs politikával kapcsolatos viták nyomán súlyos pénzügyi szankciókat szabtak ki az országra. Emellett Magyarország ellenzi az Ukrajnának szánt korlátlan uniós támogatásokat, valamint elutasítja a befagyasztott orosz vagyon felhasználását is.