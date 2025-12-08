Tovább robog a háborúpárti vonat – az európai vezetők újabb frontot nyitnak

Friedrich Merz német kancellár egyértelművé tette: az amerikai béketervezet szóba sem jöhet európai döntés nélkül, vagyis Berlin továbbra is a konfliktus fenntartásában érdekelt. Emmanuel Macron francia elnök pedig nyíltan arról beszél, hogy folytatni kell a nyomásgyakorlást Moszkva ellen – még akkor is, ha ez nem hozott kézzelfogható eredményt az elmúlt években