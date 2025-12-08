EurópaBrüsszelMerzháborúUrsula von der Leyenfront

Tovább robog a háborúpárti vonat – az európai vezetők újabb frontot nyitnak

Brüsszel és több nyugat-európai főváros sem hajlandó letérni a háborúpárti útról, miközben egyre veszélyesebb döntések születnek Ukrajna ügyében. A Nézőpont Intézet elemzője szerint az EU olyan lépésekre készül, amelyek az európai szuverenitást és biztonságot is kockára tehetik.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 12. 08. 19:02
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban változatlanul a háborúpárti megközelítés dominál az Európai Unió vezetésében – figyelmeztet Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője közösségi bejegyzésében.

Európa
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Friedrich Merz német kancellárral Brüsszelben (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

Friedrich Merz német kancellár egyértelművé tette: az amerikai béketervezet szóba sem jöhet európai döntés nélkül, vagyis Berlin továbbra is a konfliktus fenntartásában érdekelt. Emmanuel Macron francia elnök pedig nyíltan arról beszél, hogy folytatni kell a nyomásgyakorlást Moszkva ellen – még akkor is, ha ez nem hozott kézzelfogható eredményt az elmúlt években

– fogalmaz a politológus.

Európa a konfliktus folytatása mellett

Ursula von der Leyen még ettől is messzebb menne: Belgium miniszterelnökének és a pénzt kezelő Euroclear vezetőjének tiltakozása ellenére is Ukrajnába küldené az EU-ban lévő orosz vagyont

– mutatott rá Erdélyi Rezső Krisztián.

Az elemző szerint ez olyan lépés lenne, amely beláthatatlan reakciót válthat ki nemzetközi szinten, és nem egyszerűen a jelenlegi konfliktust mélyítené el, hanem magát az EU-t sodorhatná veszélybe.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy ha a vagyonelkobzás jogi akadályokba ütközik, akkor Brüsszel ismét a közös hitelfelvételt veheti napirendre, amely újabb lépés volna a tagállami szuverenitás felszámolása felé, és erősítené az úgynevezett Európai Egyesült Államok koncepcióját

– fogalmazott a szakértő.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP/Ludovic Marin) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Azt már tudjuk…

Bayer Zsolt avatarja

…hogy libsi körökben ma kifejezetten sikk, sőt, elvárás antiszemitának lenni.

