Az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban változatlanul a háborúpárti megközelítés dominál az Európai Unió vezetésében – figyelmeztet Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője közösségi bejegyzésében.
Tovább robog a háborúpárti vonat – az európai vezetők újabb frontot nyitnak
Brüsszel és több nyugat-európai főváros sem hajlandó letérni a háborúpárti útról, miközben egyre veszélyesebb döntések születnek Ukrajna ügyében. A Nézőpont Intézet elemzője szerint az EU olyan lépésekre készül, amelyek az európai szuverenitást és biztonságot is kockára tehetik.
Friedrich Merz német kancellár egyértelművé tette: az amerikai béketervezet szóba sem jöhet európai döntés nélkül, vagyis Berlin továbbra is a konfliktus fenntartásában érdekelt. Emmanuel Macron francia elnök pedig nyíltan arról beszél, hogy folytatni kell a nyomásgyakorlást Moszkva ellen – még akkor is, ha ez nem hozott kézzelfogható eredményt az elmúlt években
– fogalmaz a politológus.
Európa a konfliktus folytatása mellett
Ursula von der Leyen még ettől is messzebb menne: Belgium miniszterelnökének és a pénzt kezelő Euroclear vezetőjének tiltakozása ellenére is Ukrajnába küldené az EU-ban lévő orosz vagyont
– mutatott rá Erdélyi Rezső Krisztián.
Az elemző szerint ez olyan lépés lenne, amely beláthatatlan reakciót válthat ki nemzetközi szinten, és nem egyszerűen a jelenlegi konfliktust mélyítené el, hanem magát az EU-t sodorhatná veszélybe.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy ha a vagyonelkobzás jogi akadályokba ütközik, akkor Brüsszel ismét a közös hitelfelvételt veheti napirendre, amely újabb lépés volna a tagállami szuverenitás felszámolása felé, és erősítené az úgynevezett Európai Egyesült Államok koncepcióját
– fogalmazott a szakértő.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke (Fotó: AFP/Ludovic Marin)
