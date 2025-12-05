Európa már mindent elrendezett, jöhet a háború

Miközben a pénzügyi fronton új konstrukciókat dolgoztak ki, párhuzamosan elkezdődött a katonai felvonulás is. Nagy-Britannia és Norvégia közös hadiflottát hoz létre az Atlanti-óceán északi vizeinek védelmére, hogy biztosítsa azokat a létfontosságú energiahálózatokat és kommunikációs kábeleket, amelyek az orosz tengeralattjáró-mozgás miatt sérülékennyé váltak.

A kezdeményezéshez drónrendszerek fejlesztése és korszerű rakétatechnológia beszerzése is kapcsolódik, ami már egy valós, működő katonai együttműködés alapját teremti meg.

Breaking news: The European Commission has proposed a loan that would leverage up to €210bn of Russian assets immobilised by EU sanctions to fund Kyiv, which would not have to repay the loan until Russia pays reparations https://t.co/OqsjTebTy9 pic.twitter.com/HHeWi81Qjr — Financial Times (@FT) December 3, 2025

A felkészülésnek nem csupán külső, hanem belső dimenziója is van. Németország 2026-tól visszaállítja a sorkatonaság rendszerét: minden 18 év feletti férfinak regisztrálnia kell, egészségügyi vizsgálaton kell megjelennie, és amennyiben nincs elég önkéntes, sorsolással választanák ki azokat, akik bevonulnak.

A cél egy jelentős hadseregépítés: a Bundeswehr létszámát 180 ezerről akár 260 ezer főre kívánják növelni. Ez a döntés már önmagában jelzi, hogy Németország hosszabb távú katonai tervezésben gondolkodik.