Európa már mindent elrendezett, jöhet a háború

Európa egyre nyíltabban készül arra, hogy tartós, akár közvetlen konfliktusba kerüljön Oroszországgal. A pénzügyi döntések, a katonai intézkedések és a politikai nyilatkozatok mind azt mutatják, hogy a kontinens stratégiai felkészítést indít arra az időszakra, amikor már nem pusztán Ukrajna a tét.

2025. 12. 05. 11:54
Zelenszkij és von der Leyen Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Az EU vezetői rendkívüli egyeztetéseket tartottak annak érdekében, hogy megmentsék az Ukrajnának szánt támogatási konstrukciókat. Friedrich Merz szerint ez ügyben Európa történelmi pillanat előtt áll, amely világosan jelzi Moszkvának: az EU hosszú távon is finanszírozni kívánja Ukrajnát.

Miközben a pénzügyi fronton új konstrukciókat dolgoztak ki, párhuzamosan elkezdődött a katonai felvonulás is. Nagy-Britannia és Norvégia közös hadiflottát hoz létre az Atlanti-óceán északi vizeinek védelmére, hogy biztosítsa azokat a létfontosságú energiahálózatokat és kommunikációs kábeleket, amelyek az orosz tengeralattjáró-mozgás miatt sérülékennyé váltak. 

A kezdeményezéshez drónrendszerek fejlesztése és korszerű rakétatechnológia beszerzése is kapcsolódik, ami már egy valós, működő katonai együttműködés alapját teremti meg.

A felkészülésnek nem csupán külső, hanem belső dimenziója is van. Németország 2026-tól visszaállítja a sorkatonaság rendszerét: minden 18 év feletti férfinak regisztrálnia kell, egészségügyi vizsgálaton kell megjelennie, és amennyiben nincs elég önkéntes, sorsolással választanák ki azokat, akik bevonulnak. 

A cél egy jelentős hadseregépítés: a Bundeswehr létszámát 180 ezerről akár 260 ezer főre kívánják növelni. Ez a döntés már önmagában jelzi, hogy Németország hosszabb távú katonai tervezésben gondolkodik.

„Európa harcban áll”

A Nyugat egyre nyíltabban készül egy Oroszországgal való konfliktusra. A sorkatonaságról szóló tervek mellett a NATO-tagállamok sorra növelik védelmi kiadásaikat, és megerősítik a keleti határok védelmét.

Mindezzel párhuzamosan az uniós vezetők is egyre keményebb hangot ütnek meg.

Ursula von der Leyen 2025 szeptemberében Strasbourgban tartott beszédében kijelentette: Európa harcban áll. Szerinte a kontinensnek aktív szerepet kell vállalnia a globális geopolitikai küzdelemben, ezért fokozni kell az Ukrajnának nyújtott támogatást, és tovább kell erősíteni a katonai felkészültséget.

Egy másik uniós politikus, Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője ennél is radikálisabb álláspontot képvisel. Weber felszólította a tagállami vezetőket a védelmi kiadások további emelésére.

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni és megvédeni magunkat

– fogalmazott a politikus.

Az Európai Bizottság új katonai tervezete szerint pedig az Európai Unió öt éven belül felkészül egy lehetséges háborúra Oroszországgal, és 2030-ra erős védelmi pozíció kiépítését sürgeti. A dokumentum az orosz fenyegetést nevezi meg a fő okként.

A folyamat iránya tehát egyértelmű: Európa pénzt ad Ukrajnának, flottákat küld a vizekre, visszahozza a sorkatonaságot és egyre harciasabb üzeneteket fogalmaz meg – miközben az Oroszországgal való közvetlen konfliktus lehetősége minden eddiginél közelebbinek tűnik.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

