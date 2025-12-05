Az EU vezetői rendkívüli egyeztetéseket tartottak annak érdekében, hogy megmentsék az Ukrajnának szánt támogatási konstrukciókat. Friedrich Merz szerint ez ügyben Európa történelmi pillanat előtt áll, amely világosan jelzi Moszkvának: az EU hosszú távon is finanszírozni kívánja Ukrajnát.
Európa már mindent elrendezett, jöhet a háború
Európa egyre nyíltabban készül arra, hogy tartós, akár közvetlen konfliktusba kerüljön Oroszországgal. A pénzügyi döntések, a katonai intézkedések és a politikai nyilatkozatok mind azt mutatják, hogy a kontinens stratégiai felkészítést indít arra az időszakra, amikor már nem pusztán Ukrajna a tét.
Miközben a pénzügyi fronton új konstrukciókat dolgoztak ki, párhuzamosan elkezdődött a katonai felvonulás is. Nagy-Britannia és Norvégia közös hadiflottát hoz létre az Atlanti-óceán északi vizeinek védelmére, hogy biztosítsa azokat a létfontosságú energiahálózatokat és kommunikációs kábeleket, amelyek az orosz tengeralattjáró-mozgás miatt sérülékennyé váltak.
A kezdeményezéshez drónrendszerek fejlesztése és korszerű rakétatechnológia beszerzése is kapcsolódik, ami már egy valós, működő katonai együttműködés alapját teremti meg.
A felkészülésnek nem csupán külső, hanem belső dimenziója is van. Németország 2026-tól visszaállítja a sorkatonaság rendszerét: minden 18 év feletti férfinak regisztrálnia kell, egészségügyi vizsgálaton kell megjelennie, és amennyiben nincs elég önkéntes, sorsolással választanák ki azokat, akik bevonulnak.
A cél egy jelentős hadseregépítés: a Bundeswehr létszámát 180 ezerről akár 260 ezer főre kívánják növelni. Ez a döntés már önmagában jelzi, hogy Németország hosszabb távú katonai tervezésben gondolkodik.
„Európa harcban áll”
A Nyugat egyre nyíltabban készül egy Oroszországgal való konfliktusra. A sorkatonaságról szóló tervek mellett a NATO-tagállamok sorra növelik védelmi kiadásaikat, és megerősítik a keleti határok védelmét.
Mindezzel párhuzamosan az uniós vezetők is egyre keményebb hangot ütnek meg.
Ursula von der Leyen 2025 szeptemberében Strasbourgban tartott beszédében kijelentette: Európa harcban áll. Szerinte a kontinensnek aktív szerepet kell vállalnia a globális geopolitikai küzdelemben, ezért fokozni kell az Ukrajnának nyújtott támogatást, és tovább kell erősíteni a katonai felkészültséget.
Egy másik uniós politikus, Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője ennél is radikálisabb álláspontot képvisel. Weber felszólította a tagállami vezetőket a védelmi kiadások további emelésére.
Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni és megvédeni magunkat
– fogalmazott a politikus.
Az Európai Bizottság új katonai tervezete szerint pedig az Európai Unió öt éven belül felkészül egy lehetséges háborúra Oroszországgal, és 2030-ra erős védelmi pozíció kiépítését sürgeti. A dokumentum az orosz fenyegetést nevezi meg a fő okként.
A folyamat iránya tehát egyértelmű: Európa pénzt ad Ukrajnának, flottákat küld a vizekre, visszahozza a sorkatonaságot és egyre harciasabb üzeneteket fogalmaz meg – miközben az Oroszországgal való közvetlen konfliktus lehetősége minden eddiginél közelebbinek tűnik.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
