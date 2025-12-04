tengeriinfrastruktúra védelembritflottaNorvégiahaditengerészet

Közös haditengerészeti akció: brit és norvég egységek védik a tenger alatti infrastruktúrát

Közös járőrözést kezd a brit és a norvég haditengerészet a tenger alatti infrastruktúra védelmére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 18:42
Tore O. Sandvik norvég védelmi miniszter és John Healey brit védelmi miniszter Fotó: ALASTAIR GRANT Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az erről szóló megállapodást csütörtökön jelentette be a londoni védelmi minisztérium. A tárca megfogalmazása szerint az egyedülálló kezdeményezés céljai között szerepel a kritikus fontosságú infrastrukturális hálózatok – köztük a kommunikációs és elektromos kábelek, valamint a földgázvezetékek – megvédése az orosz tengeralattjáróktól.

Közös járőrözést kezd a brit és a norvég haditengerészet a tenger alatti infrastruktúra védelmére (Fotó: ALASTAIR GRANT / POOL)
Közös járőrözést kezd a brit és a norvég haditengerészet a tenger alatti infrastruktúra védelmére (Fotó: ALASTAIR GRANT/POOL)

A második világháború alatti norvég ellenállási mozgalom egykori skóciai központjáról Lunna House-megállapodásnak nevezett egyezmény alapján legalább 13 hadihajóból álló közös brit–norvég flotta járőrözik majd az Atlanti-óceán északi vizein. A flottát Type 26 típusjelű, brit gyártmányú fregattok alkotják. Ezeket a hajókat tengeralattjárók észlelésére, nyomon követésére és elhárítására fejlesztették ki.

A brit és a norvég kormány augusztusban tízmilliárd font (csaknem 4400 milliárd forint) értékű egyezményt kötött, amelynek alapján Nagy-Britannia ilyen típusú fregattokat szállít a norvég királyi haditengerészetnek, és már ebben a szerződésben is szerepelt, hogy a két ország ezeket a hajókat közös atlanti-óceáni járőrözésre fogja használni a tenger alatti infrastrukturális hálózatok védelmében.

Ez a brit védelmi ipar eddigi legnagyobb értékű hadihajóexport-megrendelése.

A londoni védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint az utóbbi két évben 30 százalékkal emelkedett a brit területi vizeket fenyegető orosz hajók száma.

A tárca felidézi, hogy néhány héttel ezelőtt az orosz haditengerészet Jantar nevű kémhajója Skóciától északra, a brit felségvizek határán cirkált. Az orosz hajó John Healey brit védelmi miniszter akkori beszámolója szerint lézerrel zavarta meg a brit királyi légierő (RAF) Boeing P–8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépeit, amelyek figyelték tevékenységét.

A brit védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a közös brit–norvég flotta a Grönland, Izland és Nagy-Britannia közötti stratégiai jelentőségű tengeri területen járőrözik majd, figyelve az ebben a térségben zajló orosz haditengerészeti tevékenységet.

A csütörtökön bejelentett megállapodás alapján Nagy-Britannia csatlakozik ahhoz a norvég programhoz is, amelynek célja aknamentesítésre és tenger alatti hadviselésre alkalmas tengeri drónok vízre bocsátására szolgáló hajók kifejlesztése.

Az egyezmény mindemellett lehetővé teszi a brit királyi tengerészgyalogság norvégiai kiképzését a téli körülmények közötti műveletekre, és intézkedik arról is, hogy a brit haditengerészet fejlett technológiájú, tengeri csapásmérésre alkalmas norvég rakétákat vásárolhasson.

Borítókép: Tore O. Sandvik norvég védelmi miniszter és John Healey brit védelmi miniszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekUkrajna

Lassan a testtel a befagyasztott orosz vagyon kapcsán!

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Ukrajna finanszírozása kapcsán igen súlyos jogi és politikai aggályok merülnek fel.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu