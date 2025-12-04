Közös haditengerészeti akció: brit és norvég egységek védik a tenger alatti infrastruktúrát

A második világháború alatti norvég ellenállási mozgalom egykori skóciai központjáról Lunna House-megállapodásnak nevezett egyezmény alapján legalább 13 hadihajóból álló közös brit–norvég flotta járőrözik majd az Atlanti-óceán északi vizein. A flottát Type 26 típusjelű, brit gyártmányú fregattok alkotják. Ezeket a hajókat tengeralattjárók észlelésére, nyomon követésére és elhárítására fejlesztették ki.

A brit és a norvég kormány augusztusban tízmilliárd font (csaknem 4400 milliárd forint) értékű egyezményt kötött, amelynek alapján Nagy-Britannia ilyen típusú fregattokat szállít a norvég királyi haditengerészetnek, és már ebben a szerződésben is szerepelt, hogy a két ország ezeket a hajókat közös atlanti-óceáni járőrözésre fogja használni a tenger alatti infrastrukturális hálózatok védelmében.

Ez a brit védelmi ipar eddigi legnagyobb értékű hadihajóexport-megrendelése.

A londoni védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint az utóbbi két évben 30 százalékkal emelkedett a brit területi vizeket fenyegető orosz hajók száma.