Az erről szóló megállapodást csütörtökön jelentette be a londoni védelmi minisztérium. A tárca megfogalmazása szerint az egyedülálló kezdeményezés céljai között szerepel a kritikus fontosságú infrastrukturális hálózatok – köztük a kommunikációs és elektromos kábelek, valamint a földgázvezetékek – megvédése az orosz tengeralattjáróktól.
Közös haditengerészeti akció: brit és norvég egységek védik a tenger alatti infrastruktúrát
Közös járőrözést kezd a brit és a norvég haditengerészet a tenger alatti infrastruktúra védelmére.
A második világháború alatti norvég ellenállási mozgalom egykori skóciai központjáról Lunna House-megállapodásnak nevezett egyezmény alapján legalább 13 hadihajóból álló közös brit–norvég flotta járőrözik majd az Atlanti-óceán északi vizein. A flottát Type 26 típusjelű, brit gyártmányú fregattok alkotják. Ezeket a hajókat tengeralattjárók észlelésére, nyomon követésére és elhárítására fejlesztették ki.
A brit és a norvég kormány augusztusban tízmilliárd font (csaknem 4400 milliárd forint) értékű egyezményt kötött, amelynek alapján Nagy-Britannia ilyen típusú fregattokat szállít a norvég királyi haditengerészetnek, és már ebben a szerződésben is szerepelt, hogy a két ország ezeket a hajókat közös atlanti-óceáni járőrözésre fogja használni a tenger alatti infrastrukturális hálózatok védelmében.
Ez a brit védelmi ipar eddigi legnagyobb értékű hadihajóexport-megrendelése.
A londoni védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint az utóbbi két évben 30 százalékkal emelkedett a brit területi vizeket fenyegető orosz hajók száma.
A tárca felidézi, hogy néhány héttel ezelőtt az orosz haditengerészet Jantar nevű kémhajója Skóciától északra, a brit felségvizek határán cirkált. Az orosz hajó John Healey brit védelmi miniszter akkori beszámolója szerint lézerrel zavarta meg a brit királyi légierő (RAF) Boeing P–8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépeit, amelyek figyelték tevékenységét.
A brit védelmi minisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint a közös brit–norvég flotta a Grönland, Izland és Nagy-Britannia közötti stratégiai jelentőségű tengeri területen járőrözik majd, figyelve az ebben a térségben zajló orosz haditengerészeti tevékenységet.
A csütörtökön bejelentett megállapodás alapján Nagy-Britannia csatlakozik ahhoz a norvég programhoz is, amelynek célja aknamentesítésre és tenger alatti hadviselésre alkalmas tengeri drónok vízre bocsátására szolgáló hajók kifejlesztése.
Az egyezmény mindemellett lehetővé teszi a brit királyi tengerészgyalogság norvégiai kiképzését a téli körülmények közötti műveletekre, és intézkedik arról is, hogy a brit haditengerészet fejlett technológiájú, tengeri csapásmérésre alkalmas norvég rakétákat vásárolhasson.
Borítókép: Tore O. Sandvik norvég védelmi miniszter és John Healey brit védelmi miniszter (Fotó: AFP)
Méregdrága fegyvert állított szolgálatba Németország
Négymilliárd eurós fegyverüzlet zárult le.
Brüsszelben és Kijevben van egy közös: a korrupció
Sorra buknak ki a csontvázak a szekrényből.
Brüsszel keresztbe tenne a rezsicsökkentésnek
A brüsszeli lépés ellentétes Magyarország érdekeivel.
Újabb ember bukott bele a korrupciós botrányba Brüsszelben
Federica Mogherini is lemondott posztjáról.
Méregdrága fegyvert állított szolgálatba Németország
Négymilliárd eurós fegyverüzlet zárult le.
Brüsszelben és Kijevben van egy közös: a korrupció
Sorra buknak ki a csontvázak a szekrényből.
Brüsszel keresztbe tenne a rezsicsökkentésnek
A brüsszeli lépés ellentétes Magyarország érdekeivel.
Újabb ember bukott bele a korrupciós botrányba Brüsszelben
Federica Mogherini is lemondott posztjáról.
