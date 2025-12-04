Rendkívüli

Nagy a baj: Oroszország ellen indulnak a nyugati hajók

A mai napon a tervek szerint Norvégia és Nagy-Britannia védelmi megállapodást köt. Ennek keretében a britek és a norvégok közös flottát állítanak fel az Atlanti-óceán északi részének ellenőrzésére.

2025. 12. 04. 9:56
Fotó: BODO MARKS Forrás: DPA
Norvégia és Nagy-Britannia védelmi megállapodást köt a növekvő orosz fenyegetés miatt. A britek és norvégok közös flottája az Atlanti-óceán északi részét ellenőrzi majd, kiemelt figyelmet fordítva az infrastruktúra védelmére – írja az Origo

A britek és a norvégok közösen lépnek fel az orosz fenyegetés ellen
A britek és a norvégok közösen lépnek fel az orosz fenyegetés ellen 
Fotó: BODO MARKS / DPA

A dokumentumot a tervek szerint Keir Starmer miniszterelnök és Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök skóciai katonai bázison tartandó találkozóján írják alá a mai napon. A paktum célja a tenger alatti internetkábelek és csővezetékek védelme, amelyek a fokozott orosz tevékenység miatt sebezhetőbbé váltak.

A brit védelmi minisztérium szerint az elmúlt két évben 30 százalékkal nőtt az orosz hajók száma Nagy-Britannia közelében.

Az új flotta célja az orosz hajók mozgásának ellenőrzése Grönland, Izland és az Egyesült Királyság közötti vizeken, valamint védik majd a kommunikáció, az energia- és a gázellátás szempontjából kulcsfontosságú víz alatti kábeleket és csővezetékeket. A két ország emellett közösen fejleszt majd harcrendszereket, valamint fokozzák a közös hadgyakorlatok számát is. A brit haditengerészet Norvégiában gyakorlatozik majd, hogy elsajátítsa a téli körülmények közötti hadviselést. 

A mély globális instabilitás idején, amikor egyre több orosz hajó jelenik meg a vizeinken, együtt kell működnünk nemzetközi partnereinkkel nemzetbiztonságunk védelme érdekében. Ez a Norvégiával kötött történelmi megállapodás megerősíti határaink és a kritikus infrastruktúra védelmének képességét, amelytől országaink függenek

– hangsúlyozta bejelentésében Keir Starmer brit miniszterelnök.

A hírek szerint a megállapodás egy 13,3 milliárd dolláros, hadihajók építésére vonatkozó szerződésen alapul majd. A glasgow-i BAE Systems gyárában épülő fregattok legalább 13 tengeralattjáró-elhárító hajóból álló flottát alkotnak majd mindkét nemzetből – amelyek közül legalább öt norvég lesz. 

Emellett a két ország bővíti az együttműködést a Sting Ray torpedók használatában, Norvégia pedig modern csapásmérő rakétákat biztosít a briteknek. 

Borítókép: A brit haditengerészet HMS Iron Duke fregattja (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

