Nagy a baj: Oroszország ellen indulnak a nyugati hajók

Norvégia és Nagy-Britannia védelmi megállapodást köt a növekvő orosz fenyegetés miatt. A britek és norvégok közös flottája az Atlanti-óceán északi részét ellenőrzi majd, kiemelt figyelmet fordítva az infrastruktúra védelmére – írja az Origo.

A britek és a norvégok közösen lépnek fel az orosz fenyegetés ellen

Fotó: BODO MARKS / DPA

A dokumentumot a tervek szerint Keir Starmer miniszterelnök és Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök skóciai katonai bázison tartandó találkozóján írják alá a mai napon. A paktum célja a tenger alatti internetkábelek és csővezetékek védelme, amelyek a fokozott orosz tevékenység miatt sebezhetőbbé váltak.

A brit védelmi minisztérium szerint az elmúlt két évben 30 százalékkal nőtt az orosz hajók száma Nagy-Britannia közelében.

Az új flotta célja az orosz hajók mozgásának ellenőrzése Grönland, Izland és az Egyesült Királyság közötti vizeken, valamint védik majd a kommunikáció, az energia- és a gázellátás szempontjából kulcsfontosságú víz alatti kábeleket és csővezetékeket. A két ország emellett közösen fejleszt majd harcrendszereket, valamint fokozzák a közös hadgyakorlatok számát is. A brit haditengerészet Norvégiában gyakorlatozik majd, hogy elsajátítsa a téli körülmények közötti hadviselést.