Súlyos vádak érik a brit baloldalt

A brit Munkáspárt történelmi mélypontra süllyedt egy friss felmérés szerint. Mindössze tízből egy brit gondolja úgy, hogy a baloldal képes kezelni az ország pénzügyeit. A költségvetést övező zűrzavar és Rachel Reeves pénzügyminiszter visszakozásai komoly elégedetlenséget szültek. A kutatás szerint a választók többsége semmi jót nem vár az új adócsomagtól, és sokan már most a választási ígéretek megszegését emlegetik.

András János
2025. 12. 02. 15:58
Rachel Reeves és Keir Starmer Fotó: JACOB KING Forrás: POOL
A Munkáspárt minden eddiginél súlyosabb bizalmi válsággal szembesül Nagy-Britanniában. Egy frissen nyilvánosságra került felmérés szerint mindössze a választók tíz százaléka gondolja úgy, hogy a baloldal képes felelősen irányítani az ország gazdaságát. Soha nem mértek még ilyen alacsony értéket a Munkáspártnál, mióta 2019-ben elkezdték vizsgálni a közvéleményt. A jelenlegi eredmény rosszabb, mint Jeremy Corbyn idején volt – írja a Daily Mail.

A britek nem örültek a baloldali Rachel Reeves adóreformjainak
A britek nem örültek a baloldali Rachel Reeves adóreformjainak. Forrás: BBC

A YouGov a felmérésében november 30. és december 1. között 2122 felnőttet kérdezett meg. Az eredmény különösen kellemetlen a Munkáspárt számára, hiszen a tavalyi választáson rájuk szavazók közül is mindössze minden negyedik ember gondolja úgy, hogy képesek jól irányítani a gazdaságot. A költségvetési vita előtti napokban a pénzügyminiszter és Keir Starmer miniszterelnök látványos visszavonulót fújt a jövedelemadó-emelés ügyében, ami tovább rontotta a helyzetet. Rachel Reeves pénzügyminiszter az eredeti terv helyett különféle adóemelések „svédasztalát” jelentette be. A adópolitikai változások miatt – a várakozások szerint – emberek milliói fognak magasabb adókulcsokat fizetni, ami heves kritikát váltott ki, valamint felvetette a kérdést: 

megszegi-e a Munkáspárt azt az ígéretét, hogy nem növeli a dolgozók terheit?

Egyesek szerint Rachel Reeves félrevezette a választókat az államháztartás helyzetével kapcsolatban. Kritikusai azzal vádolják, hogy eltúlozta a pénzügyi kihívások nagyságát annak érdekében, hogy indokolható legyen a harmincmilliárd fontos új adócsomag bevezetése. A felmérés azt is kimutatta: a britek mindössze nyolc százaléka gondolja, hogy az új költségvetés javítja majd az ország helyzetét. A többség úgy látja, hogy a döntés inkább ront a kilátásokon. 

Csupán a megkérdezettek két százaléka gondolja úgy, hogy a költségvetés őket és a családjukat kedvezően érinti majd.

A választási ígéretek megszegésének kérdése is hangsúlyosan megjelent: a britek 57 százaléka szerint Reeves nem tartotta be a vállalásait. A költségvetést a válaszadók 54 százaléka tartotta igazságtalannak, köztük a jelenlegi Munkáspárt-szavazók 16 százaléka. Tízből hat brit szerint Reeves rosszul végzi a munkáját.

 

Borítókép: Rachel Reeves és Keir Starmer (Fotó: AFP)

