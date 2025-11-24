médiasajtószabadságcenzúra

Hazug kampányokkal gazdaságilag próbálják ellehetetleníteni a jobboldali médiát

Soros György és elvbarátai mindent megtesznek, hogy elnyomják a konzervatív hangokat.

Magyar Nemzet
Forrás: V4NA2025. 11. 24. 4:00
Illusztráció Fotó: CHEDLY BEN IBRAHIM Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) egy brit nonprofit szervezetet finanszíroz, amely konzervatív hírportálok és közösségi médiavállalatok cenzúrázásával foglalkozik. Többek között céljuk Elon Musk X-jének „kinyírása” úgy, hogy nyomást gyakorolnak a hirdetőkre és a befektetőkre a cég bojkottálására – derült ki a The Washington Free Beacon hírportál oknyomozó írásából.

Az OSF tavaly 250 ezer dollárt adott a Digitális Gyűlölet Elleni Központnak (CCDH) „általános támogatásra” a Soros-szervezet támogatási adatbázisa szerint. A CCDH, az „online gyűlölet és dezinformáció terjedésének” megállítása ürügyén, nyomást gyakorolt ​​a médiavállalatok befektetőire és hirdetőire, hogy cenzúrázzák a feltételezett „dezinformációt” vagy más, általuk sértőnek ítélt tartalmat.

A korábbi brit munkáspárti politikus, Imran Ahmed által 2018-ban alapított szervezet nyomást gyakorolt ​​a tech-vállalatokra is, hogy vonják meg a hirdetéseiket olyan konzervatív portáloktól, mint a Federalist és a Daily Wire weboldalak az állítólagosan rasszista tartalmak miatt.

A támogatás, amelyről még nem számoltak be, újraélesztheti azt a régóta fennálló csatát, amelyet Elon Musk vívott mind a CCDH-val, mind Sorossal. Elon Musk „emberiség elleni bűncselekményekkel” vádolta Sorost, és azzal, hogy országszerte erőszakos tüntetésekben részt vevő csoportokat finanszírozott. A CCDH-t bűnszervezetnek nevezte, és azt mondta, hogy a csoport adományozói ellen lép fel, amiért az X pénzügyeinek megkárosítására törekszik.

Hasonló taktikát alkalmaz a francia konzervatív média ellen a Sleeping Giants kollektíva, amely célul tűzte ki, hogy elítélje azokat a vállalatokat, amelyek szerintük „gyűlöletkeltő”, „szélsőséges” vagy „rasszista” weboldalakon jelenítik meg hirdetéseiket. Ők most szintén ismét támadásba lendültek

– írja a The European Conservative.

Miután a kollektíva nyilvánosan elítélt egy nagy barkácsáruház-kiskereskedőt, amiért a konzervatív oknyomozó magazinban, a Frontières-ben hirdetett, a vállalat visszavonta hirdetéseit. A lépés tovább terhelte a magazin pénzügyeit, és hozzájárult egy sor összehangolt támadáshoz, amelyek célja a magazin elszigetelése és gyengítése volt.

2019-ben a kollektíva heves támadást indított a CNews csatorna ellen azzal az indokkal, hogy Éric Zemmour főműsoridős műsort üzemeltet ott, nagyon nagy közönséggel. Sok megcélzott vállalat végül visszavonta hirdetéseit a konzervatív katolikus milliárdos, Vincent Bolloré tulajdonában lévő csatornáról, megfosztva azt jelentős bevételtől – különösen mivel az nem kap állami támogatást.

Most a kollektíva a Frontières-t veszi célba.

A válasznak pénzügyinek, és joginak is kell lennie – fogalmazott Erik Tegnér, a Frontières főszerkesztője, és megerősítette az előfizetésekre és adományokra vonatkozó felhívásait. Ő maga is hónapok óta fizikai támadások célpontja. A magazin legújabb száma, amely elítélte a francia polgármesterek által az iszlamistákkal kötött kompromisszumokat, nagy sikert aratott, de felszabadította a baloldal és a szélsőbaloldal haragját, akik – eddig sikertelenül – a Frontières sajtóakkreditációinak visszavonását követelik, követve a La Furia szatirikus magazinnal néhány héttel ezelőtt történt példát.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekV Naszályi

V. Naszályi feljelent

Bayer Zsolt avatarja

Parádés. Ő tesz feljelentést.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.