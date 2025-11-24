Hazug kampányokkal gazdaságilag próbálják ellehetetleníteni a jobboldali médiát

A Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) egy brit nonprofit szervezetet finanszíroz, amely konzervatív hírportálok és közösségi médiavállalatok cenzúrázásával foglalkozik. Többek között céljuk Elon Musk X-jének „kinyírása” úgy, hogy nyomást gyakorolnak a hirdetőkre és a befektetőkre a cég bojkottálására – derült ki a The Washington Free Beacon hírportál oknyomozó írásából.

Az OSF tavaly 250 ezer dollárt adott a Digitális Gyűlölet Elleni Központnak (CCDH) „általános támogatásra” a Soros-szervezet támogatási adatbázisa szerint. A CCDH, az „online gyűlölet és dezinformáció terjedésének” megállítása ürügyén, nyomást gyakorolt ​​a médiavállalatok befektetőire és hirdetőire, hogy cenzúrázzák a feltételezett „dezinformációt” vagy más, általuk sértőnek ítélt tartalmat.

A korábbi brit munkáspárti politikus, Imran Ahmed által 2018-ban alapított szervezet nyomást gyakorolt ​​a tech-vállalatokra is, hogy vonják meg a hirdetéseiket olyan konzervatív portáloktól, mint a Federalist és a Daily Wire weboldalak az állítólagosan rasszista tartalmak miatt.

A támogatás, amelyről még nem számoltak be, újraélesztheti azt a régóta fennálló csatát, amelyet Elon Musk vívott mind a CCDH-val, mind Sorossal. Elon Musk „emberiség elleni bűncselekményekkel” vádolta Sorost, és azzal, hogy országszerte erőszakos tüntetésekben részt vevő csoportokat finanszírozott. A CCDH-t bűnszervezetnek nevezte, és azt mondta, hogy a csoport adományozói ellen lép fel, amiért az X pénzügyeinek megkárosítására törekszik.

CCDH is a criminal organization https://t.co/iX2BRLrts9 — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2024

Hasonló taktikát alkalmaz a francia konzervatív média ellen a Sleeping Giants kollektíva, amely célul tűzte ki, hogy elítélje azokat a vállalatokat, amelyek szerintük „gyűlöletkeltő”, „szélsőséges” vagy „rasszista” weboldalakon jelenítik meg hirdetéseiket. Ők most szintén ismét támadásba lendültek

– írja a The European Conservative.

Miután a kollektíva nyilvánosan elítélt egy nagy barkácsáruház-kiskereskedőt, amiért a konzervatív oknyomozó magazinban, a Frontières-ben hirdetett, a vállalat visszavonta hirdetéseit. A lépés tovább terhelte a magazin pénzügyeit, és hozzájárult egy sor összehangolt támadáshoz, amelyek célja a magazin elszigetelése és gyengítése volt.