Orosz–ukrán háború: új érveket sorakoztattak fel a háborúpárti politikusok

Egy új norvég kutatás szerint Európának gazdaságilag előnyösebb Ukrajnát segíteni Oroszország legyőzésében, mint engedni Moszkva békeköveteléseinek, írja az Origo. A „Europe’s Choice” tanulmány azt írja, hogy a következő négy évre Ukrajna háborús támogatása az európai államoknak 606–972 milliárd dollárba kerülne, míg ha az EU elfogadná Oroszország békejavaslatát, a költségek akár 1,8 billió dollárra is rúghatnának ugyanerre az időszakban – írja a New York Post.

Az orosz–ukrán háború egy orosz győzelem esetén hatalmas költséget róna az európai nemzetekre – állítja a norvég tanulmány

A kutatás szerint a Trump-kormány „nem látja a háború valódi tétjét” és azt hangsúlyozza, hogy a 28 pontból álló Trump-béketerv egyértelműen mutatja: