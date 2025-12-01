Orosz–ukrán háború: új érveket sorakoztattak fel a háborúpárti politikusok

Egy új norvég kutatás szerint Európának gazdaságilag előnyösebb Ukrajnát segíteni Oroszország legyőzésében, mint engedni Moszkva békeköveteléseinek, írja az Origo. A „Europe’s Choice” tanulmány azt írja, hogy a következő négy évre Ukrajna háborús támogatása az európai államoknak 606–972 milliárd dollárba kerülne, míg ha az EU elfogadná Oroszország békejavaslatát, a költségek akár 1,8 billió dollárra is rúghatnának ugyanerre az időszakban – írja a New York Post.
A kutatás szerint a Trump-kormány „nem látja a háború valódi tétjét” és azt hangsúlyozza, hogy a 28 pontból álló Trump-béketerv egyértelműen mutatja:
Európának sürgősen át kell vennie a diplomáciai irányítást az orosz–ukrán konfliktus lezárása érdekében.
