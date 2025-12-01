Oroszországbéketervtanulmányorosz-ukrán háború

Orosz–ukrán háború: új érveket sorakoztattak fel a háborúpárti politikusok

Norvég kutatók szerint Európának gazdaságilag kedvezőbb Ukrajnát támogatni, mint Moszkva békefeltételeinek engedni. A tanulmány kimondja, hogy az orosz–ukrán háború finanszírozása akár csak egyharmadába kerülhet annak, amennyibe egy Oroszországnak kedvező béke kerülne az európai országoknak. A szerzők szerint az ukrán vereség borítékolható a nyugati támogatások nélkül.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 12:01
Az ukrán elnök és Norvégia miniszterelnöke Fotó: JAVAD PARSA Forrás: NTB
Egy új norvég kutatás szerint Európának gazdaságilag előnyösebb Ukrajnát segíteni Oroszország legyőzésében, mint engedni Moszkva békeköveteléseinek, írja az Origo. A „Europe’s Choice” tanulmány azt írja, hogy a következő négy évre Ukrajna háborús támogatása az európai államoknak 606–972 milliárd dollárba kerülne, míg ha az EU elfogadná Oroszország békejavaslatát, a költségek akár 1,8 billió dollárra is rúghatnának ugyanerre az időszakban – írja a New York Post.

Az orosz–ukrán háború egy orosz győzelem esetén hatalmas költséget róna az európai nemzetekre – állítja a norvég tanulmány
Fotó: KIRSTY WIGGLESWORTH / POOL

A kutatás szerint a Trump-kormány „nem látja a háború valódi tétjét” és azt hangsúlyozza, hogy a 28 pontból álló Trump-béketerv egyértelműen mutatja:

Európának sürgősen át kell vennie a diplomáciai irányítást az orosz–ukrán konfliktus lezárása érdekében.

A szakértők szerint, ha Ukrajna nem kap elegendő katonai támogatást a nyugati szövetségesektől, Oroszország győzelme valószínűsíthető. Ez emberek millióit kényszerítené menekülésre Ukrajnából, amely milliárdokban mérhető költségeket róna az európai kormányokra. Emellett a Kreml növelné geopolitikai fölényét, és akár az Északi-sark vagy a Balti-térség irányába is fordíthatná figyelmét, ami a NATO-tagállamoktól magasabb védelmi kiadásokat követelne a határok védelme érdekében.

A kutatók szerint – amennyiben a nyugati szövetségesek biztosítani tudják a szükséges támogatást – Ukrajna számára reális esély nyílhat a győzelemre. 

A tanulmány szerint egy ukrán győzelem elősegítené a menekültek hazatérését, stabilizálná a térséget, és vonzóvá tenné a térséget a külföldi befektetők számára.

A dokumentumban azt írják, hogy Ukrajnának a sikerhez nyolcmillió drónra, 95 hadosztályra és akár 2500 új harckocsira lenne szüksége, a finanszírozás egy részét pedig a befagyasztott orosz eszközökből lehetne biztosítani.

Korábban írtunk róla, hogy Michael McGrath, az EU igazságügyi biztosa szerint Trump béketervének nem szabad olyan kompromisszumot eredményeznie, amely lehetővé teszi a háborús bűnökkel kapcsolatos felelősségre vonás elkerülését.

Borítókép: Az ukrán elnök és Norvégia miniszterelnöke (Fotó: AFP)

