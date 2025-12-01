Putyin nem várt tovább, az orosz sereg felkészül a háborúra

A mai nappal új kiképzési év veszi kezdetét az Orosz Fegyveres Erőknél – számolt be róla az Orosz Védelmi Minisztérium Telegram csatornája. A közlemény szerint az orosz hadsereg számára ez nem pusztán adminisztratív váltást, hanem a modern hadviseléshez igazított, átfogó felkészülési folyamat elindítását jelenti. A vezérkar tájékoztatása szerint az idei oktatási rendszer alapját az a harctéri tapasztalat képezi, amelyet az orosz csapatok a különleges katonai művelet során halmoztak fel.

Kiemelt szerepet kap a katonák egyéni felkészítése. A szolgálatot teljesítők tűz- és taktikai kiképzést, városi környezetben alkalmazott harcászati ismereteket, drónelhárítást, taktikai orvostudományt és szakterületüknek megfelelő speciális feladatokat sajátíthatnak el. A hadsereg ennek érdekében több mint háromszáz modern eszközökkel felszerelt lőteret és kiképzőhelyet állított fel az új tanév kezdetére.