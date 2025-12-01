Moszkva láthatóan nem készül meghátrálni: az orosz hadsereg december 1-jén új kiképzési évet indít, amelyben a különleges katonai művelet során szerzett harctéri tapasztalatok adják a felkészítés alapját. A közleményekből egy határozott irány kirajzolódik – Oroszország nem hagyatkozik a véletlenre, haderejét intenzíven, valós ütközeteket modellezve képzi tovább. A drónháború, az elektronikai hadviselés, a városi harc és a stratégiai gyakorlatok előtérbe kerülése azt mutatja, hogy a Kreml hosszú távra tervez. A hivatalos tájékoztatás szerint az új kiképzési év nem egyszerű rutin, hanem felkészülés egy elhúzódó, kockázatokkal teli háborús időszakra. Korábban írtunk róla, hogy dolgozik a háborúpárti Brüsszel Trump béketerve ellen.
Putyin nem várt tovább, az orosz sereg felkészül a háborúra
Az orosz hadsereg december 1-jén indította új kiképzési évét, amely a különleges katonai művelet során szerzett harctéri tapasztalatokra épül. A képzés fókuszában a városi harc, drónelhárítás, elektronikai hadviselés és egyéni felkészítés áll. Több mint háromszáz modern lőtér és kiképzőhely biztosítja a valós ütközetekhez hasonló gyakorlást. Ha nem akar a Nyugat békét, akkor Oroszország felkészülten várja a folytatást. Putyin nem bízza a véletlenre.
A mai nappal új kiképzési év veszi kezdetét az Orosz Fegyveres Erőknél – számolt be róla az Orosz Védelmi Minisztérium Telegram csatornája. A közlemény szerint az orosz hadsereg számára ez nem pusztán adminisztratív váltást, hanem a modern hadviseléshez igazított, átfogó felkészülési folyamat elindítását jelenti. A vezérkar tájékoztatása szerint az idei oktatási rendszer alapját az a harctéri tapasztalat képezi, amelyet az orosz csapatok a különleges katonai művelet során halmoztak fel.
Kiemelt szerepet kap a katonák egyéni felkészítése. A szolgálatot teljesítők tűz- és taktikai kiképzést, városi környezetben alkalmazott harcászati ismereteket, drónelhárítást, taktikai orvostudományt és szakterületüknek megfelelő speciális feladatokat sajátíthatnak el. A hadsereg ennek érdekében több mint háromszáz modern eszközökkel felszerelt lőteret és kiképzőhelyet állított fel az új tanév kezdetére.
A most induló képzési időszakban külön figyelem összpontosul a pilóta nélküli rendszerek kezelésére kiképzett szakemberekre és az elektronikai hadviselésben szerepet kapó egységekre.
További Külföld híreink
A 2026-os év fő hadgyakorlata a „Központ–2026” lesz, amely stratégiai parancsnoki és törzsszintű műveleti felkészülést biztosít. A lőterek és kiképzőközpontok fejlesztése is folytatódik, hogy a harci egységek kiképzése minél inkább valós ütközetekhez hasonlítson, intenzív tempó mellett, minőségvesztés nélkül. Az új kiképzési év az orosz haderő számára nemcsak rutin, hanem stratégiai jelentőségű lépés a háborús környezetben.
Moszkva egyértelművé tette: a hadsereg a jelenlegi helyzethez igazodva, tapasztalatokra építve készül a folytatásra.
További Külföld híreink
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A Nemzeti Tömörülés elnökét megtámadták
Egy idős férfi volt az elkövető, akit a helyszínen elfogtak.
Orosz–ukrán háború: új érveket sorakoztattak fel a háborúpárti politikusok
Olcsóbb háborúzni még négy évig?
Ursula von der Leyen magát buktatta le
Nézzék meg ezt a videót!
Brüsszel háborúra készül Putyin ellen
Az EU még több pénzt adna Ukrajnának.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A Nemzeti Tömörülés elnökét megtámadták
Egy idős férfi volt az elkövető, akit a helyszínen elfogtak.
Orosz–ukrán háború: új érveket sorakoztattak fel a háborúpárti politikusok
Olcsóbb háborúzni még négy évig?
Ursula von der Leyen magát buktatta le
Nézzék meg ezt a videót!
Brüsszel háborúra készül Putyin ellen
Az EU még több pénzt adna Ukrajnának.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!