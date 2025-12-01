béketervOroszországPutyinorosz-ukrán háború

Putyin nem várt tovább, az orosz sereg felkészül a háborúra

Az orosz hadsereg december 1-jén indította új kiképzési évét, amely a különleges katonai művelet során szerzett harctéri tapasztalatokra épül. A képzés fókuszában a városi harc, drónelhárítás, elektronikai hadviselés és egyéni felkészítés áll. Több mint háromszáz modern lőtér és kiképzőhely biztosítja a valós ütközetekhez hasonló gyakorlást. Ha nem akar a Nyugat békét, akkor Oroszország felkészülten várja a folytatást. Putyin nem bízza a véletlenre.

András János
2025. 12. 01. 10:21
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: RAMIL SITDIKOV Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Moszkva láthatóan nem készül meghátrálni: az orosz hadsereg december 1-jén új kiképzési évet indít, amelyben a különleges katonai művelet során szerzett harctéri tapasztalatok adják a felkészítés alapját. A közleményekből egy határozott irány kirajzolódik – Oroszország nem hagyatkozik a véletlenre, haderejét intenzíven, valós ütközeteket modellezve képzi tovább. A drónháború, az elektronikai hadviselés, a városi harc és a stratégiai gyakorlatok előtérbe kerülése azt mutatja, hogy a Kreml hosszú távra tervez. A hivatalos tájékoztatás szerint az új kiképzési év nem egyszerű rutin, hanem felkészülés egy elhúzódó, kockázatokkal teli háborús időszakra. Korábban írtunk róla, hogy dolgozik a háborúpárti Brüsszel Trump béketerve ellen.

Putyin nem várt tovább, elindult az orosz sereg új kiképzési éve
Putyin nem várt tovább, elindult az orosz sereg új kiképzési éve
Fotó: GAVRIIL GRIGOROV / POOL

A mai nappal új kiképzési év veszi kezdetét az Orosz Fegyveres Erőknél – számolt be róla az Orosz Védelmi Minisztérium Telegram csatornája. A közlemény szerint az orosz hadsereg számára ez nem pusztán adminisztratív váltást, hanem a modern hadviseléshez igazított, átfogó felkészülési folyamat elindítását jelenti. A vezérkar tájékoztatása szerint az idei oktatási rendszer alapját az a harctéri tapasztalat képezi, amelyet az orosz csapatok a különleges katonai művelet során halmoztak fel.

Kiemelt szerepet kap a katonák egyéni felkészítése. A szolgálatot teljesítők tűz- és taktikai kiképzést, városi környezetben alkalmazott harcászati ismereteket, drónelhárítást, taktikai orvostudományt és szakterületüknek megfelelő speciális feladatokat sajátíthatnak el. A hadsereg ennek érdekében több mint háromszáz modern eszközökkel felszerelt lőteret és kiképzőhelyet állított fel az új tanév kezdetére.

A most induló képzési időszakban külön figyelem összpontosul a pilóta nélküli rendszerek kezelésére kiképzett szakemberekre és az elektronikai hadviselésben szerepet kapó egységekre. 

A 2026-os év fő hadgyakorlata a „Központ–2026” lesz, amely stratégiai parancsnoki és törzsszintű műveleti felkészülést biztosít. A lőterek és kiképzőközpontok fejlesztése is folytatódik, hogy a harci egységek kiképzése minél inkább valós ütközetekhez hasonlítson, intenzív tempó mellett, minőségvesztés nélkül. Az új kiképzési év az orosz haderő számára nemcsak rutin, hanem stratégiai jelentőségű lépés a háborús környezetben.

Moszkva egyértelművé tette: a hadsereg a jelenlegi helyzethez igazodva, tapasztalatokra építve készül a folytatásra. 

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Elképesztő bejelentés: Itt az ideje, hogy a NATO reagáljon

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu