Brüsszel elismerte, mennyire súlyosan érinti a háború Magyarországot

Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter közösségi oldalán a frissen közzétett őszi gazdasági előrejelzésre hívta fel a figyelmet. A dokumentum kiemeli, hogy az orosz–ukrán háború különösen súlyosan érinti Magyarországot és szomszédjait. Brüsszel háborúpárti politikájának költségeit a magyar emberek viselik.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 11:24
Bóka János Forrás: MTI
Brüsszel elismerte, hogy az orosz–ukrán háború legnagyobb terhét Magyarország és a régió viseli. Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint az Európai Bizottság frissen közzétett őszi gazdasági előrejelzése egyértelműen rávilágít, hogy a háború súlyos következményei elsősorban Magyarországot és a közvetlen szomszédságában lévő országokat sújtják.

Bóka János szerint Brüsszel háborúpárti politikájának költségeit a magyar emberek viselik
Bóka János szerint Brüsszel háborúpárti politikájának költségeit a magyar emberek viselik
Fotó: MTI

A dokumentum kiemeli, hogy a konfliktus földrajzi közelsége miatt ezek az államok alacsonyabb gazdasági növekedésre, nagyobb veszteségekre és a szankciók súlyosabb hatásaira számíthatnak. Bóka János szerint 

ez egyértelműen alátámasztja azt az álláspontot, hogy Brüsszel háborúpárti politikájának költségeit a magyar emberek viselik.

A szakértő hangsúlyozta: a bizottság ugyan pontosan látja, hogy a háború legnagyobb terhét az európai lakosság és főként a szomszédos országok hordozzák, mégis Ukrajna érdekeit képviseli, és a konfliktus folytatását erőlteti.

Mi a magyar emberek oldalán állunk, és mindent megteszünk azért, hogy megvédjük őket a háború negatív következményeitől

 – mondta a miniszter. Hozzátette, hogy Magyarország továbbra is a béke pártáj áll és a lakosság biztonságát helyezi előtérbe, akkor is, ha Brüsszel mindent megtesz a háború folytatásáért.

Korábban írtunk róla, hogy Orbán Viktor a rezsivédelem érdekében Moszkvába utazik.

Borítókép: Bóka János (Fotó: MTI)

