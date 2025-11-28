Brüsszel elismerte, mennyire súlyosan érinti a háború Magyarországot

Brüsszel elismerte, hogy az orosz–ukrán háború legnagyobb terhét Magyarország és a régió viseli. Bóka János Európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint az Európai Bizottság frissen közzétett őszi gazdasági előrejelzése egyértelműen rávilágít, hogy a háború súlyos következményei elsősorban Magyarországot és a közvetlen szomszédságában lévő országokat sújtják.

Bóka János szerint Brüsszel háborúpárti politikájának költségeit a magyar emberek viselik

Fotó: MTI

A dokumentum kiemeli, hogy a konfliktus földrajzi közelsége miatt ezek az államok alacsonyabb gazdasági növekedésre, nagyobb veszteségekre és a szankciók súlyosabb hatásaira számíthatnak. Bóka János szerint