Magyarország és Szerbia segíti egymást, Brüsszel csak Ukrajnával törődik

„Egy nap alatt omlott össze Szerbia olajellátása , amikor az amerikai szankciók miatt leálltak a horvát vezetéken érkező szállítások, befagyasztották a stratégiai olajcég, a NIS pénzügyeit, a pancsovai finomító leállt, több száz benzinkúton pedig már a bankkártyás fizetés sem működik” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, hozzátéve, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megállapodása Donald Trump amerikai elnökkel ettől a káosztól mentette meg Magyarországot. A jelenlegi helyzetben nem meglepő, hogy amikor a magyar kormányfő Szabadkára látogatott a Pásztor István-díj átadására, Alekszandar Vucsics szerb elnökkel az energiaellátás kérdéséről is egyeztettek. A magyar kormány felgyorsítja a magyar–szerb olajvezeték magyarországi szakaszának építését – jelentette be a találkozó után Orbán Viktor.

