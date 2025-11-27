„Egy nap alatt omlott össze Szerbia olajellátása , amikor az amerikai szankciók miatt leálltak a horvát vezetéken érkező szállítások, befagyasztották a stratégiai olajcég, a NIS pénzügyeit, a pancsovai finomító leállt, több száz benzinkúton pedig már a bankkártyás fizetés sem működik” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, hozzátéve, hogy Orbán Viktor miniszterelnök megállapodása Donald Trump amerikai elnökkel ettől a káosztól mentette meg Magyarországot. A jelenlegi helyzetben nem meglepő, hogy amikor a magyar kormányfő Szabadkára látogatott a Pásztor István-díj átadására, Alekszandar Vucsics szerb elnökkel az energiaellátás kérdéséről is egyeztettek. A magyar kormány felgyorsítja a magyar–szerb olajvezeték magyarországi szakaszának építését – jelentette be a találkozó után Orbán Viktor.
Magyarország és Szerbia segíti egymást, Brüsszel csak Ukrajnával törődik
Szerbia példáján láthatjuk, mit okozhattak volna az amerikai szankciók az energiabiztonság terén. Orbán Viktor miniszterelnök megállapodása Donald Trump amerikai elnökkel elhárította ezt a veszélyt, most pedig Magyarország felgyorsítja a magyar–szerb olajvezeték építését. Eközben az EU külügyi főképviselője újabb százmilliárdokat küldene Kijevbe, a NATO főtitkára pedig szembefordult a béketervvel – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Eközben Brüsszel ahelyett, hogy az energiaárak letörésével és az ellátás biztonságának megteremtésével foglalkozna, azon dolgozik, hogy a befagyasztott orosz vagyon terhére támogathassa euró százmilliárdokkal a korrupt ukrán vezetést. Az elképzelés komoly kérdéseket vet fel az uniós jog és a nemzetközi precedensek szempontjából. A kockázatokat meg kell osztani az uniós tagállamok között, és mindenki szolidaritást vállalhat, ha például Belgiumnak lenne szüksége támogatásra – hangsúlyozta Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője. Az elképzelés azonban vitákat válthat ki az uniós tagországokban, különösen a pénzügyi és jogi felelősségvállalás miatt.
További Külföld híreink
Vannak, akik még ennél is tovább mennek Ukrajna támogatásával kapcsolatban. A háborúpárti európai elit már a tűzszünet utáni időszakra készül: saját katonai erővel akarnak beleszólni Ukrajna biztonságába, miközben a szövetségesek valódi szerepvállalása egyelőre bizonytalan. Franciaországnak és Nagy-Britanniának már most kész tervei vannak arra, hogyan vonulnának be Ukrajnába, amennyiben az ország békeszerződést kötne Oroszországgal. Emmanuel Macron francia elnök bejelentette egy új, az Egyesült Államok részvételével működő munkacsoport létrehozását, amelynek célja, hogy kidolgozza a végleges biztonsági garanciák részleteit a béke megvalósulása esetére. Eközben odahaza Macron bejelentette, hogy Franciaországban visszaállítják a katonai szolgálatot, egyelőre önkéntes alapon.
További Külföld híreink
Mark Rutte, a NATO-főtitkára gyakorlatilag szembefordult Donald Trump amerikai elnök béketervével, amikor amellett kardoskodott, hogy Ukrajna szuverén joga csatlakozni a szövetséghez. A főtitkár hangsúlyozta a tagsági folyamat „visszafordíthatatlanságát”, és ötmilliárd dolláros fegyverszállítást jelentett be, azonban így sem tudta palástolni, hogy a szövetség belső ellentétei és a jelenlegi európai ellenállás miatt kérdéses, hogy a katonai segítség valóban a békét szolgálja-e, vagy csak újabb kockázatot jelent a kontinensnek.
További Külföld híreink
Keresik a felelősöket Hongkong modern kori történetének legsúlyosabb tűzesetével kapcsolatban. A legfrissebb információk szerint a kigyulladt toronyházakban nyolcvanhárman vesztek oda, azonban sokakat továbbra is keresnek. A hatóságok házkutatást tartottak a toronyházak karbantartását végző cég irodájában. Azonban míg a vezetés a cég gondatlanságát és a hongkongi hagyományoknak megfelelő bambusz állványzatot okolja a tragédiáért, a helyiek szerint nem vették komolyan az aggodalmaikat.
További Külföld híreink
Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Jordan Bardella: Tisztelem Orbán Viktort a migráció elleni kiállásáért
A francia Nemzeti Tömörülés elnöke élesen kritizálta a naiv és identitásukat vesztett európai politikusokat, akiket szerinte könyörtelenül felfalnak az erősek.
Fáklyaként égtek a toronyházak Hongkongban, már nyolcvan felett a tragédiában meghaltak száma
Továbbra is eltűnt ként keresnek kétszázötven embert.
Ukrajna EU-csatlakozása: ambiciózus tervek, kevés valós esély
Az ambiciózus, három év múlva teljes EU-tagságot ígérő menetrend nehezen illeszthető a valós politikai és intézményi feltételekhez.
Két újonc katonát késelt meg egy migráns Washingtonban — Trump válasza nem maradt el
Amennyiben a katonák nem épülnek fel, akkor az ügyészség halálbüntetést kezdeményező vádiratot állít össze.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Jordan Bardella: Tisztelem Orbán Viktort a migráció elleni kiállásáért
A francia Nemzeti Tömörülés elnöke élesen kritizálta a naiv és identitásukat vesztett európai politikusokat, akiket szerinte könyörtelenül felfalnak az erősek.
Fáklyaként égtek a toronyházak Hongkongban, már nyolcvan felett a tragédiában meghaltak száma
Továbbra is eltűnt ként keresnek kétszázötven embert.
Ukrajna EU-csatlakozása: ambiciózus tervek, kevés valós esély
Az ambiciózus, három év múlva teljes EU-tagságot ígérő menetrend nehezen illeszthető a valós politikai és intézményi feltételekhez.
Két újonc katonát késelt meg egy migráns Washingtonban — Trump válasza nem maradt el
Amennyiben a katonák nem épülnek fel, akkor az ügyészség halálbüntetést kezdeményező vádiratot állít össze.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!