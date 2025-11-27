háborúFranciaországMacronszolgálat

Macron visszaállítja a katonai szolgálatot

Majdnem 30 év szünet után Franciaország csütörtökön bejelenti a katonai szolgálat visszaállítását. Erről ír a nyugati sajtó. Emmanuel Macron elnök várhatóan csütörtökön hozza nyilvánosságra az intézkedést. Az önkéntes, 10 hónapos szolgálaton mind nők, mind férfiak részt vehetnek. Franciaország háborúra készül.

Kozma Zoltán
2025. 11. 27. 6:38
Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)
Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)
Lettország és Horvátország a két legutóbbi EU-tagállam, amelyek újra bevezették a kötelező szolgálatot. Franciaország is követi a példát, ott azonban egyelőre önkéntes lesz a szolgálat. Macron várhatóan ma tesz erre vonatkozó bejelentést.

Macron visszaállítja a katonai szolgálatot (Fotó: AFP)
Macron visszaállítja a katonai szolgálatot (Fotó: AFP)

Az ötlet 1997, a sorozás megszüntetése óta folyamatosan felbukkan a francia közéletben. A baloldal a társadalmi összetartást és a sokszínűséget szorgalmazza, mivel a különböző hátterű fiatalok így együtt dolgozhatnak. Most azonban 

Macron tervének fő indoka katonai jellegű: Franciaországnak egyszerűen több emberre van szüksége a laktanyákban, tekintettel ambíciói méreteire és Moszkva növekvő fenyegetésére.

Macron elnök javaslata „a fiatalok szolgálati vágyát tükrözi, de még inkább a fegyveres erők működési szükségletét a veszélyek fokozódására való válaszadásra” – mondta egy tisztviselő a riportereknek szerdán.

Az európai háborúpárti vezetők 2030-ra fokozottabb orosz kockázatot várnak a NATO számára. A francia hadsereg már most az EU második legnagyobbja Lengyelország mögött, több mint 201 ezer fővel. Franciaországnak körülbelül 45 ezer tartalékosa van, és 2035-re 105 ezerre vállalja a bővítést – ezt a célt szolgálja az önkéntes katonai szolgálati terv.

Macron háborúra készül

Franciaországban az önkéntes szolgálat visszaállítása majdnem négy évvel Oroszország teljes körű ukrajnai inváziójának kezdetét követi. A 2014-es krími annexió után Litvánia volt az első, amely visszaállította a kötelező katonai szolgálatot, majd később Svédország és Lettország, miután Oroszország 2022-ben megindította háborúját Ukrajna ellen.

A fő cél a katonai kapacitás mennyiségi erősítése. A puszta valóság az, hogy amikor nemzeti válsággal vagy konfliktussal szembesülsz, szükséged van emberekre, akik alapvető készségekkel képesek reagálni

– mondta Linda Slapakova, a Rand Europe védelmi szakértője.

Franciaországban az indok egyszerű: a hadsereg több katonát akar.

Az ukrajnai háborúval, a geopolitikai feszültségek kiéleződésével és az Egyesült Államok [európai csapatai] visszavonulásával erősítenünk kell a nemzet és a hadsereg közötti paktumot

– mondta egy Macronhoz közel álló, névtelenséget kérő forrás.

Mint arról korábban beszámoltunk, Franciaország elnöke, Emmanuel Macron is támogatásáról biztosította Fabien Mandon tábornokot, aki arra szólította fel az országot, hogy vállaljon erőfeszítéseket és fogadja el gyermekeinek elvesztését a nemzeti identitás védelme érdekében. A tábornok figyelmeztetése szerint Oroszország 2030-ra készülhet fel egy Nyugat-Európával szembeni konfrontációra.

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

