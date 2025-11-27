Afgán migráns lőtt rá a gárdistákra Amerikában

A rendőrség közlése szerint egy magányos támadó szerdán délután lőtt rá Nemzeti Gárda két tagjára. Az incidens körülbelül 14.15-kor (közép-európai idő szerint 20.15-kor) történt egy metróállomás közelében. Donald Trump elnök később közölte, hogy Rahmanullah Lakamal volt a tettes. Az afgán bevándorló 2021 szeptemberében érkezett az Egyesült Államokba.

Donald Trump kemény üzenetet küldött az afgán lövöldözése után (Fotó: AFP)

Trump gonosz, gyűlöletkeltő terrortámadásnak minősítette a tettet, és megfogadta:

Az adminisztrációm gondoskodik róla, hogy a gyanúsított a lehető legkeményebb árat fizesse ezért a gonoszságért, gyűlöletért és terrorért.

A belbiztonsági minisztérium sajtóközleményében megerősítette a gyanúsított kilétét, de bevándorlási státusa egyelőre tisztázatlan. Tízezrek érkeztek Afganisztánból az Egyesült Államokba 2021-ben, Joe Biden akkori elnök kaotikus kivonulása után. Ekkor speciális bevándorlási védelmet kaptak az afgánok. Trump hozzátette:

Most újra meg kell vizsgálnunk minden afgán bevándorlót, aki Biden alatt jutott be az országunkba.

Az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálata (USCIS) azonnali hatállyal leállította az összes afgán bevándorlási kérelem feldolgozását, amíg felülvizsgálják a biztonsági protokollokat.

A katonák egyébként ebédidőben járőröztek a területen, amikor a támadó a sarok mögül előjött és azonnal tüzet nyitott. Jeffrey Carroll, a washingtoni rendőrség helyettes főnöke sajtótájékoztatón úgy fogalmazott:

A katonákat lesből támadták meg.

Közeli további Nemzeti Gárda tagok meghallották a lövéseket, és azonnal közbeléptek.

Ők voltak azok, akik beavatkoztak, és lefogták a gyanúsítottat, miután őt is meglőtték, amíg a rendőrség pillanatok alatt a helyszínre ért

– mondta Carroll. A támadó négy lövést kapott, és most kórházban kezelik, de együttműködésre nem hajlandó – közölték CBS-nek névtelenül rendőrségi források. A támadásban használt fegyver típusa és a motiváció egyelőre ismeretlen.

Kash Patel, az FBI igazgatója, akinek ügynöksége vezeti a nyomozást, arcátlan támadásnak nevezte az esetet egy sajtótájékoztatón.