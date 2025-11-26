Patrióta siker az EU-ban

A politikus szerint a baloldali frakciók igyekeztek lassítani a folyamatot és újabb adminisztratív terheket róni a vállalkozásokra, ezt azonban a Patrióták megakadályozták.

Patrióta-siker az EP-ben – közölte Győri Enikő

Forrás: Facebook

A végleges kompromisszum Győri Enikő értékelése szerint valódi könnyítéseket tartalmaz az európai – köztük a magyar – cégek számára, és elősegíti a finanszírozáshoz való hozzáférésüket.

A csomag értelmében az uniós garanciaprogram, az InvestEU forrásai 2,9 milliárd euróval bővülnek. Győri Enikő hangsúlyozta: a magyar vállalkozások is részesülhetnek ebből, mivel a program nem alkalmaz kettős mércét és nem szolgál politikai nyomásgyakorlást.

A képviselő kiemelte, hogy:

jobboldali nyomásra a jelentéstételi küszöb háromszorosára emelkedik, így a 300 ezer euró alatti projektek mentesülnek a kötelező beszámolás alól;

kikerült a jogszabályból a zöldátálláshoz kapcsolódó többlet-jelentéstételi kötelezettség;

védőkorlátok biztosítják azt is, hogy a kis- és középvállalkozásokat ne szorítsák háttérbe a nagy multinacionális vállalatok leánycégei a források elérésekor

– sorolta.

Ez a csomag érdemi könnyítést jelent, és nagy Patrióta-siker: több forrás, kevesebb bürokrácia. A frakcióban mi ebben hiszünk, és dolgozunk tovább egy versenyképes Európáért. Hosszú még az út, de kitartóak vagyunk

– fogalmazott közleményének végén Győri Enikő, az egyszerűsítési csomag Patrióta-témafelelőse.

Borítókép: Az EP ülése (Fotó: AFP)