Fáklyaként égtek a toronyházak Hongkongban, már nyolcvan felett a tragédiában meghaltak száma

Hivatalosan is az elmúlt hét évtized legsúlyosabb tűzesetévé vált a Taj Po negyedben található toronyházakban kitört tűzvész. Hongkong tűzoltóinak és mentőalakulatainak hősies küzdelme ellenére a halálos áldozatok száma immár nyolcvan felett jár, és sokakat továbbra is eltűntként tartanak számon.

Munkatársunktól
2025. 11. 27. 22:11
A kiégett toronyházak Hongkongban Fotó: Anadolu via AFP
Hongkong modernkori történetének legsúlyosabb tűzesete bontakozott ki az elmúlt 24 órában a Wang Fuk Court lakótelepen. A helyi tűzoltóság tájékoztatása szerint a halálos áldozatok száma elérte a 83 főt, a sérülteké pedig a hetvenötöt. A drámai helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a hatóságokhoz beérkező jelentések alapján legalább kétszázötven embert még mindig nem találnak, a mentőcsapatok pedig versenyt futnak az idővel a füst és a törmelék uralta toronyházakban.

Hongkong lángoló toronyházainál sokan még mindig arra várnak, hogy hírt kapjanak hozzátartozóikról
Hongkong lángoló toronyházainál sokan még mindig arra várnak, hogy hírt kapjanak hozzátartozóikról (Fotó: Anadolu via AFP)

A tűzoltók beszámolói szerint a mentést rendkívüli módon nehezítette a pokoli hőség és a lángok „kivételesen gyors” terjedése. A magasból alazúduló égő törmelék és az összeomló állványzatok életveszélyes akadálypályává változtatták a helyszínt. Derek Chan, a tűzoltóság igazgatóhelyettese jelezte: bár az oltási munkálatok a végéhez közelednek, és péntek reggelre várhatóan teljesen elfojtják a lángokat, a kutatóegységek egész éjszaka dolgoznak, hogy minden egyes lakást átvizsgáljanak.

A felelősök nyomában: letartóztatások és „bűnös hanyagság”

A rendőrség és a hatóságok példátlan gyorsasággal léptek fel a feltételezett felelősökkel szemben. A nyomozás fókusza a Prestige Construction and Engineering Company nevű vállalatra irányul, amely a lakópark felújítási munkálatait végezte. A gyanú szerint a karbantartás során használt gyúlékony habanyagok és az épületet körülvevő állványzat okozhatta a tűz rendkívül gyors terjedését.

A rendőrség razziát tartott a cég irodáiban, ahol bizonyítékként szolgáló dokumentumokat foglaltak le, és gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával letartóztatták a vállalat két igazgatóját, valamint egy mérnöki tanácsadót.

Alapos okunk van feltételezni, hogy a cég felelősei súlyos gondatlanságot követtek el, ami ehhez a balesethez vezetett, és ami miatt a tűz kontrollálhatatlanul terjedt, tömeges áldozatokat követelve

– fogalmazott Eileen Chung rendőrfelügyelő.

A hatóságok emellett vizsgálatot indítottak tizenegy másik helyszínen is, ahol ugyanez a vállalkozó végez munkálatokat.

Kulturális harc a romok felett: bambusz vagy acél?

A tragédia nyomán kirobbant társadalmi vita azonban túlmutat a büntetőjogi felelősségen. John Lee, Hongkong kormányzója bejelentette, hogy 300 millió hongkongi dolláros (mintegy 14 milliárd forintos) segélyalapot hoznak létre a károsultak támogatására, egyúttal javaslatot tett a városképhez szervesen hozzátartozó bambuszállványzatok fémre cserélésére.

Ez a javaslat azonban olaj volt a tűzre a helyi lakosság körében. Sok hongkongi felháborodva utasítja el, hogy a kormányzat a bambuszt kiáltsa ki bűnbaknak. A bambuszállványzatok használata ugyanis nem csupán építészeti technológia, hanem a hongkongi identitás és örökség része, amely megkülönbözteti a várost a szárazföldi Kínától, ahol az acélszerkezetek dominálnak. A kritikusok szerint a hatóságok a bambusz elleni hadjárattal csupán el akarják terelni a figyelmet a valódi okokról és a szabályozási hiányosságokról.

Hongkong hatóságainál süket fülekre talált figyelmeztetések

A felháborodást tovább fokozza, hogy a jelek szerint a katasztrófa megelőzhető lett volna. Michael Mo volt hongkongi kerületi tanácsos arról számolt be, hogy a lakók hónapok óta panaszkodtak az építőipari cég hanyag munkavégzésére. Előkerült egy tavalyi e-mail is, amelyben a Munkaügyi Minisztérium állítólagosan azt válaszolta a lakók aggodalmaira, hogy mivel a munkálatok nem járnak nyílt láng használatával, „az állványzat tűzveszélyessége viszonylag alacsony”. Ez a fajta bürokratikus nemtörődömség most életek tucatjaiba került.

A katasztrófa ismét ráirányította a figyelmet Hongkong krónikus lakhatási válságára is. A csillagászati ingatlanárak miatt tömegek kényszerülnek zsúfolt, gyakran biztonsági szempontból aggályos toronyházakba, amelyek katasztrófa esetén valóságos halálcsapdává válnak. A társadalmi feszültség tapintható: a gyászoló családok és a feldühödött polgárok válaszokat és valódi felelősségre vonást követelnek.

A tragédia híre a nemzetközi közösséget is megrázta. XIV. Leó pápa üzenetében lelki szolidaritását fejezte ki a szenvedőkkel és a gyászoló családokkal. Eközben az orosz média beszámolói szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök táviratban fejezte ki részvétét szövetségesének, Hszi Csin-ping kínai elnöknek.

Borítókép: A kiégett toronyházak Hongkongban (Fotó: Anadolu via AFP)

