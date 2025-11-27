Fáklyaként égtek a toronyházak Hongkongban, már nyolcvan felett a tragédiában meghaltak száma

Hongkong modernkori történetének legsúlyosabb tűzesete bontakozott ki az elmúlt 24 órában a Wang Fuk Court lakótelepen. A helyi tűzoltóság tájékoztatása szerint a halálos áldozatok száma elérte a 83 főt, a sérülteké pedig a hetvenötöt. A drámai helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a hatóságokhoz beérkező jelentések alapján legalább kétszázötven embert még mindig nem találnak, a mentőcsapatok pedig versenyt futnak az idővel a füst és a törmelék uralta toronyházakban.

Hongkong lángoló toronyházainál sokan még mindig arra várnak, hogy hírt kapjanak hozzátartozóikról (Fotó: Anadolu via AFP)

A tűzoltók beszámolói szerint a mentést rendkívüli módon nehezítette a pokoli hőség és a lángok „kivételesen gyors” terjedése. A magasból alazúduló égő törmelék és az összeomló állványzatok életveszélyes akadálypályává változtatták a helyszínt. Derek Chan, a tűzoltóság igazgatóhelyettese jelezte: bár az oltási munkálatok a végéhez közelednek, és péntek reggelre várhatóan teljesen elfojtják a lángokat, a kutatóegységek egész éjszaka dolgoznak, hogy minden egyes lakást átvizsgáljanak.

A felelősök nyomában: letartóztatások és „bűnös hanyagság”

A rendőrség és a hatóságok példátlan gyorsasággal léptek fel a feltételezett felelősökkel szemben. A nyomozás fókusza a Prestige Construction and Engineering Company nevű vállalatra irányul, amely a lakópark felújítási munkálatait végezte. A gyanú szerint a karbantartás során használt gyúlékony habanyagok és az épületet körülvevő állványzat okozhatta a tűz rendkívül gyors terjedését.

A rendőrség razziát tartott a cég irodáiban, ahol bizonyítékként szolgáló dokumentumokat foglaltak le, és gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával letartóztatták a vállalat két igazgatóját, valamint egy mérnöki tanácsadót.

Alapos okunk van feltételezni, hogy a cég felelősei súlyos gondatlanságot követtek el, ami ehhez a balesethez vezetett, és ami miatt a tűz kontrollálhatatlanul terjedt, tömeges áldozatokat követelve

– fogalmazott Eileen Chung rendőrfelügyelő.

A hatóságok emellett vizsgálatot indítottak tizenegy másik helyszínen is, ahol ugyanez a vállalkozó végez munkálatokat.

Kulturális harc a romok felett: bambusz vagy acél?

A tragédia nyomán kirobbant társadalmi vita azonban túlmutat a büntetőjogi felelősségen. John Lee, Hongkong kormányzója bejelentette, hogy 300 millió hongkongi dolláros (mintegy 14 milliárd forintos) segélyalapot hoznak létre a károsultak támogatására, egyúttal javaslatot tett a városképhez szervesen hozzátartozó bambuszállványzatok fémre cserélésére.