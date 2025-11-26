Hongkongtoronyháztűz

Lángtengerbe borultak a hongkongi toronyházak + videó

Apokaliptikus állapotok uralkodnak Hongkong Taj Po negyedében, ahol több toronyház is kigyulladt. A legfrissebb híradások szerint a hongkongi katasztrófának már legalább harminchat halálos áldozata van. A város vezetése a legmagasabb szintű riasztást rendelte el.

Munkatársunktól
2025. 11. 26. 19:09
Toronyházak gyulladtak ki Hingkongban (Fotó: Xinhua via AFP)
Valóságos pokol szabadult el Hongkong északi részén, a Taj Po körzetben található Wang Fuk Court lakóparkban, amikor tűz ütött ki az egyik toronyházban – számol be róla a BBC. A sűrűn beépített, mintegy négyezer embernek otthont adó komplexumban a lángok megállíthatatlanul terjedtek, aminek következtében a katasztrófavédelemnek rövid időn belül előbb négyes, majd a legmagasabb, ötös fokozatú riasztást kellett elrendelnie. Ilyen súlyos besorolású tűzesetre a metropoliszban legutóbb tizenhét évvel ezelőtt volt példa.

Tűzoltó is van a hongkongi tragédia áldozatai között
Tűzoltó is van a hongkongi tragédia áldozatai között (Fotó: Xinhua via AFP)

A helyszínre vezényelt több mint hétszáz tűzoltó emberfeletti küzdelmet folytatott a lángokkal és a sűrű, fojtogató füsttel.

A tűzoltóság egyik első tájékoztatása szerint a tragédiának eddig tizenhárom megerősített halálos áldozata van. Kilenc ember holttestét a helyszínen találták meg, míg négyen a kórházba szállítást követően, az orvosi ellátás ellenére vesztették életüket. A sérültek száma eléri a tizenötöt. 

A legfrissebb hírek már arról szólnak, hogy

Már legalább 36-an vesztették életüket, az AP hírügynökség jelentése szerint pedig a hatóságok 279 embert eltűntként jegyeztek fel.

A mentés során a hatóságok saját soraikból is veszteséget szenvedtek: a 37 éves Ho Wai-ho tűzoltó szolgálatteljesítés közben hunyt el. Kollégái mintegy fél órával azután találtak rá eszméletlen állapotban az egyik épületben, hogy megszakadt vele a rádiókapcsolat, és bár azonnal kórházba szállították, életét már nem tudták megmenteni.

Az érintett épületek belsejében nagyon magas a hőmérséklet, ezért nagyon nehéz bejutnunk az épületbe és felmennünk az emeletekre, hogy elvégezzük a tűzoltási és mentési műveleteket

– mondta Derek Armstrong Chan, a tűzoltóság helyettes igazgatója.

A tűzvész gyors terjedésének és a mentés nehézségeinek hátterében egy sajátos helyi építészeti megoldás áll. A Wang Fuk Court nyolc toronyházából ugyanis mindegyik felújítás alatt állt, és az épületeket a Hongkongban hagyományosan használt bambuszállványzattal vették körül. A szakértők szerint ezen a könnyűszerkezetes, nejlonrögzítőkkel ellátott állványzaton rendkívül gyorsan terjedtek a lángok.

Mui Siu-fung, a Taj Po kerület tanácsosa a BBC kínai kiadásának megerősítette, hogy a tűzoltók hosszú ideig nem tudtak biztonságosan behatolni az épületekbe, így a kutatási és mentési műveletek jelentős késedelmet szenvedtek. 

Bár a hatóságok szerint a lakók többségét sikerült evakuálni, a káoszban egyelőre nem tisztázott, hányan rekedhettek a füsttel teli lakásokban. A rendőrség nemcsak az érintett komplexumot, hanem a környező épületeket is kiürítette, a fedél nélkül maradt lakók számára pedig ideiglenes óvóhelyeket nyitottak a Kwong Fuk Közösségi Csarnokban és a Tung Cheong utcai szabadidőközpontban.

Borítókép: Toronyházak gyulladtak ki Hongkongban (Fotó: Xinhua via AFP)

